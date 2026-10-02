FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογένειά του

Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακές καμπάνιες για τον Ινδό κυβερνήτη Σμιτ Ματσχάρ, ο οποίος κατάφερε να ξεκλειδώσει το πιλοτήριο πριν καταρρεύσει από τις μαχαιριές του συγκυβερνήτη του

Δημήτριος Παπαγεωργίου

FlyDubai: Παγκόσμιο κύμα στήριξης για τον Ινδό πιλότο και διαδικτυακοί έρανοι για την οικογένειά του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σχεδόν 80.000 δολάρια συγκεντρώθηκαν μέσω διαδικτυακών καμπανιών για την υποστήριξη του Ινδού πιλότου Σμιτ Ματσχάρ και της οικογένειάς του μετά την επίθεση που δέχθηκε εν πτήσει.
  • Η πρωτοβουλία με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε από τον ειδησεογραφικό οργανισμό Jewish Breaking News, συγκεντρώνοντας πάνω από 73.000 δολάρια.
  • Η Ινδία εξέφρασε ευρεία υποστήριξη και θαυμασμό για τον πιλότο, με δημόσιες αναφορές από διασημότητες και αθλητές όπως ο Σατσίν Τεντουλκάρ.
  • Ο πιλότος κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου πριν καταρρεύσει, ενώ ο Ισραηλινός οδοντίατρος Σότα Μουσάγιεφ παρείχε πρώτες βοήθειες εν πτήσει.
  • Το αεροσκάφος προσγειώθηκε αναγκαστικά στη Σαουδική Αραβία, όπου ο τραυματίας πιλότος νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.
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Διαστάσεις λαμβάνει η διεθνής κινητοποίηση για τη στήριξη του Ινδού κυβερνήτη της flydubai, Σμιτ Ματσχάρ, ο οποίος δέχθηκε δολοφονική επίθεση με μαχαίρι εν πτήσει ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Μέσα σε λίγες ώρες από το αιματηρό περιστατικό, δύο ξεχωριστές εκστρατείες οικονομικής ενίσχυσης στην πλατφόρμα GoFundMe συγκέντρωσαν συνολικά πάνω από 79.000 δολάρια, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης του τραυματισμένου πιλότου.

Τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία ανέλαβε ο ειδησεογραφικός οργανισμός Jewish Breaking News, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει περισσότερα από 73.000 δολάρια, με τελικό στόχο τις 130.000. Μια δεύτερη καμπάνια, πρόσθεσε ακόμη 6.000 δολάρια στο ποσό.

«Ρίσκαρες τη ζωή σου για να προστατεύσεις τις δικές μας. Δεν θα σε ξεχάσουμε», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας, απευθύνοντας κάλεσμα στην εβραϊκή και ισραηλινή κοινότητα παγκοσμίως. Σύμφωνα με τους υπευθύνους, τα χρήματα προορίζονται απευθείας για τον Ματσχάρ και την οικογένειά του, ενώ οι νομικές και τραπεζικές διαδικασίες για τη μεταφορά τους βρίσκονται στην τελική ευθεία.

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Αποθέωση από την πατρίδα του

Την ίδια ώρα, η είδηση για την αυτοθυσία του κυβερνήτη προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις θαυμασμού στην πατρίδα του, την Ινδία. Ο κορυφαίος θρύλος του δημοφιλέστατου στην χώρα κρίκετ, Σατσίν Τεντουλκάρ, εξήρε τη στάση του πιλότου στο διαδίκτυο γράφοντας: «Ένας πραγματικός ήρωας της ζωής. Ολόκληρος ο πλανήτης είναι περήφανος για σένα». Ανάλογα μηνύματα τιμής ανάρτησαν οι πρώην διεθνείς αθλητές Γιουβράτζ Σινγκ, Βιρεντέρ Σεβάγκ και Σουρές Ράινα, όπως μετέδωσε η εφημερίδα The Times of India.

Στο κύμα συμπαράστασης προστέθηκαν και διάσημες προσωπικότητες του ινδικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους οι ηθοποιοί Σόναμ Καπούρ, Ραβίνα Τάντον και Σαμίτα Σέτι, οι οποίες εξέφρασαν δημόσια τον σεβασμό τους για τον τραυματισμένο επαγγελματία.

Η μάχη για τη σωτηρία των επιβατών

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν ο πιλότος δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση μέσα στο αεροσκάφος. Όπως δήλωσε ο επιβάτης Γιανίβ Χαγιούν, ο κυβερνήτης βρήκε τη δύναμη να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου δευτερόλεπτα πριν σωριαστεί στο πάτωμα.

Άμεσα έσπευσε για βοήθεια ένας Ισραηλινός οδοντίατρος που ταξίδευε στην πτήση, ο Σότα Μουσάγιεφ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες εν πτήσει ώστε να κρατηθεί ο τραυματίας στη ζωή. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία, όπου ο πιλότος νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση.

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