Επιβεβαιώθηκε επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα

Snapshot Επιστημονικές εξετάσεις από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και γερμανικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν ότι τα ιερά λείψανα που βρέθηκαν στην Έδεσσα ανήκουν στην Αγία Χρυσή.

Τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα περίπου 17 ετών, με θάνατο το 1795, όπως αναφέρεται στον βίο της Αγίας.

Τα λείψανα φέρουν εμφανή σημάδια βασανισμού και αναδίδουν ευωδία, που θεωρείται ένδειξη αγιότητας.

Η επίσημη ανακομιδή των ιερών λειψάνων θα γίνει στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2026 στον ιερό ναό της Αγίας Χρυσής, με πλήθος ιερών ακολουθιών καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να αναζητούν πνευματική ενίσχυση μέσω των ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής σε μια εποχή πνευματικών προκλήσεων. Snapshot powered by AI

Επιβεβαιώθηκε και επιστημονικά ότι βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Χρυσής στην Έδεσσα.

Συγκεκριμένα η Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοίνωσε ότι κοντά στα ερείπια του παλιού ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κάστρο της Χρυσής, ευρέθησαν προ ετών τα ιερά λείψανα της αγίας ενδόξου νεομάρτυρος και μεγαλομάρτυρος Χρυσής. Τα ιερά λείψανα εξετάστηκαν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης αλλά και από δύο ειδικά επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας, τα οποία διαπίστωσαν μεταξύ άλλων ότι τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα, ηλικίας περίπου 17 ετών, και ότι το έτος του θανάτου της ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στον βίο της.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ακόμη και ένας απλός παρατηρητής μπορεί να δει τα σημάδια του φοβερού βασανισμού που υπέστη η Αγία, ιδιαίτερα στα πλευρά και στην τιμία κάρα της. Όπως αναφέρει η Μητρόπολη ξεκάθαρο σημάδι της αγιότητός της όμως είναι και η ευωδία που αναδίδεται συνεχώς από τα μαρτυρικά λείψανα.

Η επίσημη Ανακομιδή των ιερών λειψάνων —ένα γεγονός μεγίστης πνευματικής σημασίας για την Μητρόπολη αλλά και για ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησία— θα πραγματοποιηθεί κατά τον ετήσιο εορτασμό της μνήμης της Αγίας, στον ιερό ναό της, στο χωριό Χρυσή της Αλμωπίας.

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής, τα οποία έως τώρα φυλάσσονται στο ιερό παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού οικήματος, και στη συνέχεια θα τελεσθεί Αρχιερατικός Εσπερινός.·

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου (ημέρα της εορτής) στις 07:00, θα τελεσθεί Όρθρος και Αρχιερατικό Συλλείτουργο.Όλη την εβδομάδα στον ιερό ναό θα τελούνται καθημερινά Θεία Λειτουργία και άλλες ιερές ακολουθίες.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης καταλήγει: Δοξάζουμε τον Θεό για τη μεγάλη ευλογία που μας χάρισε δύο αιώνες μετά το φρικτό και ένδοξο μαρτύριο της Αγίας, σε μια εποχή μεγάλων πνευματικών προκλήσεων και πειρασμών και προτρέπουμε όλους να καταφεύγουν με πίστη στις άγιες πρεσβείες της και την χάρη των ιερών λειψάνων της.