Ταχιάος: Οι ζημιές στην Κυψέλη θα αποκατασταθούν πλήρως χωρίς οι κάτοικοι να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ

Snapshot Οι ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης από τις εργασίες του μετροπόντικα θα αποκατασταθούν πλήρως από την ανάδοχη εταιρεία χωρίς κόστος για τους κατοίκους.

Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους που παραμένουν στα διαμερίσματά τους, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των μηχανικών και την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η αποκατάσταση θα γίνει με μεθόδους που ενισχύουν τη φέρουσα ικανότητα των κτιρίων, και όχι απλώς με κάλυψη των ρωγμών.

Η ανάδοχη εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση των ζημιών βάσει της σύμβασης, η οποία συντάχθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης σχεδίασε και δημοπράτησε το έργο της Γραμμής 4.

Ο υφυπουργός απορρίπτει τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα περί ευθύνης του Δημοσίου για αποζημιώσεις και στέγαση, χαρακτηρίζοντάς τες άγνοια του θέματος. Snapshot powered by AI

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο NaftemporikiTV, αναφέρθηκε στις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια της Κυψέλης λόγω εργασιών του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του Μετρό και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι όλες οι ρωγμές θα αποκατασταθούν, χωρίς εκείνοι να πληρώσουν τίποτα.

Ο κ. Ταχιάος δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους που παραμένουν στα διαμερίσματά τους. Διευκρίνισε ότι έχει τη διαβεβαίωση των μηχανικών, ενώ ως τοπογράφος μηχανικός και ο ίδιος, μπορεί να έχει γνώση των σχεδίων των έργων και των ζημιών.

«Την κρίση για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πρέπει να γίνει την έχουν οι εξειδικευμένοι μηχανικοί που βρίσκονται στο έργο και οι πραγματογνώμονες που εκπονούν την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη που η Ελληνικό Μετρό έχει αναθέσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τους οποίους όπως δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, έχει επιλέξει ανάμεσα σε πολύ καλούς στατικούς. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή θα δώσει και το μέτρο των επεμβάσεων σε κάθε κτίριο», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Όσον αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών, ο υφυπουργός Υποδομών ανέφερε ότι αυτές θ αποκατασταθούν εξ’ ολοκλήρου από την ανάδοχη εταιρεία, όπως προβλέπει η σύμβαση που έχει υπογραφεί, με τους κατοίκους να μην χρειάζεται να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Πρόσθεσε ότι τα κτίρια θα αποκατασταθούν και θα έρθουν σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν πριν περάσει ο μετροπόντικας.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο, ο κ. Ταχιάος απέρριψε την εικόνα των «ρυθμών χελώνας» που μετέφεραν οι δημοσιογράφοι: «Οι μελέτες για κτίρια του 1930 ή του 1950 θέλουν τον χρόνο τους, γιατί το ζητούμενο δεν είναι να κλείσουν και να κρυφτούν οι ρωγμές, όπως πολύ σωστά λένε και οι ίδιοι οι κάτοικοι, αλλά να γίνει επέμβαση σε βάθος, με συγκεκριμένες μεθόδους, ώστε να ισχυροποιηθεί η φέρουσα ικανότητα των κτιρίων», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε πως έχουν καταγραφεί ζητήματα στα οποία η επέμβαση γίνεται αμέσως, όπως η καθαίρεση σοβάδων και στοιχείων που εξέχουν και τα οποία μάλιστα παρουσίαζαν παθολογία πολύ πριν περάσει ο μετροπόντικας.

Τα τρία ζητήματα για την αποκατάσταση

Ο υφυπουργός περιέγραψε το ζήτημα ως τρία διακριτά ερωτήματα για τα οποία γίνεται η σχετική προεργασία:

Το πρώτο είναι η αποκατάσταση των κτιρίων πάνω από την περιοχή όπου η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί και δεν παρατηρούνται φαινόμενα καθίζησης. Εκεί οι εργασίες μπορούν να ξεκινούν ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε περίπτωσης, ανεξάρτητα από τον χρόνο επανέναρξης της διάνοιξης.

Το δεύτερο αφορά τις πολυκατοικίες πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα, όπου για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποστούν περαιτέρω βλάβες πρέπει να ολοκληρωθούν οι μελέτες τρωτότητας και να ληφθούν τυχόν μέτρα υποστήριξης πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση, ώστε η ανάταξη να γίνει αφού απομακρυνθεί το μηχάνημα.

Το τρίτο ερώτημα είναι πώς τα κτίρια που θα συναντήσει στη συνέχεια ο μετροπόντικας δεν θα αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα.

«Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κρατική εταιρεία, την Ελληνικό Μετρό, μια δημόσια επιχείρηση που ξέρει πώς να λύνει τέτοια προβλήματα και όπου δεν υπάρχει κανένας που να σκέφτεται να κοροϊδέψει τον κόσμο και να του πει να παραμείνει σε ένα σπίτι που έχει πρόβλημα για την ασφάλειά του. Τέτοια πρόσωπα δεν υπάρχουν ούτε στον ανάδοχο, ούτε πουθενά στο οικοσύστημα των ανθρώπων που ασχολούνται με το μετρό», ανέφερε ο κ. Ταχιάος.

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα

Ο υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην περιοχή, εξαπολύοντας επίθεση στον αρχηγό της ΕΛ.Α.Σ. για τις δηλώσεις του που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν είπε ποτέ ότι «δεν θα έβαζα την οικογένειά μου σε αυτά τα σπίτια», αλλά ότι αυτή την περίοδο δεν θα νοίκιαζε κάποιο από αυτά. Σχολίασε ότι μία ειλικρινής δήλωση αποτελεί την «πραγματική έννοια της ενσυναίσθησης» καθώς έτσι δείχνει στον κόσμο ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι εκπλήσσεται από «το θράσος του ανδρός», αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και σε δηλώσεις που είχε κάνει μετά την τραγωδία στο Μάτι, σχετικά με τις αποζημιώσεις. «Ο άνθρωπος ο οποίος είπε σε πυρόπληκτη στο Μάτι ότι αν σου είχα δώσει 2.000 ευρώ θα τα είχες σπαταλήσει, αυτός ο άνθρωπος κάνει μαθήματα ενσυναίσθησης. Αυτό δεν είναι ‘‘rebranding'', αυτό είναι αναπαραγωγή του θράσους».

Τέλος, ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στην πρόταση του κ. Τσίπρα να πληρώσει το Δημόσιο τη στέγαση και τις αποζημιώσεις δείχνει «απόλυτη άγνοια του θέματος», καθώς, όπως εξήγησε, την υποχρέωση της αποκατάστασης την έχει ο ανάδοχος, με βάση σύμβαση της οποίας μάλιστα το σχέδιο συντάχθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσθεσε ότι το έργο δημοπρατήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και η χάραξη της Γραμμής 4, ακόμη και τα βάθη στα οποία διέρχεται η σήραγγα, σχεδιάστηκαν τότε.

«Το να καλλιεργεί κανείς ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι τεράστιο λάθος και δεν είναι συμβολή στο πραγματικό πρόβλημα», υπογράμμισε. Και ξεκαθάρισε: «Προφανώς και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον κ. Τσίπρα ως οιονεί μηχανικό που έκανε αυτοψία».

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