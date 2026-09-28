Ουγγαρία: Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας του πρωθυπουργού και δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν

Snapshot Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ήρε την ασυλία του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργών του Βίκτορ Όρμπαν για να συνεχιστούν ποινικές έρευνες.

Ο Μάγιαρ κατηγορείται για περιστατικό το 2024 όπου άρπαξε κινητό τηλέφωνο και το πέταξε στον Δούναβη, ενώ ο ίδιος ζήτησε την άρση της ασυλίας του.

Οι πρώην υπουργοί Μπάλας Χάνκο και Μίκλος Σέστακ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, με τον Χάνκο να κατηγορείται για υπεξαίρεση 47 εκατ. ευρώ και τον Σέστακ για δωροδοκία.

Η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε από 139 βουλευτές, ενώ τα κόμματα Fidesz και KDNP μποϊκοτάρισαν την ψηφοφορία.

Οι υποθέσεις των δύο πρώην υπουργών είναι οι πρώτες διώξεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της εποχής Όρμπαν για διαφθορά. Snapshot powered by AI

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ήρε σήμερα την ασυλία του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ και δύο πρώην υπουργών του Βίκτορ Όρμπαν, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.

Η γενική εισαγγελία της χώρας είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών και του πρωθυπουργού προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις έρευνές της. Στην περίπτωση των δύο πρώην υπουργών πρόκειται για τις πρώτες διώξεις εις βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων της εποχής Ορμπάν για διαφθορά.

Από την πλευρά του ο Μαγιάρ ερευνάται για ένα περιστατικό που χρονολογείται από το 2024. Κατηγορείται ότι άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε μέσα σε νυχτερινό κέντρο και το πέταξε στον Δούναβη. Ο φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, καθώς καταγγέλλει εδώ και καιρό την υπόθεση την οποία χαρακτηρίζει «παρωδία».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαγιάρ κατηγόρησε τη γενική εισαγγελία ότι προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεσή του με αυτές των πρώην υπουργών του Ορμπαν.

Η άρση της ασυλίας του Μαγιάρ, όπως και του πρώην υπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο και του πρώην υπουργού Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ ενέκριναν 139 βουλευτές σε σύνολο 199.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπαν και ο σύμμαχός του KDNP μποϊκόταραν την ψηφοφορία. Ο Χάνκο κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 47 εκατομμύρια ευρώ δημόσιων πόρων, ένα μέρος των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την προεκλογική εκστρατεία του Fidesz για τις εκλογές του 2026.

Ο Σέζτακ, βουλευτής του KDNP φέρεται να έλαβε πολλά εκατομμύρια ευρώ ως δωροδοκία στο πλαίσιο της αγοράς μεταχειρισμένων λεωφορείων σε αυξημένες τιμές από το 2014 ως το 2018.