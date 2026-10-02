Σκόπια: Προκλητικός αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία - Τι λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο

Αναφορές σε «υπόδουλη» και «βασανισμένη» πατρίδα, ενώ γίνεται λόγος και για τον Μέγα Αλέξανδρο ως «Αλέξανδρο τον Μακεδόνα»

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Σκόπια: Προκλητικός αλυτρωτισμός στα σχολικά βιβλία - Τι λένε για τον Μέγα Αλέξανδρο
ΕΘΝΙΚΑ
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Προκλητικές αναφορές στο πλαίσιο του παγιωμένου αλυτρωτισμού που συνεχίζει να χαρακτηρίζει την κοινωνία των Σκοπίων 8 χρόνια μετά την Συμφωνία των Πρεσπών, περιέχουν τα σχολικά βιβλία της χώρας.

Αφορμή αυτή τη φορά δόθηκε από το περιεχόμενο σχολικού βιβλίου της 6ης Δημοτικού. Στη σελίδα 82 του βιβλίου υπάρχουν ποιήματα και ασκήσεις με αναφορές σε «υπόδουλη» και «βασανισμένη» πατρίδα, ενώ γίνεται λόγος και για τον Μέγα Αλέξανδρο ως «Αλέξανδρο τον Μακεδόνα».

Σύμφωνα με το Star στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού, διδάσκονται ποιήματα του Αντόν Ποπώφ, αναφέροντας πως ο ποιητής γεννήθηκε στη «Μακεδονία του Πιρίν», δηλαδή κομμάτι της Μακεδονίας που ανήκει στη Βουλγαρία. Κατά τη θεωρία των Σκοπιανών μαζί με τη «Μακεδονία του Αιγαίου», δηλαδή την ελληνική Μακεδονία, συναποτελούσαν γι’ αυτούς μια ενιαία χώρα, τη δική τους, που υποτίθεται ότι μέχρι σήμερα είναι σκλαβωμένη.

Μάλιστα ένα από αυτά τα ποιήματα, αναφέρεται στη μικρή πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς την «Άνοιξη που δεν έχει δει μήτε ήλιο μήτε χαρά». Στις ασκήσεις μάλιστα του βιβλίου αναφέρεται ότι «η πατρίδα είναι πάντα υπόδουλη και βασανισμένη».

Με αυτόν τον τρόπο, οι Σκοπιανοί αφήνουν να καλλιεργείται ο ανιστόρητος αυτός αλυτρωτισμός και η εντύπωση ότι ακόμα και ο Μέγας Αλέξανδρος είναι μέρος της δικής τους ιστορίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον αποκαλούν «Αλέξανδρος, ο Μακεδόνας» και δεν αναφέρουν τίποτα για την ελληνική ιστορία.

Σύμφωνα με το Star από το 2018 οι Σκοπιανοί φαίνεται ότι έχουν παραβιάσει πάνω από 800 φορές τη Συμφωνία των Πρεσπών. Το υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα πιέζει πάρα πολύ κι έχουν γίνει αλλαγές στα σχολικά τους βιβλία, αλλά στο βάθος παραμένουν αμετανόητοι.

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