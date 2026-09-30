Έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ bullying σε ερευνητές κοινής γνώμης; Αποκάλυψη Μοσχονά, Άνω κάτω οι δημοσκόποι

Καθώς προχωράμε προς τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται έχω πάρει αποφάσεις. Το μαντείο θα είναι φουλ ζεστό με ξύλα που θα καίνε αδιάκοπα, ενώ κεριά παντού θα φωτίζουν τον χώρο. Θα κάνω την μέρα-νύχτα. Μικρές φωτιές και κεριά θα καίνε από εκεί που ξεκινάει η ουρά όσων περιμένουν για χρησμό. Η απόφαση σημαίνει ότι θα μοιραστώ μέρος του χρυσού με τους Αιγύπτιους σκλάβους μου, όμως μόνο με καλύτερους μισθούς θα έχω περισσότερους και ευχαριστημένους πελάτες. Την απόφαση την έλαβα μετά από πολύ σκέψη, ακούγοντας την οδηγία του ανώτερου ευρωϋπαλλήλου με το γεμάτο πορτοφόλι των 22.000 ευρώ το μήνα, Jan Jorgensen,

προς νοικοκυριά και δημόσιες/δημοτικές υπηρεσίες: «να καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα όταν η ζήτηση είναι υψηλή, να περιορίσουν τη θέρμανση στα δημόσια κτίρια και να σβήνουν τον περιττό δημόσιο φωτισμό τη νύχτα». Άλλωστε τι τον νοιάζει; θα χρειαστεί να περπατήσει ο ίδιος σε σκοτεινούς δρόμους για να γυρίσει με το λεωφορείο ή το τραίνο τη νύχτα ή νωρίς το πρωί απ’ την δουλειά; Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Φινλανδία έχουν μπροστά του εκλογές το 2027. Οι ευθύνες για την συνολικά ανοχύρωτη ενεργειακά ΕΕ είναι μεγάλες και ο κίνδυνος να αποδοθούν στις κάλπες, υπαρκτός.

Μέτρα και ξύλο

Το ξέρει ασφαλώς και ο Κυριάκος που ανακοινώνει σήμερα παράταση επιδότησης στα καύσιμα. Θα το κάνει με αγωνία για την τελική τιμή στην αντλία καθώς δεν υπάρχουν καλά σημάδια στον ορίζοντα για το ενεργειακό στο Ορμούζ. Εκτός απ’ τα μέτρα, βούιξε ο τόπος ότι ο Πρωθυπουργός θα τα ψάλλει άγρια σε υπουργούς και στελέχη για διάφορα παρατράγουδα των ημερών (κακομοίρηδες, μπάφος, να πάρουν το λεωφορείο κλπ). Ήρθαν οι ενδιαφερόμενοι στεναχωρημένοι για χρησμό και τους παρηγόρησα στο ζεστό και ολόφωτο μαντείο. Θα σας τα ψάλλει εντάξει, θα περάσει κι αυτό.

Σημάδια

Βέβαια τα σημάδια τα ψυχικά δεν σβήνουν εύκολα. Δυσκολότερα τα διαχειρίζονται οι ευαίσθητοι, και δεν βάζω σ’ αυτή την κατηγορία τους πολιτικούς. Αίφνης, σε ένα απλό τηλεοπτικό πάνελ, κι ενώ η συζήτηση ήταν περί των δημοσκοπικών ευρημάτων και ιδιαίτερα την στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε εταιρείες δημοσκοπήσεων ο καθ. Γεράσιμος Μοσχονάς

κατέθεσε προσωπική εμπειρία λέγοντας: «έχω φάει εγώ bullying απ’ το ΠΑΣΟΚ όταν ήμουν στην Kapa Research, αφήστε το, αφήστε το». Ο κ. Μοσχονάς (One) αναφέρθηκε συνολικά στο θέμα, λέγοντας ότι είναι αποτυχία των εταιρειών έρευνας κοινής γνώμης ότι δεν έπιασαν την τάση στα εκλογές του ’23 (την τεράστια διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ). «Δεν γίνεται η στάθμιση με την προηγούμενη ψήφο, ελέγχει κινδύνους νοσηρότητας αυτή η κουβέντα που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη όμως και τί να πούμε; Το ’23 δεν πιάσαν το μείζον, όμως δεν κάνουν και όλοι λάθος. Υπήρξε μια εταιρία που έπιασε το αποτέλεσμα στο Δήμο της Αθήνας από την πρώτη κάλπη. Δεν είν’ όλοι ίδιοι».

Το ΠΑΣΟΚ και οι δημοσκοπήσεις

Το κόμμα που ξεσήκωσε τον κόσμο για τις δημοσκοπήσεις ήταν το ΠΑΣΟΚ, μετά την ανακοίνωση ίδρυσης της ΕΛΑΣ του Αλέξη πριν τέσσερις μήνες. Ήταν τότε που η Interview έδωσε 0,5 τον Αλέξη μπροστά, ενώ όλες οι άλλες που ακολούθησαν έδωσαν 5 με 6 μονάδες μπροστά το κόμμα του κ. Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ. Εκτός από ανακοινώσεις, σειρά κορυφαίων στελεχών (Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Καρχιμάκης κλπ) και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης έβαζαν ζήτημα συχνότητας δημοσκοπήσεων σε δημόσιες εμφανίσεις. Ολ’ αυτά όμως εξαφανίστηκαν όταν το ΠΑΣΟΚ μετρήθηκε με άνοδο 0,5-1% μετά την ΔΕΘ. Μέχρι που χθες εμφανίστηκε ξανά η Interview (για το politic)

Εικόνα ντέρμπι η δεύτερη θέση. Το νέο μεταδόθηκε αστραπιαία και δεν υπήρξε κανένα παράπονο από την Χαριλάου Τρικούπη γιατί εμφανίστηκε δεύτερη φορά στον ίδιο μήνα (για δεύτερη φορά) μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

«Φαντάζομαι αυτές τις ώρες θα είναι λίγο πιο χαρούμενος» ήταν το σχόλιο Ανδρουλάκη (Mega) απαντώντας στην φράση του κ. Τσίπρα πως είναι χαρούμενος κάθε φορά που το ΠΑΣΟΚ παίρνει μια μονάδα.

Μεγάλη χαρά

Το αποτέλεσμα της Interview έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στο πασοκικό οικοσύστημα. Ο συνεργάτης της κ. Διαμαντοπούλου, Τ. Κουρκουτάς ανέδειξε το κλίμα με μια ανάρτηση στα σόσιαλ που έκανε τούρμπο τον χώρο

καθώς έκανε λόγο για «διορθωτικές κινήσεις» απ’ όλες τις δημοσκοπήσεις που «έρχονται στην πραγματικότητα». Δηλαδή η πραγματικότητα ήταν πως το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ είναι στο ίδιο νούμερο, οι δημοσκόποι για κάποιο λόγο το απέκρυπταν, και τώρα αναγκάζονται να κάνουν διορθωτικές κινήσεις.

Κάτω από την ίδια ανάρτηση υπήρξε αινιγματικό σχόλιο του έμπειρου Δ. Μαύρου (MRB)

Η χαρά όμως δεν κράτησε πολύ

Αίφνης όμως, το μεσημεράκι, μια άλλη είδηση διέτρεξε τον ορίζοντα των εταιρειών δημοσκοπήσεων. Για την επίμαχη, υπήρξε καταγγελία στο ΕΣΡ σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής. Η καταγγελία κοινοποιήθηκε εκτός από το ΣΕΔΕΑ, στην κυβέρνηση και τα κόμματα.

Ο εκλογικός νόμος

Αφήνω για λίγο τα δημοσκοπικά πάθη και ξαναγυρνώ στο Μοσχονά. Κατά τον πολιτικό επιστήμονα, τα κόμματα, ακολουθούν στρατηγική βασισμένη στον εκλογικό νόμο. Οι τακτικές τους, το καθένα απ’ την δική του θέση, διαμορφώνονται από τον εκλογικό νόμο ο οποίος επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι την πολιτική (χαμένη ψήφος, συνασπισμός κομμάτων κλπ). «Παράγει πόλωση ο εκλογικός νόμος: ο πρώτος με το μπόνους τα παίρνει όλα, ο δεύτερος κερδίζει σε ψήφους αν φαίνεται ικανός να απειλήσει τον πρώτο (ή εμείς ή κανείς), και η τακτική Ανδρουλάκη (να βγω πρώτος έστω με μια ψήφο). «Πάντως πλειοψηφία χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται» επισημαίνει. Κι εκεί δεν υπάρχει κανένα ντέρμπι.

Σας φιλώ

Η Πυθία