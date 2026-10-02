Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Με προβλήματα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των ισχυρών ανέμων

Γιάννης Φιλιππάκος

Θυελλώδεις άνεμοι: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ισχύει απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω θυελλωδών ανέμων στις 2 Οκτωβρίου 2026.
  • Τα πρωινά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά παραμένουν ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρας σύμφωνα με την κρίση των πλοιάρχων.
  • Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια της Magic Sea Ferries, της Seajets, της Fast Ferries, της Blue Star Ferries, της Alpha Lines και της Golden Star Ferries λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Τα δρομολόγια της Blue Star Ferries δεν θα προσεγγίζουν τη Σέριφο από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2026, ενώ το δρομολόγιο του πλοίου Artemis από το Λαύριο ακυρώθηκε.
  • Τα εισιτήρια για τα ακυρωμένα δρομολόγια της Fast Ferries παραμένουν σε ισχύ και τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.
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Μετ’ εμποδίων διεξάγονται τα δρομολόγια των πλοίων, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, για σήμερα, πρωινό Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το απαγορευτικό να επηρεάζει μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τους νησιωτικούς προορισμούς.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια θα μηνούν ανεκτέλεστα μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Τα ακυρωμένα και τροποποιημένα δρομολόγια

MAGIC SEA FERRIES

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, όλα τα δρομολόγια της Magic Sea Ferries με τα πλοία MAGIC 2 και MAGIC 3 στις 2 Οκτωβρίου 2026 θα ακυρωθούν.

SEAJETS

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ακυρώθηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια της Seajets στις 2 Οκτωβρίου:

  • Πειραιάς - Κατάπολα στις 07:40
  • Σαντορίνη - Κουφονήσια, Αμοργός στις 13:35
  • Φολέγανδρος - Κουφονήσια, Νάξος, Πάρος στις 12:25
  • Αμοργός - Νάξος, Πάρος, Μύκονος στις 15:00
  • Κουφονήσια - Νάξος, Πάρος, Μύκονος στις 15:35

FAST FERRIES

Το δρομολόγιο της Fast Ferries με το πλοίο DIONISIOS SOLOMOS δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 με το ίδιο πρόγραμμα, ενώ τα ίδια εισιτήρια θα παραμείνουν σε ισχύ.

Το δρομολόγιο της Fast Ferries με το πλοίο FAST FERRIES ANDROS ακυρώθηκε λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Fast Ferries ακύρωσε τα ακόλουθα τμήματα δρομολογίων του πλοίου THEOLOGOS P στις 2 Ιανουαρίου 2026:

  • Μύκονος - Τήνος
  • Μύκονος - Ραφήνα
  • Τήνος - Ραφήνα
  • Άνδρος - Ραφήνα

BLUE STAR

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τα δρομολόγια της Blue Star Ferries με τα πλοία NISSOS RODOS και ASTERION II δεν θα προσεγγίζουν τη Σέριφο από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί ως εξής:

Πειραιάς - Ηράκλειο: αναχώρηση στις 21:00 και άφιξη στις 06:15.

Ηράκλειο - Πειραιάς: αναχώρηση στις 21:00 και άφιξη στις 06:15.

Το δρομολόγιο με το πλοίο ARTEMIS από το Λαύριο στις 07:00 προς Κέα - Κύθνο - Σύρο - Πάρο - Νάξο - Ίο - Σίκινο - Φολέγανδρο - Κίμωλο - Μήλο ακυρώθηκε κατόπιν της τελευταίας πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

ALPHA LINES

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, όλα τα δρομολόγια της Alpha Lines από τον Πειραιά, καθώς και τα δρομολόγια επιστροφής τους, ακυρώνονται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του Σαρωνικού.

GOLDEN STAR FERRIES

Όλα τα δρομολόγια της Golden Star Ferries με το πλοίο ANDROS KING έχουν ακυρωθεί λόγω απαγορευτικού απόπλου που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα παρακάτω δρομολόγια που εκτελούνται από τη Golden Star Ferries με το πλοίο ANDROS QUEEN έχουν ακυρωθεί:

  • 2 Οκτωβρίου
  • 3 Οκτωβρίου
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