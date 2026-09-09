Φλώρινα: Στο επίκεντρο βίντεο με τραγούδια κατά των Ελλήνων - Τι λένε δήμος και κοινότητα Μελίτης

Snapshot Ένα βίντεο με κατοίκους χωριού της Φλώρινας να τραγουδούν σλαβομακεδονικά τραγούδια με αιχμηρούς στίχους κατά των Ελλήνων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί στη Μελίτη Φλώρινας και περιλαμβάνει το τραγούδι «Alexandar Car Makedonski» με στίχους που επιρρίπτουν «λάθος στους Έλληνες» και καλούν τους Έλληνες να φύγουν.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελίτης επιβεβαίωσε πως έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, αλλά δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια.

Ο δήμαρχος Φλώρινας δεν έδωσε επίσημη τοποθέτηση και δήλωσε πως δεν έχει επιβεβαιωμένη πληροφόρηση για τον τόπο ή τον χρόνο της καταγραφής.

Μέχρι στιγμής, το περιστατικό παραμένει χωρίς επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Σε αυτό εμφανίζεται ομάδα κατοίκων σε χωριό της Φλώρινας να τραγουδά στη σλαβομακεδονική γλώσσα τραγούδια με αναφορές στη Μακεδονία και ιδιαίτερα αιχμηρούς στίχους κατά των Ελλήνων.

Σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε στη Μελίτη Φλώρινας.

Στο βίντεο ακούγεται, μεταξύ άλλων, το τραγούδι «Alexandar Car Makedonski» με έναν στίχο να αναφέρεται σε «λάθος των Ελλήνων», ενώ το τραγούδι ολοκληρώνεται με τη φράση «Φύγετε Έλληνες, αρκετά πια με τα ψέματα».

Και ενώ το βίντεο προκαλεί συζητήσεις και αντιδράσεις, το Newsbomb επιχείρησε να λάβει διευκρινίσεις από τους αρμόδιους στην περιοχή.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Μελίτης, Χρήστος Σοβίσλης, δεν θέλησε να τοποθετηθεί ωστόσο επιβεβαίωσε πως έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι έχει πράγματι καταγραφεί στη Μελίτη.

Το Newsbomb επικοινώνησε και με τον δήμαρχο Φλώρινας, Βασίλη Γιαννάκη. Ούτε από την πλευρά του δημάρχου υπήρξε επίσημη τοποθέτηση. Όπως ανέφερε, είναι πιθανό το περιστατικό να έχει σημειωθεί στη Μελίτη, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το επιβεβαιώσει, καθώς, όπως είπε, δεν έχει ενημερωθεί σχετικά.

Έτσι, ένα βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο παραμένει, μέχρι στιγμής, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση για τον τόπο και τον χρόνο της καταγραφής.

Tο τραγούδι «Alexandar Car Makedonski»:

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