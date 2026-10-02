Καρυστιανού: Η δίκη δεν θα μας δικαιώσει – Τι είπε για Τέμπη, βιοανάδραση και πολιτική στοχοποίηση

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι η παρουσία αρωματικών υδρογονανθράκων προκάλεσε την πυρόσφαιρα μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, βασιζόμενη σε εκθέσεις.

Το μηχάνημα βιοανάδρασης στο ιατρείο της είναι νόμιμο και δεν απαιτεί ειδική άδεια, σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Η Καρυστιανού θεωρεί ότι η δημόσια προβολή του ελέγχου στο ιατρείο της σχετίζεται με πολιτική στοχοποίηση λόγω της πολιτικής της δράσης.

Τα χρήματα από τη συναυλία για τα Τέμπη βρίσκονται στους λογαριασμούς του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, ενώ η χρηματοδότηση της πολιτικής κίνησης καλύπτεται από μέλη και προσωπικές εισφορές.

Η ίδια δεν αναμένει δικαίωση από τη δίκη για τα Τέμπη, επικρίνοντας τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος και τη στάση των αρμόδιων θεσμών. Snapshot powered by AI

Για τα Τέμπη, τη διαμάχη γύρω από την πυρόσφαιρα, τον έλεγχο στο ιατρείο της και τη χρηματοδότηση της πολιτικής της κίνησης μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» η Μαρία Καρυστιανού, ανοίγοντας παράλληλα ένα ιδιαίτερα προσωπικό κεφάλαιο για τη ζωή της μετά τον θάνατο της κόρης της.

Η εκδοχή που υποστηρίζει για την πυρόσφαιρα

Στη θέση της για την παρουσία αρωματικών υδρογονανθράκων επέμεινε η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στην πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη.

«Αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι η αιτία της πυρόσφαιρας», ανέφερε, επαναφέροντας και τις αναφορές περί ξυλολίων.

Για να στηρίξει τη θέση της επικαλέστηκε εκθέσεις που, όπως είπε, οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. «Τα λένε οι εκθέσεις», σημείωσε.

Το συγκεκριμένο ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης γύρω από την τεχνική διερεύνηση του δυστυχήματος και την πιθανή παρουσία εύφλεκτων ουσιών.

Ο έλεγχος στο ιατρείο και η συσκευή βιοανάδρασης

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στο μηχάνημα βιοανάδρασης που διαθέτει στο ιατρείο της και έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο δημόσιας αντιπαράθεσης.

Η ίδια δήλωσε ότι το μηχάνημα είναι νόμιμο και ότι το ιατρείο της είχε ήδη ελεγχθεί.

«Έχω νόμιμο μηχάνημα βιοανάδρασης. Δεν είναι επικίνδυνο. Με έλεγξαν χθες», είπε.

Κατά την εκδοχή της, για τη συγκεκριμένη συσκευή δεν απαιτείται ειδική άδεια, ενώ την περιέγραψε ως διαγνωστικό μηχάνημα.

Γύρω από το θέμα έχουν διατυπωθεί διαφορετικές δημόσιες απόψεις για το κανονιστικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις χρήσης αντίστοιχων συσκευών σε ιατρεία.

«Δεν υπάρχει ειδικότητα “κβαντικού ιατρού”»

Ερωτηθείσα αν υφίσταται ο όρος «κβαντικός ιατρός» ως αναγνωρισμένη ειδικότητα, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε αρνητικά.«Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει, όμως, η κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει εξειδίκευση», είπε. Στη συνέχεια συνέδεσε την έννοια με τεχνολογικές εφαρμογές στην ιατρική, αναφέροντας το λέιζερ και τη μαγνητική τομογραφία.«Η κβαντική ιατρική, λοιπόν, ουσιαστικά αφορά τεχνολογία και μηχανήματα. Το λέιζερ είναι κβαντικό. Το MRI έχει μέσα, δηλαδή, κβαντική τεχνολογία. Ο βιοσυντονισμός μπορεί να είναι», ανέφερε.

Η καταγγελία για πολιτική στοχοποίηση

Η Καρυστιανού συνέδεσε την ένταση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το ιατρείο της με την πολιτική της παρουσία, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση.

Έχει ήδη δηλώσει ότι δεν αντιτίθεται στον έλεγχο της επαγγελματικής της δραστηριότητας, θεωρεί όμως ότι ο τρόπος με τον οποίο το θέμα πήρε δημοσιότητα συνδέεται με την είσοδό της στην πολιτική.

Η συναυλία και τα οικονομικά της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ρωτήθηκε και για τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από τη συναυλία για τα Τέμπη στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Απάντησε ότι τα χρήματα βρίσκονται στους λογαριασμούς του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, απορρίπτοντας τις αιχμές που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο διάστημα για τη διαχείρισή τους.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση της πολιτικής της κίνησης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχουν χορηγοί.

Όπως είπε, τα έξοδα καλύπτονται από τα μέλη, από προσωπικές εισφορές και από την εθελοντική συνεισφορά ανθρώπων που συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Γιατί δεν περιμένει δικαίωση από τη συγκεκριμένη δίκη

Όταν η συζήτηση επέστρεψε στα Τέμπη, ο Νίκος Χατζηνικολάου τη ρώτησε εάν πιστεύει ότι η επικείμενη δίκη μπορεί να δικαιώσει τις οικογένειες των θυμάτων.

«Η συγκεκριμένη δίκη, όχι», απάντησε.

Ακολούθησε μια έντονα επικριτική τοποθέτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο τόπος του δυστυχήματος και για τη στάση των αρμόδιων θεσμών.

«Τι να εμπιστευτώ, τη Δικαιοσύνη, τι να εμπιστευτώ, την Αστυνομία, τι να εμπιστευτώ, την Πυροσβεστική, όταν υπήρχαν όλοι αυτοί παρόντες στο συμβάν και κανένας δεν προστάτευσε τον χώρο;», είπε.

Αναφέρθηκε και στις εικόνες από την επομένη της τραγωδίας, όταν πολιτικά πρόσωπα είχαν βρεθεί στο σημείο.

«Την επόμενη μέρα είδαμε και τους πολιτικούς να περπατάνε στον χώρο και να πετάνε λουλούδια. Είναι αυτό σοβαρή αντιμετώπιση μιας κατάστασης;», διερωτήθηκε.

Οι αιχμές για όσα έγιναν στον τόπο της τραγωδίας

Στη συνέχεια η Καρυστιανού αναφέρθηκε ειδικότερα στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο μετά τη σύγκρουση και στον ρόλο που αποδίδει στον Χρήστο Τριαντόπουλο.

Ισχυρίστηκε ότι είχαν δοθεί οδηγίες για εργασίες στο σημείο και για τη διαχείριση υλικών και ανθρώπινων υπολειμμάτων, παραπέμποντας σε μαρτυρίες και καταθέσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας.

Κατά την ίδια, το εύρος της υπόθεσης είναι μεγαλύτερο από αυτό που αποτυπώνεται στη δικαστική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορές σε πρώην υπουργούς Μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς, καθώς και σε εταιρείες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Η ζωή που χωρίστηκε σε «πριν» και «μετά»

Σε ένα άλλο μέρος της συνέντευξης, η Μαρία Καρυστιανού μίλησε για την περίοδο πριν από την τραγωδία και για την απότομη αλλαγή που έφερε στη ζωή της ο θάνατος της κόρης της.

Θυμήθηκε ότι τα παιδιά της είχαν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους, ενώ η ίδια ένιωθε ικανοποιημένη από την επαγγελματική της πορεία. Έπειτα από χρόνια δυσκολιών, όπως είπε, είχε αρχίσει να αισθάνεται ότι η καθημερινότητά της είχε επιτέλους ισορροπήσει.

«Πριν από το συμβάν είχα δύο παιδιά. Τα παιδιά μου ήταν στις σπουδές τους, είχαν πάρει τον δρόμο τους. Είχα τη δουλειά μου, ήμουν ευχαριστημένη από τη δουλειά μου. Και θα πω ότι, επειδή ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, τίποτα δεν μου ήταν εύκολο, πραγματικά. Ήταν ένα διάστημα, ένα-δύο χρόνια, που τα πράγματα πήγαιναν πολύ ομαλά».

Όπως περιέγραψε, αυτή η αίσθηση κανονικότητας σταμάτησε απότομα.

«Και πολλές φορές αναρωτιόμουν: “Καλά, πώς έγιναν και έστρωσαν τα πράγματα και δεν ταλαιπωρούμαι πλέον και όλα ρολάρουν φυσιολογικά;”. Και αμέσως μετά έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη».

Για την ίδια, εκείνη η νύχτα άλλαξε οριστικά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της.

«Για μένα, θεωρώ ότι εκείνη τη νύχτα εγώ, σαν Μαρία Καρυστιανού, πέθανα. Δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν. Είμαι κάτι διαφορετικό».

Και συνέχισε: «Αισθάνομαι ότι ό,τι κάνω πρέπει να γίνεται για την κόρη μου. Είμαι η φωνή της. Είμαι αυτό που θα ήθελα να κάνει, αυτό που θα ήθελα να πει. Αυτό έχει γίνει πλέον η ζωή μου».