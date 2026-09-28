ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ενημέρωσης και προληπτικού ελέγχου για την Τρίτη Ηλικία την 1η Οκτωβρίου 2026 στην Πλατεία Συντάγματος

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δράση περιλαμβάνει δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, τεστ γλυκόζης, ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ενημέρωση για υγιή γήρανση.
  • Η ομάδα υγείας του Ε.Ε.Σ. παρέχει συμβουλευτική για πρόληψη κινδύνων, σωματική δραστηριότητα, διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής και αναγνώριση συμπτωμάτων.
  • Παρέχεται διασύνδεση με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και ενημέρωση για προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης και μακροχρόνιας φροντίδας.
  • Ο Ε.Ε.Σ. προωθεί μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ηλικιωμένων με στόχο την αξιοπρέπεια, ασφάλεια και αυτονομία τους.
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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, διοργανώνει μεγάλη ανοιχτή δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προληπτικού ελέγχου, την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος.

Η πρωτοβουλία του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ, ευθυγραμμίζεται πλήρως με το φετινό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: «Η Εποχή της Μακροζωίας: Επανεκτίμηση των Συστημάτων για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής», ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της προαγωγής της υγείας και της υγιούς γήρανσης, εστιάζοντας στην υγεία και μακροχρόνια φροντίδα, καθώς και στην κοινωνική προστασία και στην αυτοφροντίδα.

Στο πλαίσιο της δράσης, η διεπιστημονική ομάδα υγείας της Υπηρεσίας «Νοσηλεία στο Σπίτι», ιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, με την υποστήριξη των εθελοντών του Τομέα Υγείας ΕΕΣ, θα πραγματοποιήσουν:

· Δωρεάν προληπτικούς ελέγχους: μετρήσεις αρτηριακής πίεσης, τεστ ταχείας ανίχνευσης γλυκόζης αίματος και ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων κατά περίπτωση.

· Ενημέρωση και συμβουλευτική: για την υγιή και ενεργό γήρανση, την πρόληψη και έγκαιρη αναγνώριση παραγόντων κινδύνου, την αξία της σωματικής δραστηριότητας και της μυϊκής ενδυνάμωσης, την ασφαλή διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής και την αναγνώριση συμπτωμάτων που χρήζουν περαιτέρω ιατρικής αξιολόγησης.

· Διασύνδεση με τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΕΣ : ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους Εκπαιδευτικούς Υγειονομικούς Σταθμούς και στην Υπηρεσία «Νοσηλεία στο Σπίτι».

· Κοινωνική δικτύωση: ενημέρωση για τα προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης και τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας που υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. πανελλαδικά, με στόχο τη διατήρηση της υγείας, της ανεξαρτησίας και της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνική ζωή και την αυτοφροντίδα.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, πιστός στις ανθρωπιστικές του αξίες, βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, προάγοντας μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ηλικιωμένων, με στόχο, τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας, της ασφάλειας και της αυτονομίας τους.

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