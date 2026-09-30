Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

30/9/2026 6:30:00 πμ 30/9/2026 12:30:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΗΦΙΣΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 408 Κατασκευές

30/9/2026 6:30:00 πμ 30/9/2026 1:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΤΟΥ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΙΒΙΣΚΟΥ - ΠΕΥΚΩΝ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΩΝ 407 Συντήρηση

30/9/2026 7:30:00 πμ 30/9/2026 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΒΕΛΗΣ απο κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ 1036 Λειτουργία

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 11:00:00 πμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ έως κάθετο: ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:13ΗΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΚΙΝΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΔΗ Γ. έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΑΚΙΔΗ έως κάθετο: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1248 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά οδός:Λ.ΑΘΗΝΑΣ απο κάθετο: ΒΟΡΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1252 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1255 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1255 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ζυγά οδός:ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΝΟ 76 έως κάθετο: ΝΟ 84 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΣΟΒΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 98 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ 317 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1254 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 17 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1255 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ ΝΟ27 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 1255 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΥΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΤΙΩΝ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΦΕΣΤΙΩΝ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1069 Λειτουργία

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 1:00:00 μμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ, ΓΑΛΗΝΗΣ, ΣΟΦΙΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ. 609 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 132 έως κάθετο: ΝΟ 146 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΑΤΡΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 129 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 2:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ απο κάθετο: ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ έως κάθετο: ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ απο κάθετο: ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ έως κάθετο: ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 3:00:00 μμ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΝΙΚ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΠΟΝΤΟΥ - ΣΙΝΑΣΣΟΥ 409 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΪΜΑΝΤΑ (ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΩΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ. 610 Κατασκευές

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Λειτουργία

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 5:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΚΛΩΔΩΝ - Λ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Λ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ. 1743 Λειτουργία

30/9/2026 8:00:00 πμ 30/9/2026 5:00:00 μμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - Γ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΟΤΑΝΟΚΗΠΟΥ. 543 Λειτουργία

30/9/2026 9:00:00 πμ 30/9/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΗΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΗΤΟΣ απο κάθετο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ 1266 Κατασκευές

30/9/2026 9:00:00 πμ 30/9/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΘΩΜΑ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ έως κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΘΩΜΑ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ έως κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ έως κάθετο: ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ 1149 Λειτουργία

30/9/2026 9:30:00 πμ 30/9/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΥΝΤΕΜΗ απο κάθετο: ΣΚΑΡΙΜΠΑ έως κάθετο: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 09:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΑΡΙΜΠΑ απο κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ έως κάθετο: ΣΚΑΡΙΜΠΑ 24 από: 09:30 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

30/9/2026 10:00:00 πμ 30/9/2026 1:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΤΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ έως κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΛΑΥΡΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΣΙΝΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΝΤΗ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 84 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΑΜΦΙΩΝΟΣ 13 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΣΟΥ απο κάθετο: ΑΜΦΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ από: 10:00 πμ έως: 01:30 μμ 1256 Κατασκευές

30/9/2026 11:00:00 πμ 30/9/2026 1:00:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ 410 Κατασκευές

30/9/2026 12:00:00 μμ 30/9/2026 3:00:00 μμ ΒΑΡΗΣ Μονά οδός:ΛΗΤΟΥΣ απο κάθετο: ΑΙΘΡΑΣ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 1253 Κατασκευές

30/9/2026 12:00:00 μμ 30/9/2026 3:30:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ απο κάθετο: Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Λ.Β. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:Λ.Β.ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ 1249 Κατασκευές