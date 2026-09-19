Ταϊβάν: Στραγγάλισε τη σύντροφό του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε στον καταψύκτη της εταιρίας

Snapshot Ένας 43χρονος άνδρας στην Ταϊβάν στραγγάλισε τη σύντροφό του, μια 36χρονη Ταϊλανδή, μετά από αίτημα χωρισμού.

Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε βαλίτσα και κρυμμένο στον καταψύκτη της εταιρείας όπου εργαζόταν ο δράστης στην πόλη Ταϊτσούνγκ.

Ο δράστης μετέφερε το πτώμα 200 χιλιόμετρα από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν μέχρι την εταιρεία και συνέχισε να εργάζεται κανονικά για έξι ημέρες.

Η αστυνομία εντόπισε τον δράστη μέσω καμερών ασφαλείας και προχώρησε σε έφοδο στον χώρο εργασίας όπου βρήκε το πτώμα.

Η γυναίκα είχε φτάσει στην Ταϊβάν στις 2 Σεπτεμβρίου και είχε δηλωθεί αγνοούμενη από την οικογένειά της στις 14 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ένα άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ταϊπέι, όπου ένας Ταϊβανέζος σκότωσε την Ταϊλανδή φίλη του, την έβαλε σε βαλίτσα και την έκρυψε για μία εβδομάδα στον καταψύκτη της εταιρίας όπου εργαζόταν.

Το Σάββατο η αστυνομία βρήκε το πτώμα της 36χρονης Αρτ στον καταψύκτη μιας εταιρείας στην πόλη Ταϊτσούνγκ.

Η γυναίκα έφτασε στην Ταϊβάν στις 2 Σεπτεμβρίου και έπρεπε να επιστρέψει στην Ταϊλάνδη στις 14 του ίδιου μήνα. Η οικογένειά της προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της χωρίς να τα καταφέρει και απευθύνθηκε στην αστυνομία, δηλώνοντάς την αγνοούμενη.

Η αστυνομία της Ταϊβάν εξέτασε κάμερες κλειστού κυκλώματος και εντόπισε τον σύντροφό της, με το όνομα Γου 43 ετών, με τον οποίο είχε σχέση εδω κι έναν χρόνο να μένουν σε ένα ξενοδοείο το βράδυ της 12ης Σεπτεμβρίου, αλλά νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, ο άνδρας έφυγε μόνος του με μία βαλίτσα.

Οδήγησε 200 χιλιόμετρα μέχρι την εταιρεία όπου εργαζόταν στην πόλη Ταϊτσούνγκ για να κρύψει το πτώμα στην κατάψυξη. Για 6 μέρες, πήγαινε κανονικά στη δουλειά του και οι συνάδελφοί του δεν γνώριζαν ότι υπήρχε ένα κρυμμένο πτώμα στον καταψύκτη.

Η αστυνομία έκανε έφοδο στο γραφείο και βρήκε το πτώμα. Ο Γου ομολόγησε ότι τη στραγγάλισε όταν του ζήτησε να χωρίσουν.