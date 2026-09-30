Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου– Συνελήφθη ο αναβάτης

Snapshot Έγκυος γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρικές εξετάσεις και έλεγχο της κύησης.

Ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού συνελήφθη και το πατίνι κατασχέθηκε.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι συνθήκες της παράσυρσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τροχαίο με παράσυρση εγκύου από ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (29/9) στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατήσια, την ώρα που η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την παράσυρση έπεσε στο κράσπεδο και τραυματίστηκε. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο ΚΑΤ.

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ελεγχθεί και η πορεία της κύησης.

Το ατύχημα προκάλεσε προσορινά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε, ενώ ο αναβάτης του συνελήφθη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται.