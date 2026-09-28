Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία

Αποφεύχθηκαν οι χειραψίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Ιρλανδίας κατά τη διαδικασία της κλήρωσης για την επιλογή γηπέδου και μπάλας

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Οι παίκτες της Ιρλανδίας φόρεσαν μαύρα περιβραχιόνια και είχαν σκυμμένα κεφάλια κατά την ανάκρουση του ισραηλινού εθνικού ύμνου, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τα θύματα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.
  • Αποφεύχθηκαν οι χειραψίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της Ιρλανδίας κατά τη διαδικασία της κλήρωσης για την επιλογή γηπέδου και μπάλας.
  • Ο αγώνας διεξήχθη σε σχεδόν άδειο στάδιο στην Ουγγαρία, με την Ιρλανδία να κερδίζει 0-3, ενώ ο σκόρερ Τζακ Μόιλαν φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο μετά το γκολ του.
  • Ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου αποχώρησε από την ομάδα λόγω ηθικών αντιρρήσεων για τη συμμετοχή στον αγώνα, προκαλώντας εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των παικτών για το μποϊκοτάζ.
  • Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας αποφάσισε με πλειοψηφία να συμμετάσχει στον αγώνα, αλλά σε συμφωνία με τους παίκτες δεν πραγματοποιήθηκαν χειραψίες πριν από το ματς.
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Το κλίμα πριν από τον αγώνα του Ισραήλ με την Ιρλανδία ήταν ήδη τεταμένο πριν την έναρξή του και οι τόνοι ανέβηκαν και μέσα στο ματς, με τους Ιρλανδούς να γυρίζουν την πλάτη τους στους αντιπάλους τους.

Οι παίκτες της Ιρλανδίας, φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια προς τιμήν όλων των θυμάτων του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ενώ κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου του Ισραήλ, είχαν σκυμμένα τα κεφάλια τους.

Παράλληλα, δεν αντάλλαξαν χειραψίες με τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, ενώ το ίδιο έπραξε κι ο αρχηγός των Ιρλανδών κατά το παραδοσιακό στρίψιμο του νομίσματος για το ποιος θα διαλέξει γήπεδο και ποιος τη μπάλα για τη σέντρα.

Ο αγώνας διεξήχθη στο σχεδόν άδειο στάδιο Nagyerdei στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, με την Ιρλανδία να κερδίζει 0-3 χάρη σε τρία γκολ που σημείωσαν στο πρώτο ημίχρονο οι Τρόι Πάροτ, Άνταμ Ίντα και Τζακ Μόιλαν. Ο τελευταίος μάλιστα, όταν σκόραρε φίλησε το μαύρο περιβραχιόνιο. Στις εξέδρες υπήρχε μικρός αριθμός υποστηρικτών του Ισραήλ.

Εξάλλου, ο τερματοφύλακας Γκάβιν Μπαζούνου ενημέρωσε το προπονητικό επιτελείο της Ιρλανδίας ότι ήθελε να αποχωρήσει λόγω «δυσφορίας» που ένιωθε για τη συμμετοχή του στον αγώνα εναντίον του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας ανέφερε ότι η απόφασή του οφείλεται στην «προσωπική του πεποίθηση ότι η δολοφονία αθώων ανθρώπων είναι λάθος». Η αποχώρησή του από την ομάδα προκάλεσε τετράωρες συζητήσεις μεταξύ των παικτών της Ιρλανδίας, οι οποίοι τελικά ψήφισαν για το αν θα μποϊκοτάρουν τον αγώνα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI), Ντέιβιντ Κουρέλ, δήλωσε αργότερα ότι η «σημαντική πλειοψηφία» ψήφισε υπέρ της συμμετοχής στον αγώνα, αλλά συμφώνησε επίσης ότι δεν ήθελαν να σφίξουν τα χέρια των Ισραηλινών παικτών πριν από τον αγώνα. Η Ιρλανδία υπήρξε ένας από τους πιο έντονους επικριτές του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα κι έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες διαμαρτυρίες στη χώρα, μεταξύ άλλων ζητώντας από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να μην κατέβει στους αγώνες με το Ισραήλ. Τελικά, το ματς έγινε, ενώ η ρεβάνς, στις 4 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί στη Σερβία, κεκλεισμένων των θυρών.

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