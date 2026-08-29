Πρώην «αστέρας» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει δωρεάν για την ομάδα της καρδιάς του

Ο ορισμός του σύγχρονου αμυντικού χαφ: Ακούραστος, οξυδερκής και πάντα ένα βήμα μπροστά από τη φάση. Ο Άντερ Ερέρα δεν ήταν ποτέ ο ποδοσφαιριστής που θα «έκλεβε» τις εντυπώσεις με θεαματικές ενέργειες, αλλά εκείνος που έκανε σχεδόν τα πάντα να μοιάζουν απλά· έτρεχε ασταμάτητα, κάλυπτε χώρους, «διάβαζε» το παιχνίδι με αξιοθαύμαστη ταχύτητα και είχε την πρώτη πάσα για επιθετική μετάβαση ως… εγγύηση.

Χαφ που ήξερε πότε να πιέσει, πότε να καλύψει και κυρίως, πότε να δώσει την μπάλα εκεί ακριβώς όπου έπρεπε. Η ποιότητα, η ταχύτητα στη σκέψη του και η άψογη πρώτη πάσα τον έκαναν πολύτιμο σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε. Τώρα, στα 37 του, ο άλλοτε άσος των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί Σεν Ζερμέν επιστρέφει εκεί απ’ όπου άρχισαν όλα, όχι για τα χρήματα, αλλά την αγάπη για το ποδόσφαιρο και την ομάδα της πόλης του.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την αποχώρηση για το επόμενο βήμα, ο Ερέρα φόρεσε ξανά τη φανέλα της Ρεάλ Σαραγόσα. Μόνο που αυτή τη φορά, αποτελεί τον τρόπο να επιστρέψει κάτι στον σύλλογο που τού «άνοιξε» τον δρόμο προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο Ισπανός μέσος άφησε τη Μπόκα Τζούνιορς το εφετινό καλοκαίρι και επέλεξε να αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, σε μία κίνηση που ξάφνιασε πολλούς. Για εκείνον, όμως, η απόφαση ήταν απολύτως συνειδητή. Η Σαραγόσα περνά εδώ και χρόνια δύσκολες στιγμές και ο Ερέρα θέλησε να βάλει τη δική του εμπειρία στην υπηρεσία της προσπάθειας για επιστροφή στις υψηλότερες κατηγορίες.

«Αυτό είναι πιθανότατα το τελευταίο όνειρο που ήθελα να κάνω πραγματικότητα. Να επιστρέψω στο σπίτι μου, στον τόπο όπου μεγάλωσα, που μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω επαγγελματίας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και ως άνθρωπος», εξήγησε στο BBC Sport.

Χωρίς συμβόλαιο, μόνο για τη φανέλα

Ο Ερέρα δεν ζήτησε συμβόλαιο και δεν πρόκειται να αμείβεται για την παρουσία στην ομάδα. Αντίθετα, αποφάσισε να διαθέσει τον μισθό του, στο ίδρυμα της Σαραγόσα.

«Δεν χρειάζομαι συμβόλαιο, έχω κάνει μία πολύ επιτυχημένη καριέρα και έχω φροντίσει τα οικονομικά μου. Μπορώ να κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου», επεσήμανε.

«Η συνθήκη να φορέσω αυτήν τη φανέλα, δωρεάν, επειδή ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου, την πόλη μου, είναι κάτι που ήθελα να κάνω και με κάνει υπερήφανο. Δεν σκέφτομαι τα χρήματα ή τα συμβόλαια. Νιώθω προνομιούχος που μπορώ να βρίσκομαι εδώ μόνο και μόνο για να βοηθήσω», προσέθεσε.