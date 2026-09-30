Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|30/9/2026 6:30:00 πμ
|30/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ
|408
|Κατασκευές
|30/9/2026 6:30:00 πμ
|30/9/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΒΙΣΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΩΝ
|407
|Συντήρηση
|30/9/2026 7:30:00 πμ
|30/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΒΕΛΗΣ απο κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1036
|Λειτουργία
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 11:00:00 πμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:13ΗΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 11:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΔΗ Γ. έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΔΗ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1248
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|Μονά οδός:Λ.ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1252
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1255
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1255
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΝΟ 76 έως κάθετο: ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 98 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ 317 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1254
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1255
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1255
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΤΙΩΝ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΤΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1069
|Λειτουργία
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ, ΣΟΦΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ.
|609
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 132 έως κάθετο: ΝΟ 146 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 129 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 2:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ έως κάθετο: ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ απο κάθετο: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 3:00:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΣΙΝΑΣΣΟΥ
|409
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 4:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΪΜΑΝΤΑ (ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ.
|610
|Κατασκευές
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Λειτουργία
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 5:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΩΔΩΝ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|1743
|Λειτουργία
|30/9/2026 8:00:00 πμ
|30/9/2026 5:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Γ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ.
|543
|Λειτουργία
|30/9/2026 9:00:00 πμ
|30/9/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1266
|Κατασκευές
|30/9/2026 9:00:00 πμ
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΓ. ΘΩΜΑ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1149
|Λειτουργία
|30/9/2026 9:30:00 πμ
|30/9/2026 4:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΝΤΕΜΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΙΜΠΑ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΙΜΠΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΣΚΑΡΙΜΠΑ 24 από: 09:30 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|30/9/2026 10:00:00 πμ
|30/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΛΑΥΡΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΣΙΝΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΝΤΗ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 84 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΜΦΙΩΝΟΣ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1256
|Κατασκευές
|30/9/2026 11:00:00 πμ
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ
|410
|Κατασκευές
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|30/9/2026 3:00:00 μμ
|ΒΑΡΗΣ
|Μονά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΙΘΡΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1253
|Κατασκευές
|30/9/2026 12:00:00 μμ
|30/9/2026 3:30:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ.Β. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
|1249
|Κατασκευές
|30/9/2026 1:00:00 μμ
|30/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΦΥΛΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΦΥΛΑΣΙΩΝ έως κάθετο: ΡΑΜΝΟΥΣΙΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1070
|Λειτουργία
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