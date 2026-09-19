Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

Την έδρα της Ε' Μοίρας Καταδρομών (Ε' ΜΚ) επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Τον υφυπουργό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, υποδέχθηκε ο Διοικητής της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών «Ελ Αλαμέιν», Ταξίαρχος Αλέξανδρος Γκρέμος. Στη συνέχεια, ο κ. Δαβάκης ενημερώθηκε για την αποστολή, το εκπαιδευτικό έργο και τις υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες της Μονάδας, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα στελέχη και τους οπλίτες θητείας της δυνάμεώς της.

«Επισκέφθηκα σήμερα και πάλι, την Ε' Μοίρα Καταδρομών και διαπίστωσα για μια ακόμη φορά τη σημαντική επιχειρησιακή της αποστολή, που υποστηρίζεται από διαρκή, ρεαλιστική και ιδιαίτερα απαιτητική εκπαίδευση κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες", αναφέρει μετά το πέρας της επίσκεψης ο κ. Δαβάκης.

Όπως τόνισε, "η άρτια εκπαίδευση, το ακμαίο ηθικό και η υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα του προσωπικού των Ειδικών μας Δυνάμεων επιβεβαιώνουν ότι η εθνική μας ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας βρίσκονται σε καλά χέρια".

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζήτησε με τη Διοίκηση τα ζητήματα της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων της Μοίρας και, όπως τόνισε, " δρομολογήσαμε νέες παρεμβάσεις".

"Τούς ευχαριστώ θερμά για την αφοσίωση στο καθήκον τους και τους διαβεβαιώνω ότι η πολιτική ηγεσία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των ίδιων και των οικογενειών τους», κατέληξε ο κ. Δαβάκης.