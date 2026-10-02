Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα έρευνα στο σπίτι του με εντολή εισαγγελέα - Τα πειστήρια που εντοπίστηκαν

Οι αστυνομικοί παρέμειναν για περισσότερες από δύο ώρες στην οικία του τραγουδιστή, ενώ φέρεται να εντόπισαν νέο ψηφιακό υλικό που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατό του

Ανθή Κουρεντζή

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα έρευνα στο σπίτι του με εντολή εισαγγελέα - Τα πειστήρια που εντοπίστηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη με εντολή εισαγγελέα, όπου βρέθηκε νέο ψηφιακό υλικό που εξετάζεται στην προανάκριση.
  • Οι αστυνομικοί παρέμειναν πάνω από δύο ώρες στην οικία, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.
  • Στην έρευνα παρευρέθηκε η μητέρα του Μαζωνάκη, ενώ οι αδελφές του ήταν στο γραφείο του δικηγόρου.
  • Η νέα έρευνα ακολούθησε την αρχική εκτεταμένη έρευνα που έγινε μία ημέρα μετά τον θάνατο, κατά τη διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου έχουν προφυλακιστεί, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν τα νέα ευρήματα θα φωτίσουν τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή.
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Νέα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία του καλλιτέχνη και παρέμειναν στο σημείο για περισσότερες από δύο ώρες, αναζητώντας επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας φέρεται να εντοπίστηκαν ψηφιακά πειστήρια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό τι ακριβώς περιλαμβάνουν ή αν συνδέονται άμεσα με κάποιο νέο στοιχείο που έχει προκύψει στην πορεία της προανάκρισης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ήταν εκείνο που πυροδότησε τη νέα έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ

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σπίτι μαζωνάκη

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Παρούσα η μητέρα του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι βρισκόταν η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ οι αδελφές του τραγουδιστή βρίσκονταν στο γραφείο του δικηγόρου Χαράλαμπου Λυκούδη.

Η παρουσία εισαγγελέα και η διάρκεια της έρευνας δείχνουν ότι οι Αρχές εξετάζουν εκ νέου με ιδιαίτερη προσοχή το υλικό που μπορεί να υπάρχει στην οικία.

Είχε προηγηθεί έρευνα μία ημέρα μετά τον θάνατό του

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη ήδη μία ημέρα μετά τον θάνατό του.

Τότε, τα αρμόδια κλιμάκια είχαν συλλέξει ηλεκτρονικές συσκευές του τραγουδιστή, οι οποίες τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ερευνητών.

Η νέα επιχείρηση έρχεται ενώ η έρευνα για τον θάνατό του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, έχουν προφυλακιστεί δύο γιατροί της κλινικής στην Καρνεάδου.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να συνθέσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, με τα νέα ψηφιακά ευρήματα να αναμένεται να εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις τελευταίες ώρες και στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

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