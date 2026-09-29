Ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για το οικονομικό σκάνδαλο στην Premier League

Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ένοχη την ομάδα του Μάντσεστερ για εικονικές χορηγίες και απόκρυψη δαπανών 900 εκατ. λιρών - Προθεσμία για έφεση έως τις 2 Οκτωβρίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ένοχη η Μάντσεστερ Σίτι για το οικονομικό σκάνδαλο στην Premier League
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ένοχη για τη συντριπτική πλειονότητα των κατηγοριών περί συστηματικής παραβίασης των οικονομικών κανονισμών κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι από την ανεξάρτητη Επιτροπή της Premier League. Πρόκειται για μια απόφαση που προκαλεί τριγμούς στο αγγλικό ποδόσφαιρο, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή έρευνα που εξέτασε τα οικονομικά στοιχεία του συλλόγου από την αγωνιστική περίοδο 2009/10 έως και το 2017/18.

Το πόρισμα καταγράφει έναν μηχανισμό παραποίησης ισολογισμών, μέσω του οποίου αποκρύφτηκαν λειτουργικά έξοδα που ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια λίρες. Σύμφωνα με την απόφαση, η Μάντσεστερ Σίτι προχωρούσε σε εικονικές εμπορικές συμφωνίες, με τις χορηγούς εταιρείες να καταβάλλουν στην πραγματικότητα μόνο ένα μέρος των χρημάτων. Το υπόλοιπο ποσό καλυπτόταν κρυφά από την Abu Dhabi United Group (ADUG), την ιδιοκτήτρια εταιρεία του κλαμπ.

Στο ίδιο σχέδιο εντάχθηκαν κυκλικές ρυθμίσεις μέσω της οντότητας Fordham, η οποία αγόρασε δικαιώματα εικόνας ποδοσφαιριστών με χρηματοδότηση της ADUG, ώστε ο σύλλογος να εμφανίζει τεχνητά μειωμένα έξοδα.

Στόχος ήταν η πλασματική συμμόρφωση με τους Κανόνες Κερδοφορίας και Βιωσιμότητας της Premier League, αλλά και με το Financial Fair Play της UEFA. Όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, εάν οι συγκεκριμένες συναλλαγές είχαν δηλωθεί κανονικά, τα όρια δαπανών θα είχαν παραβιαστεί κατά πολύ.

Η Επιτροπή καταλόγισε στη διοίκηση της Σίτι συντονισμένη προσπάθεια να τορπιλίσει και να καθυστερήσει την τετραετή έρευνα, κρίνοντας ότι παραβίασε ευθέως το καθήκον καλής πίστης και συνεργασίας προς τη Λίγκα.

«Περιγράφεται λεπτομερώς πώς ο σύλλογος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες για σχεδόν μία δεκαετία», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς, κάνοντας λόγο για την πιο κρίσιμη πειθαρχική υπόθεση στην ιστορία του πρωταθλήματος.

Την ίδια ώρα, η Μάντσεστερ Σίτι διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Το εύρος των κυρώσεων, που εκτείνεται από βαριά αφαίρεση βαθμών μέχρι και τον υποβιβασμό, πρόκειται να καθοριστεί άμεσα σε νέα, ξεχωριστή ακροαματική διαδικασία.

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