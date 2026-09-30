Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου– Συνελήφθη ο αναβάτης

Η έγκυος γυναίκα τραυματίστηκε όταν, μετά την παράσυρση, έπεσε στο κράσπεδο και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ.

Newsroom

Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου– Συνελήφθη ο αναβάτης
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έγκυος γυναίκα παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.
  • Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρικές εξετάσεις και έλεγχο της κύησης.
  • Ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού συνελήφθη και το πατίνι κατασχέθηκε.
  • Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία στην περιοχή.
  • Οι συνθήκες της παράσυρσης διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Snapshot powered by AI

Τροχαίο με παράσυρση εγκύου από ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (29/9) στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πατήσια, την ώρα που η γυναίκα επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την παράσυρση έπεσε στο κράσπεδο και τραυματίστηκε. Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο ΚΑΤ.

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί ελαφρά και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να ελεγχθεί και η πορεία της κύησης.

Το ατύχημα προκάλεσε προσορινά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε, ενώ ο αναβάτης του συνελήφθη. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση διερευνώνται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές: Στις 5 Οκτωβρίου το πρώτο «σήμα» Μητσοτάκη – Ο σχεδιασμός της ΝΔ για ψηφοδέλτια, περιοδείες και νέα πρόσωπα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρινόκερος ηλικίας 8 - 8,5 εκατ. ετών, βρέθηκε στο Γεωπάρκο της Σητείας

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη θλίψη στην Καβάλα και τη Θάσο για τον θάνατο του 16χρονου Άνι - Έχασε τη ζωή του σε ακατάλληλο γήπεδο για ένα «τζαρτζάρισμα»

07:14ΥΓΕΙΑ

Οι 10 πρώτες ημέρες του Medwatch: «Εξαφανίστηκαν» 9 στις 10 διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών – Οι 223 «κόκκινες» περιπτώσεις

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην Αθήνα: Ένα άτομο στο νοσοκομείο – Απομακρύνθηκαν ένοικοι από την πολυκατοικία

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Νέες καταγγελίες για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου – «Μάλλον έχει ρατσισμό μέσα της»

07:01ΚΑΙΡΟΣ

Το Σούπερ Ελ Νίνιο απειλεί να καταρρίψει ρεκόρ που ισχύει από το 1905 - Το σπάνιο φαινόμενο

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ξεκινάει «εμφανίσεις» ο Τσίπρας - Στην Κυψέλη σήμερα με κατοίκους που πλήττονται από τις εργασίες του Μετρό

06:56LIFESTYLE

Αλλάζουν τα τηλεοπτικά Σαββατοκύριακα - Οι νέες εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

06:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Πεισμωμένος για το 2 στα 2 στην EuroLeague - Η ώρα και το κανάλι

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο

06:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Τα ποσά

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου – Συνελήφθη ο αναβάτης

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές τακτικών και έκτακτων επιδομάτων – Ποιοι είναι οι 1 εκατ. δικαιούχοι που θα πάνε «ταμείο»

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

05:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον ηθοποιό Τσαντ Λόου – Πέθανε η 13χρονη κόρη του Φιόνα

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό οικονομικό σκάνδαλο: Ο προφυλακισμένος πρόεδρος και τα παρατημένα πολυτελή γιοτ στη Ρόδο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε έγκυο στην πλατεία Κολιάτσου – Συνελήφθη ο αναβάτης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ