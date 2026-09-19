Λαμία: Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων

Η αστυνομία ταυτοποίησε τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν οι δράστες

Ελένη Ευστρατίου

Λαμία: Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Λαμία που εμπλέκονται σε τέσσερις περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων.
  • Οι δράστες παρίσταναν λογιστές και έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή με αφορμή χρέη στην εφορία.
  • Η συνολική λεία των απατών υπερβαίνει τα 95.000 ευρώ και οι υποθέσεις έγιναν κατά τον Αύγουστο σε Φθιώτιδα και Λαμία.
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε και κατέσχεσε τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαφυγή των δραστών.
  • Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας και οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν επιπλέον εμπλοκές.
Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων απάτης ηλικιωμένων προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Λαμίας, με τη σύλληψη δύο ατόμων.

Μάλιστα, η συνολική λεία των δραστών εκτιμάται σε περισσότερα από 95.000 ευρώ.

Πρόκειται για τηλεφωνικές απάτες που πραγματοποιούσαν οι δράστες, παριστάνοντας τους λογιστές και πείθοντας τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή, με αφορμή χρέη στην εφορία. Οι συγκεκριμένες απάτες έγιναν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Λαμίας, ενώ οι δύο συλληφθέντες εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας.

Οι Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τους δράστες καθώς ταυτοποίησε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για να διαφύγουν από τα σπίτια των ηλικιωμένων που έπεσαν θύματα κλοπής. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος διαπιστώθηκε ότι συμμετείχε σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν στις 7 Αυγούστου, στον Δομοκό και στη Στίρφακα, με το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε να ανήκει στην ιδιοκτησία του.

Αντίστοιχα, ο δεύτερος κατηγορούμενος είχε χρησιμοποιήσει το δικό του όχημα για να μεταβεί σε άλλα δύο σπίτια, στις 28 Αυγούστου, σε περιοχές της Λαμίας. Το όχημά του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στην Αττική.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Αυτή είναι η 11άδα τελικού του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΠΑΟΚ

19:25ΕΘΝΙΚΑ

Στην Ε' Μοίρα Καταδρομών ο Δαβάκης - «Σε καλά χέρια η εθνική ασφάλεια της πατρίδας»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επίσημες αργίες μέχρι το τέλος του 2026: Πότε «πέφτουν»

19:03ΚΟΣΜΟΣ

NATO: Ο Γερμανός στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ εκλέχθηκε νέος αρχηγός της Στρατιωτικής Διοίκησης

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Μερικοί δακρύζουν κατά την ούρηση και οι γιατροί ακόμα δεν έχουν εξήγηση για το φαινόμενο

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν την απαγόρευση των μεταγγίσεων αίματος

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες - Βίντεο ντοκουμέντο

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Επιβλητική Παρτίζαν κέρδισε με 101- 77 την Μπουργκ

18:47ΕΘΝΙΚΑ

Νέες τουρκικές παραβάσεις στο Αιγαίο από drones

18:46NEWSBOMB

Ινδία: Ξεκλήρισε την οικογένειά του με τσεκούρι - Σκότωσε τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους

18:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένων – Είχαν αποσπάσει πάνω από 95.000 ευρώ

18:36ΚΥΠΡΟΣ

Έρευνα και στην Κύπρο για κέντρα πλασμαφαίρεσης - Στο μικροσκόπιο άδειες, γιατροί και εξοπλισμός

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

18:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη και παιδιά - SOS από τους ειδικούς: Η «εύκολη απάντηση» για όλα, η χρήση μέσα στο σχολείο και ο κίνδυνος του «ψηφιακού φίλου»

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποθήκη - καβάτζα με κλεμμένες ηλεκτρικές συσκευές εντοπίστηκε σε υπόγειο στον Άγιο Παντελεήμονα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Απατεώνες ανέβασαν ηλικιωμένη στο πατάρι, έπεσε και έτρεξαν να τη... βοηθήσουν

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

17:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάριος Ιωάννου Ηλία στο Newsbomb: «Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από χέρι σε χέρι»

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Θεοδωρόπουλος εκπαίδευε γιατρό από τις Φιλιππίνες - Βίντεο ντοκουμέντο

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

16:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχεται voucher για αγορά smartphone: Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ή ζωντανός: Εντολή «σύλληψης και σφαγής» για τον λευκό καρχαρία που κατασπάραξε κολυμβητή

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια πλάνα: Σκότωσαν στο ξύλο πελάτη σούπερ μάρκετ για παρατήρηση στη 17χρονη υπάλληλο κόρη τους

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά καταργούν την απαγόρευση των μεταγγίσεων αίματος

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι απαγορεύεται να κάνετε όταν καθαρίζετε φρούτα και λαχανικά στο σπίτι

17:00ΥΓΕΙΑ

Υγιεινά σνακ για το σχολείο - Τα απαγορευμένα τρόφιμα και οι συστάσεις του υπουργείου Υγείας

14:53ΚΑΙΡΟΣ

Στο κατώφλι νέου ρεκόρ το El Niño: Εκτοξεύεται η θερμοκρασία - Τι δείχνουν τα στοιχεία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στο Λουξεμβούργο για μυστηριώδη drones - Έκλεισε ο εναέριος χώρος στο αεροδρόμιο

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έτσι δρούσε η σπείρα που ρήμαζε σπίτια - Το «σταμπάρισμα» με την κόλλα και η οικιακή βοηθός

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Διακόπηκε η κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας - Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ

12:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Ξέρετε πότε η Ελλάδα θα πάψει να θεωρείται γεωστρατηγική κουκκίδα;

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ