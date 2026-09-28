Γιατί Goldman Sachs και Morgan Stanley μεταβιβάζουν ξενοδοχεία και αποχωρούν από την Korres

Snapshot Οι επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs και Morgan Stanley αποεπενδύουν από την Ελλάδα, με την Goldman Sachs να πωλεί σημαντικά ξενοδοχεία και η Morgan Stanley να αποχωρεί από την εταιρεία καλλυντικών Κορρές.

Η Goldman Sachs πούλησε τρία ξενοδοχεία στη Χαλκιδική στον Όμιλο Sani/Ikos λόγω καθυστερήσεων αδειοδοτήσεων, αυξημένου κόστους και έλλειψης τοπικής τεχνογνωσίας, χωρίς ουσιαστικό κέρδος.

Η πώληση της πλειοψηφίας της Casa Collective στην Domes Resorts σηματοδοτεί τη διεθνή επέκταση του ξενοδοχειακού brand Casa Cook.

Η Morgan Stanley πούλησε το πλειοψηφικό ποσοστό της στην Κορρές, με τον ιδρυτή Γιώργο Κορρέ και το Halcyon Equity Partners να αναλαμβάνουν τον έλεγχο, μετά από περιόδους οικονομικών δυσκολιών και αποτυχημένων εξαγωγικών πλάνων.

Παρά τις ζημιές, η Κορρές εμφάνισε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση κερδοφορίας το 2024, με επέκταση σε 52 χώρες και σημαντική άνοδο στην ελληνική αγορά και τις εξαγωγές. Snapshot powered by AI

Η Goldman Sachs που είχε σημαντική επενδυτική παρουσία στον εγχώριο κλάδο φιλοξενίας προχώρησε στην πώληση τριών σημαντικών ξενοδοχειακών μονάδων στη Χαλκιδική, τα οποία είχε σκοπό να ανακαινίσει πλήρως και να τα θέσει ξανά σε λειτουργία, ενώ μέσω του deal με την Domes Resorts πέρασαν στα χέρια της τελευταίας ακόμη τρία ξενοδοχεία που διατηρούσε η Goldman στη χώρα μας.

Τελευταίο «χτύπημα» φυγής αμερικάνικου οίκου από ελληνική επένδυση ήταν η πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού που διατηρούσε η Morgan Stanley στην Κορρές, στον Γιώργο Κορρέ και το επενδυτικό κεφάλαιο Halcyon Equity Partners.

Goldman Sachs: Πώληση της Casa Collective στην Domes Resorts

Σε συμφωνία με την Domes Resorts η Goldman Sachs πούλησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της στην Casa Collective, την πλατφόρμα φιλοξενίας των Cook’s Club και Casa Cook, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης του brand.

Από το χαρτοφυλάκιο 13 ξενοδοχείων σε κορυφαίους προορισμούς, η Casa Collective διαθέτει στην Ελλάδα τρία ξενοδοχεία που αναφέρονται παρακάτω:

Casa Cook Rhodes: Βρίσκεται στα Κολύμπια της Ρόδου, ένα πολυτελές adults-only θέρετρο με χαλαρή ατμόσφαιρα και πισίνες.

Casa Cook Samos: Βρίσκεται στο Ποτοκάκι κοντά στο Πυθαγόρειο της Σάμου, ένα boutique ξενοδοχείο 128 δωματίων αποκλειστικά για ενήλικες.

Casa Cook Athos (Ουρανούπολη Χαλκιδικής): Το πρώην «Ξενία Ουρανούπολης» μετατρέπεται σε Casa Cook Athos με προγραμματισμένη λειτουργία (opening) για το 2027.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τέσσερα νέα ξενοδοχεία αναμένεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο, ενώ και άλλες προσθήκες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί να επεκταθεί μέσω συμφωνιών franchise, management και στρατηγικών συμπράξεων, καλύπτοντας τόσο κορυφαίους leisure προορισμούς όσο και μεγάλα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο.

Πώληση τριών ξενοδοχείων στη Χαλκιδική

Η Goldman Sachs Asset Management απέκτησε το 2022 τρία ξενοδοχεία στη Χαλκιδική (Κασσάνδρα), τα Athos Palace, Pallini Beach και Theophano Imperial Palace, αλλά τα πώλησε στις αρχές του 2025 στον Όμιλο Sani/Ikos.

Τα εν λόγω ξενοδοχεία είχε αποκτήσει ο αμερικανικός επενδυτικός Οίκος προ τετραιετίας και πέρασαν στον Όμιλο Sani/Ikos έναντι τιμήματος 400 εκατ. ευρώ. “Με συνολική στρατηγική επένδυση άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ, η SIG θα ανακατασκευάσει πλήρως τα τρία ακίνητα για να μετατρέψει την τοποθεσία σε “Ikos Kassandra”, το πρώτο Ikos Grand Resort που αποτελεί ένα ακόμη παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό all-inclusive”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το εγχείρημα ναυάγησε για τους εξής βασικούς λόγους:

Καθυστέρηση στις άδειες: Η τράπεζα αντιμετώπισε σοβαρά εμπόδια και καθυστερήσεις στην έκδοση των απαιτούμενων πολεοδομικών και κατασκευαστικών αδειών.

Αυξανόμενο κόστος: Το κόστος ανακατασκευής και κατεδάφισης των μονάδων εκτινάχθηκε υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Έλλειψη τεχνογνωσίας: Η Goldman Sachs επέλεξε να δημιουργήσει δική της εσωτερική ομάδα διαχείρισης (δημιουργώντας την πλατφόρμα «Ousia») αντί να συνεργαστεί με έμπειρους επαγγελματίες του ξενοδοχειακού κλάδου, με αποτέλεσμα να στερείται τις κατάλληλες τοπικές διασυνδέσεις.Μηδενικό κέρδος: Λόγω των παραπάνω δυσκολιών, προτίμησε να αποεπενδυθεί αθόρυβα και πούλησε τις μονάδες οριακά στα χρήματα που είχε αρχικά επενδύσει (περίπου 100 εκατ. ευρώ), χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος.

Αποεπένδυση της Morgan Stanley από την Korres

Στον έλεγχο του ιδρυτή της Γιώργου Κορρέ επανέρχεται η γνωστή εταιρεία φυσικών καλλυντικών Κορρές με τη χρηματοδοτική υποστήριξη του επενδυτικού κεφαλαίου Halcyon Equity Partners.

Η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς πραγματοποιήθηκε εννέα χρόνια πριν όταν στα τέλη του 2017, το 70% της Κορρές είχε περάσει στον έλεγχο του αμερικανικού επενδυτικού ομίλου Morgan Stanley, μέσω του North Haven Private Equity Asia, σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία διανομής καλλυντικών Profex.

Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Γιώργος Κορρές δεν είχε αποχωρήσει πλήρως καθώς είχε διατηρήσει το 30% των μετοχών. Η συμφωνία είχε υλοποιηθεί μέσω της εταιρείας συμμετοχών Nissos Holdings και αποτέλεσε το προοίμιο για την αποχώρηση της Κορρές από το Χρηματιστήριο Αθηνών το 2018. Η τότε επενδυτική συνεργασία είχε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση του δικτύου διανομής και την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης της μάρκας, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγορές της Ασίας.

Οι λόγοι της αποεπένδυσης

Οι φήμες για την πρόθεση της Morgan Stanley να αποεπενδύσει από την Korres υπήρχαν εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Η εταιρεία την τριετία 2020-3 άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω των κρίσεων του κορονοϊού, του πολέμου στην Ουκρανία και της ισχυρής ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης κάτι που οδήγησε στο να επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα της.

Στη συνέχεια το πλάνο εξαγωγών σε ΗΠΑ, Γερμανία, Αγγλία και Γαλλία, καθώς και στην Αυστραλία δεν έχει στεφθεί με επιτυχία, με τις περισσότερες από τις εξαγωγές να είναι ζημιογόνες

Παρ’ όλα αυτά από το 2024 ξεκίνησε μία σχετική πορεία ανάκαμψης, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 61,3 εκατ. ευρώ από 50,1 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, αυξημένες κατά 22% με κύριους άξονες την άνοδο πωλήσεων στην Ελληνική αγορά, την Ευρώπη και την Αμερική αλλά και την ενίσχυση των εξαγωγών σε σημαντικές αγορές προτεραιότητας. Σημειώνεται πως η εταιρεία διανέμει πλέον τα προϊόντα της σε 52 χώρες.

Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2% με το μεικτό κέρδος να διαμορφώνεται σε 34,17 εκατ. ευρώ το 2024 από 27,24 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 25%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε στα 55,73% από 54,35% την αντίστοιχη χρήση του 2023.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 8,45 εκατ. ευρω το 2024 από 5,4 εκατ. ευρω το 2023, αυξημένα κατά 56,30% κυρίως λόγω της αύξησης των πωλήσεων και του περιθωρίου μεικτού κέρδους καθώς και της συγκράτησης των εξόδων σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2023. Παρ’ όλα αυτά και το 2024 η εταιρεία σημείωσε ζημιές οι οποίες όμως μειώθηκαν σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα τα Αποτελέσματα προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 2 εκατ. ευρώ το 2024 από ζημιές 5,1 εκατ. το 2023. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 2 εκατ. ευρώ από ζημιές 4,1 εκατ. ευρω.

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