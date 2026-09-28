Τα επιπλέον 100 γρ. υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο νόσησης;

Όντως έξτρα 100 γραμμάρια υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων αλλάζουν τον κίνδυνο για την υγεία σας;

Newsroom

Τα επιπλέον 100 γρ. υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο νόσησης;
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα ανασκόπηση συνδέει την αυξημένη ημερήσια κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων με διάφορα χρόνια νοσήματα, προκαλώντας δημοσιεύματα σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα «επιπλέον 100 γραμμάρια».

Ο αριθμός αυτός περιγράφει μια συσχέτιση που παρατηρήθηκε σε πληθυσμούς μελετών και όχι κάποιο ημερήσιο όριο ασφαλείας ή απόδειξη ότι ένα επιπλέον σνακ «θα προκαλέσει ασθένεια».

Τι θεωρείται υπερ-επεξεργασμένο τρόφιμο;

Τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα περιέχουν συχνά συστατικά που δεν συναντώνται συνήθως στην οικιακή μαγειρική, όπως γαλακτωματοποιητές ή γλυκαντικά.

Παραδείγματα αποτελούν τα ζαχαρούχα ποτά, τα συσκευασμένα κέικ και ορισμένα έτοιμα γεύματα. Ωστόσο, ο όρος «επεξεργασμένο» δεν είναι συνώνυμος του ανθυγιεινού: η κατάψυξη, η κονσερβοποίηση και η παστερίωση αποτελούν επίσης μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων.

Τι έδειξε η ανασκόπηση;

Η ανάλυση, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Family Medicine and Community Health, συνδύασε δεδομένα από 51 προοπτικές μελέτες κοόρτης (μελέτες που καταγράφουν τις συνήθειες των ανθρώπων και παρακολουθούν την υγεία τους σε βάθος χρόνου).

Διαπιστώθηκαν συσχετίσεις μεταξύ της αυξημένης πρόσληψης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και διαφόρων καταστάσεων υγείας, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, παχυσαρκία και διαβήτης ή μεταβολικό σύνδρομο.

Η μελέτη επεκτείνει προγενέστερα σχετικά δεδομένα παρατήρησης, συνδυάζοντας πολλαπλά αποτελέσματα και εξετάζοντας πώς μεταβάλλονται οι συσχετίσεις ανάλογα με την ποσότητα πρόσληψης. Δεν αποδεικνύει ότι η καθαυτή επεξεργασία των τροφίμων προκάλεσε τα εν λόγω προβλήματα υγείας.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς χαρακτήρισαν τα αποδεικτικά στοιχεία ως χαμηλής ή πολύ χαμηλής βεβαιότητας για τα περισσότερα αποτελέσματα. Μόνο τα ευρήματα που αφορούσαν την παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος έφτασαν σε επίπεδο μέτριας βεβαιότητας.

υπερ-επεξεργασμενα σνακ

Τι σημαίνουν στην πραγματικότητα τα «επιπλέον 100 γραμμάρια»;

Αναφέρονται σε μια στατιστική σύγκριση που αφορά την κατανάλωση 100 γραμμαρίων υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων επιπλέον της συνήθους διατροφής των ανθρώπων, κυρίως στον Δυτικό κόσμο. Συγκεκριμένες εκτιμήσεις συνέδεσαν αυτήν τη διαφορά με:

  • 14% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο καρδιαγγειακών συμβάντων
  • 4% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
  • 3% υψηλότερο σχετικό κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

Πρόκειται για εκτιμήσεις σχετικού κινδύνου κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης και όχι για πρόσθετες ποσοστιαίες μονάδες κινδύνου.

Το ποσοστό «14%» δεν σημαίνει ότι «14 επιπλέον άτομα στα 100 θα εμφανίσουν καρδιαγγειακή νόσο». Ο απόλυτος κίνδυνος ενός ατόμου εξαρτάται επίσης από παράγοντες όπως η ηλικία και η υφιστάμενη κατάσταση της υγείας του.

Ούτε η ανάλυση δείχνει ότι η κατανάλωση λιγότερων από 100 γραμμαρίων ημερησίως είναι ασφαλής, ότι ο κίνδυνος αρχίζει ξαφνικά πάνω από αυτό το όριο, ή ότι η μείωση κατά 100 γραμμάρια εγγυάται το αντίθετο όφελος. Επίσης, ίσες ποσότητες διαφορετικών τροφίμων δεν έχουν απαραίτητα ισοδύναμες διατροφικές επιδράσεις.

Γιατί τα ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος;

Άτομα που καταναλώνουν διαφορετικές ποσότητες υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων ενδέχεται να διαφέρουν επίσης ως προς το εισόδημα, το κάπνισμα, τη σωματική δραστηριότητα και τη συνολική διατροφή. Οι στατιστικές προσαρμογές βοηθούν, αλλά δεν μπορούν να εξαλείψουν με αξιοπιστία κάθε διαφορά.

Ανεξάρτητοι ειδικοί επεσήμαναν αβεβαιότητες σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την ταξινόμηση των τροφίμων. Τα ερωτηματολόγια διατροφής μπορεί να καταγράφουν «ψωμί», για παράδειγμα, χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες για τον τρόπο παρασκευής του (ολικής άλεσης, πολύσπορο, σίκαλης κλπ).

Ο συνδυασμός πολλών μελετών καθιστά τις εκτιμήσεις ακριβέστερες, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει αυτόματα αδυναμίες που είναι κοινές σε αυτές τις μελέτες. Η ανασκόπηση επίσης δεν μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο βαθμό μια συσχέτιση αντικατοπτρίζει την επεξεργασία, τη διατροφική σύσταση ή άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Προσφέρουν άλλες έρευνες ισχυρότερα στοιχεία;

Οι τυχαιοποιημένες δοκιμές μπορούν να εξετάσουν τις διατροφικές επιδράσεις πιο άμεσα, αλλά τα ευρήματά τους πρέπει να περιορίζονται σε αυτό που μετρήθηκε.

Μια δοκιμή του 2025 συνέκρινε δύο διατροφικά σχήματα διάρκειας δύο μηνών, τα οποία ακολουθούσαν τις οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου για υγιεινή διατροφή: το ένα βασιζόταν σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και το άλλο σε τρόφιμα ελάχιστης επεξεργασίας. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, έχασαν βάρος και με τα δύο σχήματα, με την μεγαλύτερη απώλεια βάρους να παρατηρείται στη διατροφή με τρόφιμα ελάχιστης επεξεργασίας.

Αυτό υποστηρίζει την πιθανότητα οφέλους για τη διαχείριση του βάρους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν αποδεικνύει, ωστόσο, ότι οι συσχετίσεις που διαπιστώθηκαν στη νέα ανασκόπηση σχετικά με τον καρκίνο ή τα καρδιαγγειακά νοσήματα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα υποδηλώνουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

δημητριακα πρωινου

Χρειάζεται να αλλάξετε κάτι στη διατροφή σας;

Εστιάστε στη συνολική ποιότητα των γευμάτων σας και σε ρεαλιστικές αντικαταστάσεις, αντί να ζυγίζετε το φαγητό με βάση ένα αυθαίρετο όριο 100 γραμμαρίων

Ορισμένα τρόφιμα που ταξινομούνται ως υπερ-επεξεργασμένα, συμπεριλαμβανομένου του ψωμιού ολικής άλεσης σε φέτες και των δημητριακών πρωινού με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή.

Δώστε προτεραιότητα στον περιορισμό προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, ζάχαρη ή κορεσμένα λιπαρά, αυξάνοντας παράλληλα την κατανάλωση λαχανικών, φρούτων, οσπρίων και προϊόντων ολικής άλεσης.

Συμπέρασμα

Η εν λόγω ανασκόπηση ενισχύει τους προβληματισμούς σχετικά με τα διατροφικά πρότυπα, στα οποία κυριαρχούν τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα. Η πρακτική της αξία έγκειται στην παροχή πληροφοριών για πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, χωρίς να μετατρέπονται οι συσχετίσεις που αφορούν τον πληθυσμό σε ατομικές προβλέψεις.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Δύο συλλήψεις για διάρρηξη διαμερίσματος - Είχαν μαζί τους τα κλοπιμαία

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη στη συνέντευξη Τσίπρα: Το rebranding είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπήκε στο ματς στο 68' και μέχρι το 90' κέρδισε δύο αποβολές γιατί του τράβηξαν τα ράστα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 15χρονης από δομή στον Πειραιά - Είχε φύγει ξανά πριν από λίγες ημέρες από το Ίλιον

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θάσος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα όμορα κτίρια- Μέσα στην εβδομάδα το πόρισμα

13:37LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου - Μάρθα Καραγιάννη: Από συμμαθήτριες στο μπαλέτο στη μεγάλη οθόνη - Η άγνωστη παιδική φιλία

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο Marianne: «Βουλγαρικοί μισθοί, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας»

13:35ANNOUNCEMENTS

Μια ιδιαίτερη μουσικοποιητική παράσταση  στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αναβιώνει το πυρηνικό «Object 1335»: Πώς το «Βουνό της Κρίσης» συνδέεται με το «Χέρι του Νεκρού»

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δημοσκόπηση δείχνει μονομαχία Λεπέν - Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

13:30ANNOUNCEMENTS

«Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν: Το πρωτοποριακό έργο στο Θέατρο Τέχνης

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Παραμένει άλυτο το πολιτικό αδιέξοδο έξι μήνες μετά

13:16ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Να καταλάβει η Ευρώπη ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ στην Αττική: Στόχος η τοπική της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονο που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου - Κάηκε από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονο που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου - Κάηκε από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θάσος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ