Ταϊβάν: Στραγγάλισε τη σύντροφό του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε στον καταψύκτη της εταιρίας

Η γυναίκα έπρεπε να επιστρέψει στην Ταϊλάνδη στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έδωσε σημεία ζωής με αποτέλεσμα η οικογένειά της να τη δηλώσει αγνοούμενη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ταϊβάν: Στραγγάλισε τη σύντροφό του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε στον καταψύκτη της εταιρίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 43χρονος άνδρας στην Ταϊβάν στραγγάλισε τη σύντροφό του, μια 36χρονη Ταϊλανδή, μετά από αίτημα χωρισμού.
  • Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε βαλίτσα και κρυμμένο στον καταψύκτη της εταιρείας όπου εργαζόταν ο δράστης στην πόλη Ταϊτσούνγκ.
  • Ο δράστης μετέφερε το πτώμα 200 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν μέχρι την εταιρεία και συνέχισε να εργάζεται κανονικά για έξι ημέρες.
  • Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω καμερών ασφαλείας και προχώρησε σε έφοδο στον χώρο εργασίας όπου βρήκε το πτώμα.
  • Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ταϊβάν στις 2 Σεπτεμβρίου και είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της στις 14 Σεπτεμβρίου.
Snapshot powered by AI

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ταϊπέι, όπου ένας Ταϊβανέζος σκότωσε την Ταϊλανδή φίλη του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε για μία εβδομάδα στον καταψύκτη της εταιρίας όπου εργαζόταν.

Το Σάββατο η αστυνομία βρήκε το πτώμα της 36χρονης Αρτ στον καταψύκτη μιας εταιρείας στην πόλη Ταϊτσούνγκ.

Η γυναίκα έφτασε στην Ταϊβάν στις 2 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει στην Ταϊλάνδη στις 14 του ίδιου μήνα. Η οικογένειά της προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς να τα καταφέρει και απευθύνθηκε στην αστυνομία, δηλώνοντάς την αγνοούμενη.

Η αστυνομία της Ταϊβάν εξέτασε κάμερες κλειστού κυκλώματος και εντόπισε τον σύντροφό της, με το όνομα Γου 43 ετών, με τον οποίο είχε σχέση εδω κι έναν χρόνο να μένουν σε ένα ξενοδοείο το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, αλλά νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, ο άνδρας έφυγε μόνος του με μία βαλίτσα.

Οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι την εταιρεία όπου εργαζόταν στην πόλη Ταϊτσούνγκ για να κρύψει το πτώμα στην κατάψυξη. Για 6 μέρες, πήγαινε κανονικά στη δουλειά του και οι συνάδελφοί του δεν γνώριζαν ότι υπήρχε ένα κρυμμένο πτώμα στον καταψύκτη.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο γραφείο και βρήκε το πτώμα. Ο Γου ομολόγησε ότι τη στραγγάλισε όταν του ζήτησε να χωρίσουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 29χρονη γέννησε μέσα στα Επείγοντα – Το μωρό δεν περίμενε να φτάσει στη μαιευτική

23:53ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Στραγγάλισε τη σύντροφό του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε στον καταψύκτη της εταιρίας

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω Κατάρ, τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου - Τι περιλαμβάνουν

23:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έφοδοι της ΕΛ.ΑΣ. σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας - 25 συλλήψεις

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Τρελή πορεία λεωφορείου που έκλεψε 20χρονος - Μπήκε στο κέντρο της πόλης και έσπασε αυτοκίνητα

23:33ΕΘΝΙΚΑ

Επιμένει ο Φιντάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί στρατιωτικοποίηση των νησιών - Σε «ευαίσθητη» κατάσταση ο τουρκικός στρατός

23:33ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Βανάκι μπήκε στη λωρίδα των έργων για να προσπεράσει φορτηγό

23:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

23:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Γιατρός βοήθησε 67χρονο επιβάτη που ένιωσε αδιαθεσία

23:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανοί κρέμασαν «για πλάκα» με κολλητική ταινία πίνακες δίπλα στη Μόνα Λίζα στο Λούβρο

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δημιουργεί μια «Δύναμη Τεχνητής Νοημοσύνης» κι έναν «τσάρο» του ΑΙ

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης στο Τορόντο: «Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές- Πλήρης υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου και της πολυμέρειας»

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε στον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: «Δεν είμαστε έτοιμοι - Έχουμε 7 προπονήσεις με 10 παίκτες»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Μία σύλληψη για τη φωτιά στο Στρυμονικό

22:35ΜΠΑΣΚΕΤ

To συγκινητικό αφιέρωμα στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο μετά τον τελικό - Βίντεο

22:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 89-93: Η Βασίλισσα πήρε εκδίκηση και κατέκτησε το Supercup της Euroleague

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει τη δημιουργία της «AI Force» - Φάρσα οι φόβοι για την τεχνητή υπερνοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιο είναι το πρόσωπο που έκλεισε το ραντεβού του με τον υπνοθεραπευτή - Μπαίνει στο κάδρο των ερευνών

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Πότε θα δούμε στον ουρανό το «Φεγγάρι της Συγκομιδής»

23:33ΕΘΝΙΚΑ

Επιμένει ο Φιντάν: Η Τουρκία δεν θα ανεχθεί στρατιωτικοποίηση των νησιών - Σε «ευαίσθητη» κατάσταση ο τουρκικός στρατός

20:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονου από συμμαθητή του - Σοβαρός κίνδυνος να χάσει τον νεφρό του

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο μυστηριώδης σωματοφύλακας του Πούτιν - Ο Άνθρωπος Σκιά του Ρώσου Προέδρου

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

22:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 14χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Η ΕΛΑΣ απέτρεψε συμβόλαιο θανάτου της τουρκικής μαφίας με ελεύθερο σκοπευτή

20:32LIFESTYLE

Ο ξέφρενος χορός της Σελίν Ντιόν - Ξυπόλητη πάνω στο καπό αυτοκινήτου

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 87-81: Πήρε τον “εμφύλιο”, πήρε και το “Παύλος Γιαννακόπουλος”

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Φέτος γυρίζουμε νωρίτερα τους δείκτες πίσω – Πότε περνάμε στη χειμερινή ώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ