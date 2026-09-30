Καιρός:Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες

Γενικά άστατος θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τετάρτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός:Με θυελλώδεις ανέμους και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν καταιγίδες
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  • Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά ηπειρωτικά, Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και το Ιόνιο.
  • Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 21 έως 26 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα.
  • Από την Πέμπτη έως το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως σε ανατολικές και νότιες περιοχές, με πιθανότητα έντονων φαινομένων στην Κρήτη και την Εύβοια.
  • Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα διατηρηθούν ισχυροί στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικά τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά βόρειων διευθύνσεων 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά τους 26 και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

  • Θράκη: 14 – 23°C
  • Ανατολική Μακεδονία: 14 – 23°C
  • Κεντρική Μακεδονία: 15 – 25°C
  • Δυτική Μακεδονία: 11 – 21°C
  • Ήπειρος: 13 – 26°C
  • Θεσσαλία: 14 – 22°C
  • Νησιά Ιονίου: 18 – 26°C
  • Δυτική Στερεά: 15 – 26°C
  • Δυτική Πελοπόννησος: 13 – 25°C
  • Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 22°C
  • Κυκλάδες: 19 – 24°C
  • Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 14 – 22°C
  • Κρήτη: 16 – 23°C
  • Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 17 – 24°C
  • Δωδεκάνησα: 20 – 26°C
  • Αττική: 12 – 22°C
  • Θεσσαλονίκη: 15 – 25°C

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, τις νότιες Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς την Εύβοια μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα έως 6 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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