Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

Snapshot Η δικηγορική εταιρεία του Νίκου Αγαπηνού αποφάσισε να απέχει από δημόσιες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.

Η στάση αυτή αποσκοπεί στον σεβασμό της ελληνικής Δικαιοσύνης και στην διατήρηση της δίκης εντός των θεσμικών πλαισίων.

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει αποκλειστικά τη δικαστική οδό χωρίς δημόσια παρέμβαση από την πλευρά των κατηγορουμένων. Snapshot powered by AI

Τη θέση του σχετικά με τη δημοσιότητα της υπόθεσης και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ιωάννας Γκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Αγαπηνός.

Με ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία του Νίκου Αγαπηνού σημειώνει ότι επιλέγει να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να μεταφέρουν την υπόθεση από τη δικαστική διαδικασία στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου:

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η δικηγορική εταιρεία γνωστοποιεί ότι δεν προτίθεται να σχολιάζει δημόσια την υπόθεση κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, επιλέγοντας να αφήσει τη δικαστική διαδικασία να εξελιχθεί θεσμικά.

Το δελτίο Τύπου υπογράφεται από τη δικηγορική εταιρεία «Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες».