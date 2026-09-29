Κλήρωση Eurojackpot (29/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 91 εκατ. ευρώ
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί
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- Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot με έπαθλο 91 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 268 είναι 21, 30, 36, 43, 48.
- Οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώ είναι το 1 το 5.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (29/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 91.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (268) είναι: 21, 30, 36, 43, 48 και αριθμοί Eurojackpot 1 και 5.
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