Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του

Ένα τραγούδι, ένα χαμόγελο, μια στιγμή ζωής

Ανθή Κουρεντζή

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα χρονο αγόρι με αυτισμό, μηεκτικό, βωσε μια ξεχωτή στιγμή όταν ηπημένη του τραγουστρια εμφανίστηκεωντανά στονάμο των γιών του.
  • Η μουσική αποτελεί βασικό μέσο επικοινωνίας και έκφρασης συναισθημάτων για τον μικρό Hunter McNicholas.
  • Η σχέση με την τραγουδίστρια Liv East ξεκίνησε όταν η μητέρα του Hunter της έστειλε βίντεο με τον γιο της να χορεύει στο τραγούδι «Freak».
  • Η Liv East αποδέχτηκε να εμφανιστεί στη γαμήλια δεξίωση και τραγούδησε ζωντανά μπροστά στον Hunter, δημιουργώντας μια συγκινητική στιγμή για την οικογένεια.
  • Η μητέρα του Hunter περιγράφει τη στιγμή ως σουρεαλιστική και συγκινητική, τονίζοντας τη σημασία της μουσικής στην καθημερινότητά τους.
Snapshot powered by AI

Μια από εκείνες τις στιγμές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία έζησε ένα 6χρονο αγόρι με αυτισμό στον γάμο των γονιών του, όταν η αγαπημένη του τραγουδίστρια εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του για να τραγουδήσει το κομμάτι που είχε γίνει για την οικογένειά του σύμβολο χαράς και σύνδεσης.

Ο μικρός Hunter McNicholas είναι μη λεκτικός και, όπως εξηγούν οι γονείς του, Lizzie και Kevin McNicholas, η μουσική αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους επικοινωνεί και μοιράζεται τα συναισθήματά του μαζί τους.

Η ιστορία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο Hunter ήταν τεσσάρων ετών. Η μητέρα του άκουγε στην κουζίνα το τραγούδι «Freak» της Liv East, όταν ο μικρός άρχισε ξαφνικά να χορεύει με ενθουσιασμό.

agori.webp

Η στιγμή αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και έμελλε να γίνει η αρχή μιας απρόσμενης σχέσης ανάμεσα στην οικογένεια και την τραγουδίστρια. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Liv East ζήτησε από τους ακολούθους της στα social media να της στείλουν μήνυμα αν βρισκόταν ανάμεσα στους πέντε καλλιτέχνες που άκουγαν περισσότερο.

Η Lizzie αποφάσισε να της στείλει το βίντεο με τον Hunter να χορεύει.

«Ο μικρός μας είναι τεσσάρων ετών, μη λεκτικός και έχει αυτισμό. Εγκρίνει το “Freak”. Λατρεύει να χορεύει με τον μπαμπά του όταν εκείνος επιστρέφει από τη δουλειά», της έγραψε.

Η τραγουδίστρια θυμάται ακόμη πόσο έντονα τη συγκίνησε το βίντεο. «Μπορούσα να αισθανθώ την ευτυχία και τη χαρά μέσα από την οθόνη. Ήταν μια τόσο όμορφη οικογένεια», είπε.

agori-me-aytismo-2.jpg

Η απίστευτη ιδέα της μητέρας

Η Liv και η Lizzie συνέχισαν να επικοινωνούν και, όταν η δεύτερη άρχισε να οργανώνει τον γάμο της με τον Kevin, αποφάσισε να κάνει μια ερώτηση που ούτε η ίδια περίμενε ότι θα είχε θετική απάντηση.

Τον Ιανουάριο ρώτησε την τραγουδίστρια αν θα δεχόταν να εμφανιστεί στη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού, στις 19 Σεπτεμβρίου. Η Liv είπε «ναι». Και έτσι, το τραγούδι που μέχρι τότε ακουγόταν στην κουζίνα του σπιτιού τους, επρόκειτο να παιχτεί ζωντανά μπροστά στον Hunter.

gamos.webp

«Ήταν μια σουρεαλιστική στιγμή»

Στο βίντεο από τη δεξίωση, ο 6χρονος φαίνεται καθισμένος στους ώμους του πατέρα του και να χορεύει μαζί του, ενώ δίπλα βρίσκεται η μητέρα του και μπροστά τους τραγουδά η Liv East.

Ο μικρός χαμογελά, ενώ ένας φωτογράφος απαθανατίζει το οικογενειακό στιγμιότυπο.«Ήταν μια τόσο σουρεαλιστική στιγμή», θυμάται η Lizzie. Μάλιστα, κάποια στιγμή η τραγουδίστρια πλησίασε τον Hunter και του έδωσε το μικρόφωνο.

Για τη μητέρα του, η σκηνή αυτή έγινε μία από τις πιο συγκινητικές αναμνήσεις της ημέρας.«Κάθε φορά που βλέπω το βίντεο, κλαίω», είπε. Και πρόσθεσε:«Χορεύαμε όπως ακριβώς κάνουμε στην κουζίνα μας, μόνο που αυτή τη φορά η μουσική δεν ερχόταν από το ραδιόφωνο. Ήταν αληθινή, μπροστά μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Η Γάκα μου πρότεινε πλασμαφαίρεση, γέλασα όταν άκουσα το ποσό» λέει ο υπνοθεραπευτής

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Νεαρός μπήκε στα λασπόνερα για να βοηθήσει εγκλωβισμένους οδηγούς

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο 9χρονος Γιάννης από το Ρέθυμνο που έγινε καραγκιοζοπαίχτης

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκαν κλοπιμαία σκορπισμένα στο κέντρο της πόλης

22:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 91-93: Ο Φουρνιέ μίλησε στο φινάλε

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 40χρονος που παρενοχλούσε φοιτήτριες

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Μυκόνου: Σε αργία ο προϊστάμενος - Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Απορρίφθηκε το αίτημα των συγγενών - Ελεύθερος παραμένει ο Τζιωρτζιώτης

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Δομοκού: Έξι τραυματίες μετά από άγρια συμπλοκή

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρή ανασύρθηκε μία 70χρονη από τη θάλασσα

21:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (29/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 91 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν το πιστεύω ότι είμαι ζωντανή»: 21χρονη έπεσε από τον 8ο όροφο ενώ χόρευε και επέζησε

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Ποια είναι τα όριά του

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ναρκωτικά και αρχαίος αμφορέας στο σπίτι του προϊσταμένου της πολεοδομίας

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:28ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αγριεύει ο καιρός, έρχεται βροχή με διάρκεια - Το πιο δύσκολο 24ωρο

17:45ΕΘΝΙΚΑ

Συρίγος: «Υποχωρήσαμε» - Η παραδοχή για την ελληνική στάση σε δύο επεισόδια με τουρκικά πλοία στην Κάσο

19:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Προχωρά η αποκατάσταση του ανακτόρου – Πλησιάζει η ώρα που θα ανοίξει τις πύλες του για το κοινό

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κατηγόρησαν οικιακή βοηθό για κλοπή 50.000 ευρώ - Βρέθηκαν μέσα στο σπίτι

11:39ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Πόσα χρήματα βρέθηκαν στον λογαριασμό της - Έκανε ξεχωριστή δήλωση από τον Θεοδωρόπουλο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη στιγμή του ξυλοδαρμού της δασκάλας στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια: Προσοχή, σκληρές εικόνες

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί - Β' φάση: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των προσλήψεων

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχές το επόμενο τετραήμερο - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία: 18χρονη σκότωσε κατά λάθος τον πατέρα της

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα: Πέθανε στα 42 της η δασκάλα Μαρία Παναγιώτου - Μία ημέρα μετά τον γάμο της αδελφής της

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

18:15LIFESTYLE

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αγόρι με αυτισμό δέχτηκε την έκπληξη της ζωής του στον γάμο των γονιών του - Η στιγμή που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

22:40ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (1/10)

21:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα και της έριξα 2 χαστούκια»: Παραδέχεται τον ξυλοδαρμό της διευθύντριας του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια ο πατέρας μαθήτριας

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δε χάθηκε ούτε ευρώ, μεγάλοι ωφελημένοι οι Έλληνες»: Ο Μητσοτάκης υπέβαλε τα τελευταία αιτήματα για εκταμίευση €6,75 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Ναρκωτικά και αρχαίος αμφορέας στο σπίτι του προϊσταμένου της πολεοδομίας

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Ποια είναι τα όριά του

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ