Κλήρωση Eurojackpot (29/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 91 εκατ. ευρώ

Snapshot Στις 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot με έπαθλο 91 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση 268 είναι 21, 30, 36, 43, 48.

Οι αριθμοί Eurojackpot που κληρώ είναι το 1 το 5. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (29/9), η κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 91.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση του Eurojackpot (268) είναι: 21, 30, 36, 43, 48 και αριθμοί Eurojackpot 1 και 5.