Λευκός Οίκος: Πρόσκληση σε Μπέζος, Μασκ και Άλτμαν για το δείπνο με τον Κινέζο πρόεδρο

Τα αφεντικά της Σίλικον Βάλεϊ θα είναι παρόντα στο κρατικό δείπνο που διοργανώνεται στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Σι Τζινπίνγκ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Λευκός Οίκος: Πρόσκληση σε Μπέζος, Μασκ και Άλτμαν για το δείπνο με τον Κινέζο πρόεδρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Διευθυντικά στελέχη κορυφαίων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, όπως οι Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ και Σαμ Άλτμαν, προσκλήθηκαν σε κρατικό δείπνο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο.
  • Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου, με συμμετοχή και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων όπως ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο Σουντάρ Πιτσάι, ο Μάικλ Ντελ και η Τζέιν Φρέιζερ.
  • Ο Τιμ Κουκ, πρώην CEO της Apple, θα παρευρεθεί επίσης στο δείπνο, παρά την πρόσφατη παραίτησή του.
  • Ο Σι Τζινπίνγκ θα φτάσει στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και θα τον υποδεχτεί προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, με τις διμερείς συναντήσεις και το επίσημο δείπνο να λαμβάνουν χώρα την Πέμπτη.
  • Έλληνες τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Μασκ, Χουάνγκ, Κουκ και Φρέιζερ είχαν συμμετάσχει και σε παρόμοιες εκδηλώσεις με τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα τον Μάιο.
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Οι δισεκατομμυριούχοι του τομέα τεχνολογίας των ΗΠΑ θα είναι παρόντες την επόμενη εβδομάδα στο κρατικό δείπνο που διοργανώνεται στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο επικεφαλής της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, συγκαταλέγονται μεταξύ των αφεντικών των κολοσσών της τεχνολογίας που περιλαμβάνονται στη λίστα των προσκεκλημένων για την εκδήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη New York Post.

Στην ίδια λίστα βρίσκονται ο πρόεδρος της NVIDIA, Τζένσεν Χουάνγκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Σουντάρ Πιτσάι, ο ιδρυτής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, και η διευθύνουσα σύμβουλος της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ. Ο Τιμ Κουκ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Apple τον περασμένο μήνα, εξασφάλισε επίσης μια θέση στο δείπνο.

Τζεφ Μπέζος

Ο ιδρυτής της Amazon, Τζέφ Μπέζος, μιλά στην έκθεση Vivatech στο Παρίσι, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

AP

Οι Έλον Μασκ, Τζένσεν Χουάνγκ, Τιμ Κουκ και Τζέιν Φρέιζερ συμμετείχαν στην αμερικανική αντιπροσωπεία που συνόδευσε τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Μάιο στο Πεκίνο και είχαν παραστεί στο πολυτελές δείπνο που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ στην Αίθουσα του Λαού.

Ο Κινέζος πρόεδρος φτάνει στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη και αναμένεται να τον υποδεχτεί προσωπικά ο Τραμπ κατά την προσγείωσή του στη Στρατιωτική Βάση Άντριους. Οι διμερείς συναντήσεις κορυφής θα πραγματοποιηθούν την επόμενη μέρα, Πέμπτη. Το επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο έχει προγραμματιστεί επίσης για την Πέμπτη.

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