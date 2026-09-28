Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

Ο δικηγόρος των κατηγορούμενων γιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνακή δηλώνει ότι δεν θα μεταφέρουν τη δίκη στα μέσα ενημέρωσης

Άγγελος Βουράκης

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η δικηγορική εταιρεία του Νίκου Αγαπηνού αποφάσισε να απέχει από δημόσιες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας.
  • Η στάση αυτή αποσκοπεί στον σεβασμό της ελληνικής Δικαιοσύνης και στην διατήρηση της δίκης εντός των θεσμικών πλαισίων.
  • Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση θα ακολουθήσει αποκλειστικά τη δικαστική οδό χωρίς δημόσια παρέμβαση από την πλευρά των κατηγορουμένων.
Snapshot powered by AI

Τη θέση του σχετικά με τη δημοσιότητα της υπόθεσης και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών, Ιωάννας Γκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Αγαπηνός.

Με ανακοίνωσή της, η δικηγορική εταιρεία του Νίκου Αγαπηνού σημειώνει ότι επιλέγει να μην προχωρήσει σε δημόσιες τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να μεταφέρουν την υπόθεση από τη δικαστική διαδικασία στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου:

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες» δηλώνει ότι, από σεβασμό στην ελληνική Δικαιοσύνη και την εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, θα απέχει από κάθε προσπάθεια μεταφοράς της δίκης στην τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης».

Με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η δικηγορική εταιρεία γνωστοποιεί ότι δεν προτίθεται να σχολιάζει δημόσια την υπόθεση κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, επιλέγοντας να αφήσει τη δικαστική διαδικασία να εξελιχθεί θεσμικά.

Το δελτίο Τύπου υπογράφεται από τη δικηγορική εταιρεία «Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51LIFESTYLE

Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε - LIVE

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία για την «Ανακαίνιση κατοικίας» – Τα ποσά, τα όρια και οι δικαιούχοι

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια - «Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων», λέει το κλιμάκιο μηχανικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS

11:27LIFESTYLE

Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Καρυστιανού: Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός, που δεν υπάρχει 

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400: Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών - Τη μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ