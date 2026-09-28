Τα επιπλέον 100 γρ. υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο νόσησης;

Μια νέα ανασκόπηση συνδέει την αυξημένη ημερήσια κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων με διάφορα χρόνια νοσήματα, προκαλώντας δημοσιεύματα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα «επιπλέον 100 γραμμάρια».

Ο αριθμός αυτός περιγράφει μια συσχέτιση που παρατηρήθηκε σε πληθυσμούς μελετών και όχι κάποιο ημερήσιο όριο ασφαλείας ή απόδειξη ότι ένα επιπλέον σνακ «θα προκαλέσει ασθένεια».

Τι θεωρείται υπερ-επεξεργασμένο τρόφιμο;

Τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα περιέχουν συχνά συστατικά που δεν συναντώνται συνήθως στην οικιακή μαγειρική, όπως γαλακτωματοποιητές ή γλυκαντικά.

Παραδείγματα αποτελούν τα ζαχαρούχα ποτά, τα συσκευασμένα κέικ και ορισμένα έτοιμα γεύματα. Ωστόσο, ο όρος «επεξεργασμένο» δεν είναι συνώνυμος του ανθυγιεινού: η κατάψυξη, η κονσερβοποίηση και η παστερίωση αποτελούν επίσης μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων.

Τι έδειξε η ανασκόπηση;

Η ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Family Medicine and Community Health, συνδύασε δεδομένα από 51 προοπτικές μελέτες κοόρτης (μελέτες που καταγράφουν τις συνήθειες των ανθρώπων και παρακολουθούν την υγεία τους σε βάθος χρόνου).

Διαπιστώθηκαν συσχετίσεις μεταξύ της αυξημένης πρόσληψης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και διαφόρων καταστάσεων υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, παχυσαρκία και διαβήτης ή μεταβολικό σύνδρομο.

Η μελέτη επεκτείνει προγενέστερα σχετικά δεδομένα παρατήρησης, συνδυάζοντας πολλαπλά αποτελέσματα και εξετάζοντας πώς μεταβάλλονται οι συσχετίσεις ανάλογα με την ποσότητα πρόσληψης. Δεν αποδεικνύει ότι η καθαυτή επεξεργασία των τροφίμων προκάλεσε τα εν λόγω προβλήματα υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς χαρακτήρισαν τα αποδεικτικά στοιχεία ως χαμηλής ή πολύ χαμηλής βεβαιότητας για τα περισσότερα αποτελέσματα. Μόνο τα ευρήματα που αφορούσαν την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος έφτασαν σε επίπεδο μέτριας βεβαιότητας.

Τι σημαίνουν στην πραγματικότητα τα «επιπλέον 100 γραμμάρια»;

Αναφέρονται σε μια στατιστική σύγκριση που αφορά την κατανάλωση 100 γραμμαρίων υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων επιπλέον της συνήθους διατροφής των ανθρώπων, κυρίως στον Δυτικό κόσμο. Συγκεκριμένες εκτιμήσεις συνέδεσαν αυτήν τη διαφορά με:

14% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων

υψηλότερο σχετικό κίνδυνο συμβάντων 4% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης 3% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

Πρόκειται για εκτιμήσεις σχετικού κινδύνου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης και όχι για πρόσθετες ποσοστιαίες μονάδες κινδύνου.

Το ποσοστό «14%» δεν σημαίνει ότι «14 επιπλέον άτομα στα 100 θα εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο». Ο απόλυτος κίνδυνος ενός ατόμου εξαρτάται επίσης από παράγοντες όπως η ηλικία και η υφιστάμενη κατάσταση της υγείας του.

Ούτε η ανάλυση δείχνει ότι η κατανάλωση λιγότερων από 100 γραμμαρίων ημερησίως είναι ασφαλής, ότι ο κίνδυνος αρχίζει ξαφνικά πάνω από αυτό το όριο, ή ότι η μείωση κατά 100 γραμμάρια εγγυάται το αντίθετο όφελος. Επίσης, ίσες ποσότητες διαφορετικών τροφίμων δεν έχουν απαραίτητα ισοδύναμες διατροφικές επιδράσεις.

Γιατί τα ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος;

Άτομα που καταναλώνουν διαφορετικές ποσότητες υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να διαφέρουν επίσης ως προς το εισόδημα, το κάπνισμα, τη σωματική δραστηριότητα και τη συνολική διατροφή. Οι στατιστικές προσαρμογές βοηθούν, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν με αξιοπιστία κάθε διαφορά.

Ανεξάρτητοι ειδικοί επεσήμαναν αβεβαιότητες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την ταξινόμηση των τροφίμων. Τα ερωτηματολόγια διατροφής μπορεί να καταγράφουν «ψωμί», για παράδειγμα, χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες για τον τρόπο παρασκευής του (ολικής άλεσης, πολύσπορο, σίκαλης κλπ).

Ο συνδυασμός πολλών μελετών καθιστά τις εκτιμήσεις ακριβέστερες, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει αυτόματα αδυναμίες που είναι κοινές σε αυτές τις μελέτες. Η ανασκόπηση επίσης δεν μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό μια συσχέτιση αντικατοπτρίζει την επεξεργασία, τη διατροφική σύσταση ή άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Προσφέρουν άλλες έρευνες ισχυρότερα στοιχεία;

Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές μπορούν να εξετάσουν τις διατροφικές επιδράσεις πιο άμεσα, αλλά τα ευρήματά τους πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που μετρήθηκε.

Μια δοκιμή του 2025 συνέκρινε δύο διατροφικά σχήματα διάρκειας δύο μηνών, τα οποία ακολουθούσαν τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου για υγιεινή διατροφή: το ένα βασιζόταν σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και το άλλο σε τρόφιμα ελάχιστης επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, έχασαν βάρος και με τα δύο σχήματα, με την μεγαλύτερη απώλεια βάρους να παρατηρείται στη διατροφή με τρόφιμα ελάχιστης επεξεργασίας.

Αυτό υποστηρίζει την πιθανότητα οφέλους για τη διαχείριση του βάρους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι οι συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν στη νέα ανασκόπηση σχετικά με τον καρκίνο ή τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα υποδηλώνουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Χρειάζεται να αλλάξετε κάτι στη διατροφή σας;

Εστιάστε στη συνολική ποιότητα των γευμάτων σας και σε ρεαλιστικές αντικαταστάσεις, αντί να ζυγίζετε το φαγητό με βάση ένα αυθαίρετο όριο 100 γραμμαρίων

Ορισμένα τρόφιμα που ταξινομούνται ως υπερ-επεξεργασμένα, συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού ολικής άλεσης σε φέτες και των δημητριακών πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή.

Δώστε προτεραιότητα στον περιορισμό προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά, αυξάνοντας παράλληλα την κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και προϊόντων ολικής άλεσης.

Συμπέρασμα

Η εν λόγω ανασκόπηση ενισχύει τους προβληματισμούς σχετικά με τα διατροφικά πρότυπα, στα οποία κυριαρχούν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Η πρακτική της αξία έγκειται στην παροχή πληροφοριών για πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, χωρίς να μετατρέπονται οι συσχετίσεις που αφορούν τον πληθυσμό σε ατομικές προβλέψεις.

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