Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

Snapshot Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Allwyn Forward εστιάζουν στην ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την είσοδο σε νέες αγορές εντός και εκτός Ελλάδας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις με mentoring, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε δίκτυο έμπειρων επιχειρηματιών.

Μέχρι σήμερα, 81 εταιρείες του Allwyn Forward έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 551 εκατ. ευρώ και έχουν δημιουργήσει 3.067 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

Το Allwyn Forward ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η κοινότητα επιχειρήσεων του προγράμματος μοιράζεται στόχους εξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω νέων οπτικών και ευκαιριών. Snapshot powered by AI

Από την ενίσχυση των εξαγωγών και την είσοδο σε νέες αγορές μέχρι την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη δημιουργία ισχυρότερων brands, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα κοινό στοίχημα: να μετατρέψουν τη δυναμική που έχουν ήδη αναπτύξει σε βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε ένα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εξωστρέφεια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα πολλών από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Allwyn Forward. Έξι από τις εταιρείες που εντάχθηκαν στο νέο κύκλο του προγράμματος , οι AXF (Attrattivo), DTP Group / Ma Chérie, Sun of a Beach, Energiers, Nef Nef και Access Fashion, μιλούν για τη δική τους αναπτυξιακή διαδρομή, τις διεθνείς φιλοδοξίες και τις προκλήσεις τους, αλλά και για όσα προσδοκούν να πάρουν από το πρόγραμμα της Allwyn. Aπό το mentoring και την πρόσβαση σε τεχνογνωσία, μέχρι τη δυνατότητα να «ξεκλειδώσουν» νέες αγορές και να κάνουν ένα βήμα παραπέρα.

Ένα πρόγραμμα που επιταχύνει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων

Το Allwyn Forward, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Endeavor Greece, υποστηρίζει μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στην επόμενη φάση ανάπτυξής τους, προσφέροντας mentoring, τεχνογνωσία και πρόσβαση σε ένα δίκτυο έμπειρων επιχειρηματιών. Η δυναμική του προγράμματος αποτυπώνεται και στην πορεία των εταιρειών που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα: οι 81 εταιρείες που έχουν λάβει μέρος στο Allwyn Forward έχουν αυξήσει συνολικά τον κύκλο εργασιών τους κατά 551 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας 3.067 νέες άμεσες θέσεις εργασίας και υποστηρίζοντας ακόμη 24.023 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης.

Το Forward δημιουργεί έτσι μια κοινότητα επιχειρήσεων που μοιράζονται την επιθυμία να εξελιχθούν, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και περισσότερο εξωστρεφείς, αποκτώντας εφόδια και νέες οπτικές που μπορούν να υποστηρίξουν την επόμενη φάση της ανάπτυξής τους.