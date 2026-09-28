Ουγγαρία: Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας του πρωθυπουργού και δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μάγιαρ κατηγόρησε τη γενική εισαγγελία ότι προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεσή του με αυτές των πρώην υπουργών του Ορμπαν.

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουγγαρία: Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας του πρωθυπουργού και δύο πρώην υπουργών του Όρμπαν
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ήρε την ασυλία του πρωθυπουργού Πίτερ Μάγιαρ και δύο πρώην υπουργών του Βίκτορ Όρμπαν για να συνεχιστούν ποινικές έρευνες.
  • Ο Μάγιαρ κατηγορείται για περιστατικό το 2024 όπου άρπαξε κινητό τηλέφωνο και το πέταξε στον Δούναβη, ενώ ο ίδιος ζήτησε την άρση της ασυλίας του.
  • Οι πρώην υπουργοί Μπάλας Χάνκο και Μίκλος Σέστακ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά, με τον Χάνκο να κατηγορείται για υπεξαίρεση 47 εκατ. ευρώ και τον Σέστακ για δωροδοκία.
  • Η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε από 139 βουλευτές, ενώ τα κόμματα Fidesz και KDNP μποϊκοτάρισαν την ψηφοφορία.
  • Οι υποθέσεις των δύο πρώην υπουργών είναι οι πρώτες διώξεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της εποχής Όρμπαν για διαφθορά.
Snapshot powered by AI

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ήρε σήμερα την ασυλία του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ και δύο πρώην υπουργών του Βίκτορ Όρμπαν, οι οποίοι εμπλέκονται σε διαφορετικές ποινικές υποθέσεις.

Η γενική εισαγγελία της χώρας είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα την άρση της ασυλίας των δύο βουλευτών και του πρωθυπουργού προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει τις έρευνές της. Στην περίπτωση των δύο πρώην υπουργών πρόκειται για τις πρώτες διώξεις εις βάρος υψηλόβαθμων αξιωματούχων της εποχής Ορμπάν για διαφθορά.

Από την πλευρά του ο Μαγιάρ ερευνάται για ένα περιστατικό που χρονολογείται από το 2024. Κατηγορείται ότι άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε μέσα σε νυχτερινό κέντρο και το πέταξε στον Δούναβη. Ο φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, καθώς καταγγέλλει εδώ και καιρό την υπόθεση την οποία χαρακτηρίζει «παρωδία».

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Μαγιάρ κατηγόρησε τη γενική εισαγγελία ότι προσπαθεί να συνδέσει την υπόθεσή του με αυτές των πρώην υπουργών του Ορμπαν.

Η άρση της ασυλίας του Μαγιάρ, όπως και του πρώην υπουργού Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο και του πρώην υπουργού Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ ενέκριναν 139 βουλευτές σε σύνολο 199.

Το κόμμα Fidesz του Ορμπαν και ο σύμμαχός του KDNP μποϊκόταραν την ψηφοφορία. Ο Χάνκο κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 47 εκατομμύρια ευρώ δημόσιων πόρων, ένα μέρος των οποίων χρησιμοποιήθηκε για την προεκλογική εκστρατεία του Fidesz για τις εκλογές του 2026.

Ο Σέζτακ, βουλευτής του KDNP φέρεται να έλαβε πολλά εκατομμύρια ευρώ ως δωροδοκία στο πλαίσιο της αγοράς μεταχειρισμένων λεωφορείων σε αυξημένες τιμές από το 2014 ως το 2018.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Δύο συλλήψεις για διάρρηξη διαμερίσματος - Είχαν μαζί τους τα κλοπιμαία

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

14:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Μαρινάκη στη συνέντευξη Τσίπρα: Το rebranding είναι προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπήκε στο ματς στο 68' και μέχρι το 90' κέρδισε δύο αποβολές γιατί του τράβηξαν τα ράστα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 15χρονης από δομή στον Πειραιά - Είχε φύγει ξανά πριν από λίγες ημέρες από το Ίλιον

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θάσος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα όμορα κτίρια- Μέσα στην εβδομάδα το πόρισμα

13:37LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου - Μάρθα Καραγιάννη: Από συμμαθήτριες στο μπαλέτο στη μεγάλη οθόνη - Η άγνωστη παιδική φιλία

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας στο Marianne: «Βουλγαρικοί μισθοί, γαλλικές τιμές και κινεζικές συνθήκες εργασίας»

13:35ANNOUNCEMENTS

Μια ιδιαίτερη μουσικοποιητική παράσταση  στο ΘΕΑΤΡΟ ARROYO

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία αναβιώνει το πυρηνικό «Object 1335»: Πώς το «Βουνό της Κρίσης» συνδέεται με το «Χέρι του Νεκρού»

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Δημοσκόπηση δείχνει μονομαχία Λεπέν - Μελανσόν στον β' γύρο των προεδρικών εκλογών

13:30ANNOUNCEMENTS

«Ρόσμερσχολμ» του Χένρικ Ίψεν: Το πρωτοποριακό έργο στο Θέατρο Τέχνης

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Παραμένει άλυτο το πολιτικό αδιέξοδο έξι μήνες μετά

13:16ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Να καταλάβει η Ευρώπη ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται μόνο από τον βορρά»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπαράζ επιθέσεων σε γραφεία της ΝΔ στην Αττική: Στόχος η τοπική της Κυψέλης και τα πολιτικά γραφεία

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονο που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου - Κάηκε από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 12χρονο που μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο Νοσοκομείο Βόλου - Κάηκε από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα έξω από το Δημαρχείο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

13:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θάσος: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ