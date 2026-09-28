Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Snapshot Η κατάθεση εστιάζει στην πιθανή χορήγηση αναισθητικού στον τραγουδιστή, θέμα που παραμένει ανοιχτό προς διερεύνηση.

Προηγούμενη νοσηλεύτρια ισχυρίστηκε ότι χορηγήθηκε μέθη, καθώς ζητήθηκε το αντίδοτο από τη γιατρό.

Η 56χρονη κατηγορούμενη αρνείται ότι χορήγησε μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Μαζωνάκη.

Αναμένεται βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις μαρτυρικές καταθέσεις να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σήμερα, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, αναμένεται να καταθέσει η νοσηλεύτρια ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκομένων.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα INTIME NEWS

Το ενδιαφέρον της σημερινής κατάθεσης επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο χορήγησης αναισθητικού στον τραγουδιστή, ένα ζήτημα που παραμένει υπό διερεύνηση. Η νοσηλεύτρια που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα φέρεται να υποστήριξε ότι χορηγήθηκε μέθη, καθώς η γιατρός τής ζήτησε το αντίδοτο. Ωστόσο, η 56χρονη κατηγορούμενη, κατά την απολογία της, αρνήθηκε ότι χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη μέθη ή οποιαδήποτε άλλη ουσία.

Διαβάστε επίσης