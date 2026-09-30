Νέος ιός από τσιμπούρια στην Κίνα: Τι αποκαλύπτει η ανακάλυψη του παθογόνου ALTNV

Snapshot Επιστήμονες στην Κίνα ταυτοποίησαν τον άγνωστο ιό ALTNV, που μεταδίδεται από τσιμπούρια και προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με γρίπη.

Ο ALTNV ανιχνεύτηκε στο 10,4% των 3.163 ασθενών με συμπτώματα που σχετίζονται με λοιμώξεις από τσιμπούρια, με πλήρη ανάρρωση σε περιπτώσεις μόλυνσης μόνο από αυτόν.

Η ταυτόχρονη μόλυνση από ALTNV και τον ιό DBV αυξάνει σημαντικά τη σοβαρότητα της νόσου και τη θνητότητα, που έφτασε το 18,4% σε αυτήν την ομάδα.

Ο ιός ALTNV βρέθηκε σε 1,3% από 47.428 τσιμπούρια που συλλέχθηκαν σε 15 επαρχίες της Κίνας, με υψηλότερη θετικότητα στο είδος Haemaphysalis longicornis.

Η κοινή μετάδοση ALTNV και DBV από το ίδιο είδος τσιμπουριού απαιτεί βελτίωση της διαφορικής διάγνωσης στις περιοχές όπου το σύνδρομο SFTS είναι ενδημικό. Snapshot powered by AI

Έναν άγνωστο μέχρι σήμερα ιό που μεταδίδεται από τα τσιμπούρια και προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της γρίπης εντόπισαν επιστήμονες στην Κίνα, δίνοντας απάντηση σε χιλιάδες περιστατικά πυρετού, κόπωσης και γαστρεντερικών διαταραχών που παρέμεναν αδιάγνωστα.

Το νέο παθογόνο ονομάστηκε Asian longhorned tick nairovirus (ALTNV) και ανήκει στο γένος των ορθοναϊροϊών της οικογένειας Nairoviridae. Την ανακάλυψη δημοσίευσε το ιατρικό περιοδικό New England Journal of Medicine, ως αποτέλεσμα έρευνας υπό την καθοδήγηση του Κρατικού Βασικού Εργαστηρίου Παθογόνων και Βιοασφάλειας στο Πεκίνο.

Η αφετηρία των αναλύσεων εντοπίζεται σε ένα επίμονο κλινικό ζήτημα: περίπου το 30% των ασθενών που εμφάνιζαν συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη από τον ιό Dabie bandavirus (DBV) έβγαιναν αρνητικοί στις εργαστηριακές εξετάσεις για τον συγκεκριμένο κρότωνογενή αιμορραγικό πυρετό. Ο ιός Dabie bandavirus προκαλεί το σύνδρομο σοβαρού πυρετού με θρομβοπενία (SFTS), μια νόσο με ποσοστά θνητότητας που κυμαίνονται από 10% έως 30% σε ολόκληρη την Ασία. Η θρομβοπενία σηματοδοτεί την επικίνδυνη πτώση των αιμοπεταλίων στο αίμα, γεγονός που παρεμποδίζει την πήξη και προκαλεί αιμορραγίες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει τον DBV στα παθογόνα προτεραιότητας για έρευνα.

Για να ιχνηλατήσουν τα αίτια των ανεξήγητων κρουσμάτων, οι ερευνητές συνέλεξαν βιολογικά δείγματα από ανθρώπους που είχαν υποστεί δήγματα από τσιμπούρια και νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία παρακολούθησης σε κινεζικές επαρχίες όπου ενδημούν τέτοιοι ιοί. Με τη χρήση αλληλούχισης RNA και μεθόδων απομόνωσης ιών, η ερευνητική ομάδα ανίχνευσε τον άγνωστο ιό. Οι γενετικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες του ALTNV παρουσιάζουν λιγότερο από 80% ομοιότητα στα αμινοξέα τους σε σύγκριση με άλλα γνωστά είδη του ίδιου γένους, πιστοποιώντας ότι πρόκειται για ξεχωριστό είδος. Στο εργαστήριο, κύτταρα εκτέθηκαν σε ανθρώπινο ορό με RNA του ιού. Ο ALTNV πολλαπλασιάστηκε κανονικά, ταυτοποιήθηκε μέσω ανοσοφθορισμού για τον εντοπισμό ιικών αντιγόνων, ενώ το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κατέγραψε τα τυπικά μορφολογικά γνωρίσματα των ορθοναϊροϊών.

Τα ευρήματα σε 3.163 ασθενείς και η πορεία της απλής λοίμωξης

Στη μελέτη εντάχθηκαν συνολικά 3.163 ασθενείς. Από αυτούς, το 10,4% διαγνώστηκε θετικό στον ALTNV, είτε μέσω ανίχνευσης ιικού RNA είτε μέσω αντισωμάτων ανοσοσφαιρίνης M (IgM), τα οποία υποδηλώνουν πρόσφατη λοίμωξη. Το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο μεταξύ των ασθενών που είχαν βγει αρνητικοί στον ιό DBV, φτάνοντας το 15,1%.

Στην ομάδα των ασθενών που είχαν προσβληθεί αποκλειστικά από τον ALTNV, το συχνότερο σύμπτωμα ήταν η έντονη κόπωση, η οποία καταγράφηκε στο 84% των περιπτώσεων. Τα γαστρεντερικά προβλήματα ταλαιπώρησαν το 80% των νοσούντων. Την ίδια ώρα, θρομβοπενία εντοπίστηκε στο 38%, ενώ το 36% παρουσίασε αυξημένες συγκεντρώσεις αμινοτρανσφερασών, δείκτης που μαρτυρά φλεγμονή ή ιστική βλάβη στο ήπαρ και σε άλλα όργανα. Κι όμως, παρά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, όλοι οι ασθενείς που είχαν προσβληθεί μόνο από τον ALTNV ανέρρωσαν πλήρως.

Η συνύπαρξη με τον DBV και ο πολλαπλασιασμός της θνητότητας

Η κλινική εικόνα επιβαρύνθηκε δραματικά στις περιπτώσεις ταυτόχρονης μόλυνσης. Οι ερευνητές εντόπισαν 38 ασθενείς οι οποίοι έφεραν ταυτόχρονα τόσο τον ALTNV όσο και τον DBV.

Σε σύγκριση με τα άτομα που νοσούσαν αποκλειστικά από τον DBV, οι ασθενείς με διπλή λοίμωξη εμφάνισαν αναπνευστικά προβλήματα σε ποσοστό 61% έναντι 38%. Η νεφρική δυσλειτουργία χτύπησε το 84% των ασθενών με συλλοίμωξη, συγκριτικά με το 66% όσων είχαν προσβληθεί μόνο από τον DBV. Οι επιπλοκές αποδείχθηκαν μοιραίες για επτά από τους 38 ασθενείς αυτής της ομάδας, οδηγώντας σε ποσοστό θνητότητας 18,4%.

Εντοπισμός σε 15 επαρχίες

Οι επιστήμονες επέκτειναν τις δειγματοληψίες στη φύση, εξετάζοντας 47.428 τσιμπούρια που συλλέχθηκαν από 15 επαρχίες της Κίνας. Ιικό RNA του ALTNV εντοπίστηκε στο 1,3% του συνόλου. Ο υψηλότερος επιπολασμός καταγράφηκε στο είδος Haemaphysalis longicornis, γνωστό ως ασιατικό τσιμπούρι με μακριά κέρατα, με το ποσοστό θετικότητας να φτάνει το 1,8%. Εργαστηριακά πειράματα απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο είδος είναι ικανό να διασπείρει τον ιό, καθώς μετέδωσε επιτυχώς τον ALTNV σε ποντίκια.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, η ταυτόχρονη κυκλοφορία του ALTNV και του DBV στις ίδιες γεωγραφικές ζώνες, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μοιράζονται το ίδιο τσιμπούρι ως φορέα μετάδοσης, καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της διαφορικής διάγνωσης στα νοσοκομεία των περιοχών όπου το σύνδρομο SFTS παραμένει ενδημικό.

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