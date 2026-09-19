Λαμία: Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Λαμία που εμπλέκονται σε τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων.

Οι δράστες παρίσταναν λογιστές και έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή με αφορμή χρέη στην εφορία.

Η συνολική λεία των απατών υπερβαίνει τα 95.000 ευρώ και οι υποθέσεις έγιναν κατά τον Αύγουστο σε Φθιώτιδα και Λαμία.

Η αστυνομία ταυτοποίησε και κατέσχεσε τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή των δραστών.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν επιπλέον εμπλοκές. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων απάτης ηλικιωμένων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Λαμίας, με τη σύλληψη δύο ατόμων.

Μάλιστα, η συνολική λεία των δραστών εκτιμάται σε περισσότερα από 95.000 ευρώ.

Πρόκειται για τηλεφωνικές απάτες που πραγματοποιούσαν οι δράστες, παριστάνοντας τους λογιστές και πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή, με αφορμή χρέη στην εφορία. Οι συγκεκριμένες απάτες έγιναν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Λαμίας, ενώ οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας.

Οι Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες καθώς ταυτοποίησε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν από τα σπίτια των ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα κλοπής. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν στις 7 Αυγούστου, στον Δομοκό και στη Στίρφακα, με το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε να ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Αντίστοιχα, ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε χρησιμοποιήσει το δικό του όχημα για να μεταβεί σε άλλα δύο σπίτια, στις 28 Αυγούστου, σε περιοχές της Λαμίας. Το όχημά του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην Αττική.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

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