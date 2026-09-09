Φλώρινα: Στο επίκεντρο βίντεο με τραγούδια κατά των Ελλήνων - Τι λένε δήμος και κοινότητα Μελίτης

Οι τοπικές Αρχές δηλώνουν στο Newsbomb ότι έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για τον τόπο και τον χρόνο της καταγραφής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Φλώρινα: Στο επίκεντρο βίντεο με τραγούδια κατά των Ελλήνων - Τι λένε δήμος και κοινότητα Μελίτης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα βίντεο με κατοίκους χωριού της Φλώρινας να τραγουδούν σλαβομακεδονικά τραγούδια με αιχμηρούς στίχους κατά των Ελλήνων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.
  • Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στη Μελίτη Φλώρινας και περιλαμβάνει το τραγούδι «Alexandar Car Makedonski» με στίχους που επιρρίπτουν «λάθος στους Έλληνες» και καλούν τους Έλληνες να φύγουν.
  • Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελίτης επιβεβαίωσε πως έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.
  • Ο δήμαρχος Φλώρινας δεν έδωσε επίσημη τοποθέτηση και δήλωσε πως δεν έχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για τον τόπο ή τον χρόνο της καταγραφής.
  • Μέχρι στιγμής, το περιστατικό παραμένει χωρίς επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο.
Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σε αυτό εμφανίζεται ομάδα κατοίκων σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδά στη σλαβομακεδονική γλώσσα τραγούδια με αναφορές στη Μακεδονία και ιδιαίτερα αιχμηρούς στίχους κατά των Ελλήνων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στη Μελίτη Φλώρινας.

Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, το τραγούδι «Alexandar Car Makedonski» με έναν στίχο να αναφέρεται σε «λάθος των Ελλήνων», ενώ το τραγούδι ολοκληρώνεται με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα».

Και ενώ το βίντεο προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις, το Newsbomb επιχείρησε να λάβει διευκρινίσεις από τους αρμόδιους στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελίτης, Χρήστος Σοβίσλης, δεν θέλησε να τοποθετηθεί ωστόσο επιβεβαίωσε πως έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι έχει πράγματι καταγραφεί στη Μελίτη.

Το Newsbomb επικοινώνησε και με τον δήμαρχο Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη. Ούτε από την πλευρά του δημάρχου υπήρξε επίσημη τοποθέτηση. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό το περιστατικό να έχει σημειωθεί στη Μελίτη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το επιβεβαιώσει, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί σχετικά.

Έτσι, ένα βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο παραμένει, μέχρι στιγμής, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση για τον τόπο και τον χρόνο της καταγραφής.

Tο τραγούδι «Alexandar Car Makedonski»:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:04ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Σήμερα η κηδεία του βασιλιά Χάραλντ - Στο Όσλο βασιλικές οικογένειες από όλη την Ευρώπη

13:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκηνές Φαρ Ουέστ σε beach bar στη Χαλκιδική: Παρέα «ξάπλωσε» 27χρονο Γερμάνο - Βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εξέλιξη στο Απεσωκάρι: Μήνυση από την αδελφή του Αλέκου Δασκαλάκη – Συνελήφθη 27χρονος

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δολοφονήθηκε Σουνίτης Κούρδος κληρικός – Οι Φρουροί της Επανάστασης «δείχνουν» ΗΠΑ και Ισραήλ

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουργκούτλουσπορ: Η τουρκική ομάδα που έσπασε τα στερεότυπα και πήρε προπονήτρια μια 22χρονη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος πονοκέφαλος στην ΕΛΑΣ λόγω Σιακαντάρη - Τι απάντησε για το αν τον επέπληξε ο Τσίπρας

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Γιατί επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Μάγκι Χάμπερμαν για την 11η Σεπτεμβρίου - «Απωθητική εσωτερικά και εξωτερικά»

13:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Έκρηξη κοντά σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

13:00ΥΓΕΙΑ

Το τσάι συνδέεται με καρκίνο του οισοφάγου – Μέχρι ποια θερμοκρασία πρέπει να το πίνετε

12:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή λόγω έντασης μεταξύ συγγενών θυμάτων

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η Βουλή των Ελλήνων «υιοθετεί» τα παιδιά των πιλότων που σκοτώθηκαν με το Phantom

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση αλιγάτορα στη Φλόριντα

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυψέλη: Από μια.... στραβοκλωτσιά αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα με τον σκελετό στην Αλεπότρυπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Τουλάχιστον 4 τραυματίες

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

13:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καρέτσας: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για την υγεία του - Αφυδάτωση έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Φαίη Δημητριάδου: Ποια ήταν η 21χρονη αθλήτρια που σκοτώθηκε στη Ρόδο - Πώς έγινε το μοιραίο τροχαίο - «Για εμάς ήταν παιδί μας», λέει συγκλονισμένος ο προπονητής της στο Newsbomb

13:08ΥΓΕΙΑ

Έγινε ξανά μητέρα στα 54, ένα χρόνο αφού έχασε τον γιο της - Το έμβρυο είχε κρυοσυντηρηθεί πριν από 22 χρόνια

08:23ΥΓΕΙΑ

Τι έγινε με τον Καρέτσα: Τι σημαίνουν τα «προβλήματα στο κυκλοφορικό» που ανακοίνωσε η Ντόρτμουντ

07:25ΕΥ ΖΗΝ

Το λάθος που κάνουμε όλοι με το μαγνήσιο - Τι συμβαίνει όταν το παίρνουμε όλο μαζί

09:00ΚΟΣΜΟΣ

«Με έχουν δει να καταρρέω»: Η Έμμα Χέμινγκ μιλά για τη σκληρή μάχη του Μπρους Γουίλις με την άνοια

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

06:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία για την Γιου Τινγκ - Το σκισμένο διαβατήριο, τα οστά σε σακούλα και η μέθοδος της κινεζικής μαφίας

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Γαλλία: Βρέφος 11 μηνών πνίγηκε σε κουβά με νερό και χλωρίνη - Οι γονείς χάζευαν στα κινητά τους

10:54LIFESTYLE

Βασίλης Μίχας: Ανέβασε φωτογραφία που κάνει τον αλβανικό αετό και προκαλεί αντιδράσεις στα social

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: «Πάει, σταμάτησε η ζωή μας» – Ραγίζουν καρδιές οι συγγενείς των δύο αδικοχαμένων πιλότων

20:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;» – Νέα κόντρα Μαρίνας Σταυράκη και Γιώργου Πατούλη

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του ESTOFEX για τη Ελλάδα - Δυσάρεστα νέα για τις βροχές

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Καταστράφηκαν οι διακοπές μου» - Τουρίστας ζητά αποζημίωση επειδή τον τσίμπησαν κουνούπια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ