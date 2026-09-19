Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους

Ειδοποίησε τη μητέρα του για μεγάλη φωτιά στην κουζίνα και έβγαλε ψύχραιμα τη μικρή αδελφή του σε ασφαλές σημείο

Ανθή Κουρεντζή

Ήρωας ετών 10: Αγόρι με αυτισμό έσωσε την οικογένειά του από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 10χρονος Ollie, που έχει αυτισμό και ΔΕΠΥ, έσωσε την οικογένειά του από φωτιά ειδοποιώντας τη μητέρα του και βγάζοντας ψύχραιμα τη μικρή του αδελφή σε ασφαλές σημείο.
  • Η μητέρα του χρησιμοποίησε πυρίμαχη κουβέρτα και πυροσβεστήρα για να περιορίσει και να σβήσει τη φωτιά, ενώ γείτονας ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
  • Η φωτιά προκλήθηκε από έναν κόφτη λαχανικών που είχε αφεθεί πάνω σε καυτή εστία.
  • Ο Ollie τιμήθηκε επίσημα με πιστοποιητικό γενναιότητας και η αντίδρασή του αποδίδεται και στην εκπαίδευση πυρασφάλειας που είχε λάβει το σχολείο του.
  • Η μητέρα του υπογραμμίζει τη σημασία της ύπαρξης εξοπλισμού πυρασφάλειας στο σπίτι, καθώς αυτός συνέβαλε καθοριστικά στην αποτροπή μεγαλύτερης καταστροφής.
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Πραγματικός ήρωας αποδείχθηκε 10χρονος με αυτισμό, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του.

Ο μικός Olie ειδοποίησε με ψυχραιμία τη μητέρα του για φωτιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι τους και παράλληλα έσωσε τη μικρή του αδελφή.

Η Stacey Brunskill, από το Prospect Vale στη βόρεια Τασμανία, βρισκόταν πρόσφατα στο σπίτι μαζί με τον γιο της, Oliver —ή «Ollie»— και τη μικρή της κόρη, όταν το αγόρι αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην κουζίνα, σύμφωνα με το ABC και το WIN News.

«Ο γιος μου ήρθε και μου είπε ότι υπήρχε φωτιά», θυμήθηκε η μητέρα μιλώντας στο ABC.

«Βγήκα να δω τι συνέβαινε και εκείνη τη στιγμή υπήρχε ήδη φλόγα περίπου μισού μέτρου πάνω από την κουζίνα», πρόσθεσε.

Ο 10χρονος Ollie τότε πήρε ψύχραιμα στην αγκαλιά του τη μικρή του αδελφή και την έβγαλε έξω από το σπίτι, σε ασφαλές σημείο. Η μητέρα του κατάφερε να περιορίσει μεγάλο μέρος της φωτιάς χρησιμοποιώντας πυρίμαχη κουβέρτα και στη συνέχεια έτρεξε στο αυτοκίνητό της για να πάρει πυροσβεστήρα, με τον οποίο έσβησε τις υπόλοιπες φλόγες, ενώ ένας γείτονας ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η Stacey δήλωσε «ευγνώμων» που διέθεταν στο σπίτι τον κατάλληλο εξοπλισμό πυρασφάλειας, ωστόσο απέδωσε καθοριστικό ρόλο στην ψυχραιμία του γιου της.

«Αν ο Oliver δεν ήταν εδώ… ίσως να μην ήμασταν ούτε εμείς εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Τασμανίας εξήρε δημόσια την πράξη του παιδιού, γράφοντας στο Facebook: «Μπράβο, Ollie, για το θάρρος σου και για το ότι έβαλες σε εφαρμογή όσα ήξερες για την πυρασφάλεια».

Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από έναν κόφτη λαχανικών τύπου mandoline, ο οποίος είχε αφεθεί κατά λάθος πάνω σε καυτή εστία.

Μιλώντας στο WIN News, ο Ollie αποκάλυψε ότι αντιλήφθηκε αρχικά μια «τεράστια φλόγα» με την άκρη του ματιού του, ενώ βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο μαζί με την αδελφή του.

«Όταν είδα τη φλόγα, η πρώτη μου σκέψη ήταν: “Εντάξει, πρέπει να το πω στη μαμά μου. Αλλά πρέπει να παραμείνω ψύχραιμος, γιατί αν πανικοβληθώ εγώ, τότε η μαμά μου θα πανικοβληθεί ακόμη περισσότερο”», εξήγησε.

Η μητέρα του 10χρονου αποκάλυψε ότι ο Ollie, ο οποίος έχει αυτισμό επιπέδου 2 και ΔΕΠΥ, δεν είναι συνήθως από τα πιο ήρεμα παιδιά. Ωστόσο, τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, κατάφερε να παραμείνει απόλυτα ψύχραιμος.

«Ήταν τόσο ήρεμος και συγκεντρωμένος. Ήταν καταπληκτικός», είπε η Stacey μιλώντας στο WIN News.

Η ιστορία του μικρού Ollie έγινε γρήγορα γνωστή στην τοπική κοινωνία και η πράξη του αναγνωρίστηκε επίσημα. Στις 2 Σεπτεμβρίου, μπροστά στους συμμαθητές του στο Summerdale Primary School, τιμήθηκε με πιστοποιητικό γενναιότητας από την υπουργό Παιδείας Jo Palmer, ενώ δέχθηκε και επίσκεψη από τον δήμαρχο.

Ο διευθυντής του σχολείου, Toby O’Connor, εξήγησε στο ABC ότι οι μαθητές είχαν παρακολουθήσει πρόσφατα μαθήματα πυρασφάλειας, κάτι που, όπως εκτιμά, ίσως βοήθησε τον Ollie να αντιδράσει σωστά όταν αντιλήφθηκε τη φωτιά.

«Είχαμε τέτοια εκπαίδευση τους τελευταίους μήνες. Ακούγοντας όσα κατάφερε να κάνει ο Ollie, θεωρώ ότι αυτό οφείλεται τόσο στη γενναιότητά του όσο και στις γνώσεις που απέκτησε μέσα από αυτά τα πολύτιμα μαθήματα», ανέφερε.

Μετά το περιστατικό, η μητέρα του 10χρονου απευθύνει έκκληση στους γονείς να φροντίσουν ώστε να διαθέτουν στο σπίτι βασικό εξοπλισμό πυρασφάλειας.

Όπως εξήγησε, οι πυροσβέστες της είπαν ότι η πυρίμαχη κουβέρτα και ο πυροσβεστήρας ήταν καθοριστικοί για να μην επεκταθεί η φωτιά.

«Αν δεν τα είχα, το πιθανότερο είναι ότι το σπίτι μου θα είχε καταστραφεί ολοσχερώς», δήλωσε στο ABC.

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