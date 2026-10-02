DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη για 18χρονους - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Νέα ευκαιρία για χιλιάδες 18χρονους σε όλη την Ευρώπη ανοίγει μέσω του προγράμματος DiscoverEU, το οποίο προσφέρει δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα για μετακινήσεις κυρίως με τρένο. Οι αιτήσεις ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου 2026 και στον νέο κύκλο αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 πάσα

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DiscoverEU: Δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη για 18χρονους - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις
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  • Το πρόγραμμα DiscoverEU προσφέρει δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα σε περίπου 40.000 νέους που κλείνουν τα18 τους το 2026 για ταξί κυρίως με τρένο σε ευρωπαϊκές χώρες.
  • Οι αιτήσεις άνοιξαν την 1η Οκτωβρίου 2026 και υποβάλλονται έως τις 15 Οκτωβρίου μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.
  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι γεννημένοι το 2008 και κάτοικοι ή πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ ή άλλων χωρών που συμμετέχουν στο Erasmus+.
  • Τα ταξίδια διαρκούν έως 7 ημέρες μέσα σε ένα μήνα, μεταξύ 1 Μαρτίου 2027 και 31 Μαΐου 2028, και πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα διαφορετική από την κατοικία του συμμετέχοντα.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδέψουν μόνοι ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων και λαμβάνουν κάρτα εκπτώσεων για καταλύματα και δραστηριότητες.
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Το DiscoverEU, δράση του προγράμματος Erasmus+, δίνει σε νέους που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026 τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε ευρωπαϊκές χώρες και να γνωρίσουν διαφορετικές πόλεις και πολιτισμούς.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο άνοιξαν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 και μπορούν να υποβάλλονται έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 στις 12:00 μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας.

Συνολικά προβλέπεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσο.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν νέοι που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης οι υποψήφιοι να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο Erasmus+, όπως η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τα Σκόπια, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Κατά την αίτηση ζητείται αριθμός ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να απαντήσουν και σε σύντομο κουίζ.

Πόσο διαρκεί το ταξίδι

Οι νέοι που θα επιλεγούν θα μπορούν να ταξιδέψουν από την 1η Μαρτίου 2027 έως τις 31 Μαΐου 2028.

Το πάσο προβλέπει έως 7 ημέρες μετακίνησης μέσα σε χρονικό διάστημα έως ενός μήνα, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να επισκεφθούν περισσότερες από μία επιλέξιμες χώρες.

Βασική προϋπόθεση είναι το ταξίδι να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία χώρα διαφορετική από εκείνη της μόνιμης κατοικίας τους.

Οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται κυρίως με τρένο, ωστόσο προβλέπονται εξαιρέσεις για άλλους τρόπους μεταφοράς, κυρίως για όσους κατοικούν σε νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Ταξίδι μόνοι ή με παρέα

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδέψουν είτε ατομικά είτε σε ομάδες έως πέντε ατόμων.

Παράλληλα με το ταξιδιωτικό πάσο, λαμβάνουν και την κάρτα εκπτώσεων DiscoverEU, η οποία παρέχει μειωμένες τιμές σε καταλύματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μεταφορές και άλλες υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου κύκλου αιτήσεων αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

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