Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία - Η Αθήνα μετατρέπεται σε μαγνήτη παγκόσμιων κεφαλαίων

Η δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος υψηλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία - Η Αθήνα μετατρέπεται σε μαγνήτη παγκόσμιων κεφαλαίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η Ελλάδα εξελίσσεται σε σημαντικό χρηματοοικονομικό κόμβο, προσελκύοντας κορυφαίους παγκόσμιους διαχειριστές κεφαλαίων να εγκαταστήσουν τα γραφεία τους στην Αθήνα.
  • Ο Κρις Ρόκος της Rokos Capital Management μετέφερε τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, ενώ η Millennium Management και το Veriton Fund Management σχεδιάζουν τη λειτουργία γραφείων στην Αθήνα.
  • Η ανάπτυξη των funds δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα υπηρεσιών με καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως νομικές, φορολογικές και επενδυτικές υπηρεσίες.
  • Για την ένταξη στο ειδικό φορολογικό καθεστώς με μειωμένο συντελεστή 5%, τα funds πρέπει να έχουν ετήσιες λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές και γεωπολιτικοί παράγοντες ενισχύουν το προφίλ της Ελλάδας ως εναλλακτικού χρηματοοικονομικού κέντρου έναντι παραδοσιακών πόλεων.
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Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί απλώς προορισμό για τοποθέτηση κεφαλαίων σε ομόλογα και μετοχές, αλλά εξελίσσεται σε βασικό χρηματοοικονομικό κόμβο, όπου οι κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων του πλανήτη επιλέγουν να εγκαταστήσουν τα επιτελεία τους. Η προοπτική αυτή, που πριν από λίγα χρόνια φάνταζε απραγματοποίητη, παίρνει πλέον σάρκα και οστά χάρη σε ραγδαίες εξελίξεις που φέρνουν την Αθήνα στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management και από τα πιο ηχηρά ονόματα στα ευρωπαϊκά hedge funds με χαρτοφυλάκιο 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος ανακοίνωσε τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στην Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Millennium Management -ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές παγκοσμίως με κεφάλαια άνω των 97 δισ. δολαρίων- σχεδιάζει τη λειτουργία γραφείου στην Αθήνα, ενώ ανάλογο ενδιαφέρον εκδηλώνει και το αμερικανικό Veriton Fund Management (12,6 δισ. δολάρια). Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, πολυάριθμα funds υψηλού επιπέδου εξετάζουν το ίδιο βήμα.

Η εξέλιξη αυτή ευνοεί τη δημιουργία ενός δυναμικού οικοσυστήματος υπηρεσιών γύρω από τους managers, το οποίο περιλαμβάνει δικηγορικές εταιρείες, φορολογικούς και επενδυτικούς συμβούλους, τράπεζες και υπηρεσίες θεματοφυλακής, προσφέροντας πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, βασική προϋπόθεση για την ένταξη των funds στο ειδικό καθεστώς -όπου ο συντελεστής φορολόγησης για bonus και carried interest περιορίζεται στο 5%- είναι οι ετήσιες λειτουργικές δαπάνες των εγκαταστάσεών τους στην Ελλάδα να υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Στο οικονομικό επιτελείο, η τάση αυτή ερμηνεύεται ως ακόμη μία ψήφος εμπιστοσύνης των αγορών. Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, η σταθερή ανάπτυξη γύρω στο 2%, η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά και η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές μέσω Euronext και FTSE/Stoxx, δημιουργούν ιδανικές συνθήκες. Επιπλέον, διεθνείς παράγοντες, όπως η κατάργηση του ευνοϊκού καθεστώτος non-dom στη Βρετανία και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, έδωσαν πρόσθετη ώθηση στην Ελλάδα έναντι παραδοσιακών κέντρων, όπως το Λονδίνο ή το Ντουμπάι.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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