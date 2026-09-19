Μαζωνάκης: Δέκα μέρες μετά η Νίκαια συνεχίζει να πενθεί - «Έδειξε μέσα από τις πράξεις του τι ήταν»

Snapshot Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Νίκαια συνεχίζει να πενθεί για την απώλειά του.

Ο Μαζωνάκης ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, την οποία διατηρούσε μυστική και δεν επιθυμούσε να διαφημίζεται.

Παρά την επιτυχία του, διατήρησε στενούς δεσμούς με τη γειτονιά και την ενορία όπου μεγάλωσε.

Οι άνθρωποι που τον γνώριζαν από μικρό αναφέρουν ότι ήταν ένας δοτικός και διακριτικός άνθρωπος, με πράξεις που αντικατοπτρίζουν το χαρακτήρα του.

Η απώλειά του θεωρείται μεγάλη, καθώς τα τραγούδια και το έργο του αφήνουν σημαντική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Snapshot powered by AI

Δέκα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η Νίκαια εξακολουθεί να πενθεί. Στη γειτονιά όπου μεγάλωσε, οι άνθρωποι που τον γνώρισαν πριν από τη μεγάλη επιτυχία, πριν από τις πίστες και τα φώτα, μιλούν ακόμη για «το δικό τους παιδί».

Για εκείνους δεν ήταν μόνο ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς καλλιτέχνες της χώρας. Ήταν ο Γιώργος της γειτονιάς, ο άνθρωπος που επέστρεφε στους δικούς του ανθρώπους, που βοηθούσε αθόρυβα και που, όπως λένε όσοι τον έζησαν από κοντά, δεν θέλησε ποτέ να διαφημίσει την προσφορά του.

Γείτονας και παιδικός του φίλος θυμάται τον Γιώργο Μαζωνάκη από τα πρώτα χρόνια της πορείας του, όταν ακόμη όλα βρίσκονταν στην αρχή.

«Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον γνώρισα μέσα από την αδελφή του, τη Μαρία. Ήμασταν συμμαθητές. Ερχόταν τότε που είχε βγάλει τον πρώτο δίσκο και την έπαιρνε από το σχολείο», αναφέρει στο Newsbomb.

Οι αναμνήσεις του, όμως, δεν περιορίζονται στον καλλιτέχνη που τότε έκανε τα πρώτα του βήματα. Εκείνο που κρατά περισσότερο είναι ο άνθρωπος πίσω από το όνομα.

«Ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Είχε βοηθήσει πολύ κόσμο και δεν το ξέρει κανένας. Ο ίδιος δεν ήθελε να το ξέρει κανείς», λέει χαρακτηριστικά.

Όπως τονίζει, ο Γιώργος Μαζωνάκης διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια έναν ξεχωριστό δεσμό με τον κόσμο, αλλά και με τη γειτονιά και την ενορία όπου μεγάλωσε.

«Ο Γιώργος είναι μία κατηγορία μόνος του. Έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια το δικό του fan club. Εδώ στη γειτονιά και στην ενορία του είχε βοηθήσει πολύ κόσμο. Ο ίδιος δεν ήθελε να δείχνεται».

Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο που προτιμούσε οι πράξεις του να μιλούν για εκείνον.

«Ο Γιώργος μέσα από τις πράξεις του έδειξε τι ήταν. Τα αποτυπώματά του τα έχει αφήσει και το έργο του θα περάσει και στις επόμενες γενιές», σημειώνει ο παιδικός του φίλος.

Στη Νίκαια, η απώλειά του παραμένει ακόμη νωπή. Οι ιστορίες που μοιράζονται οι παλιοί γείτονες, οι φίλοι και όσοι τον είχαν γνωρίσει από μικρό σκιαγραφούν έναν άνθρωπο πολύ διαφορετικό από τη λαμπερή εικόνα της σκηνής: έναν άνθρωπο δοτικό, διακριτικό και βαθιά δεμένο με τις ρίζες του.

«Ήταν το καλύτερο παιδί. Τα τραγούδια του ήταν βγαλμένα από τη ζωή του, ήταν μία εικόνα της ζωής του. Θα λείψει πολύ. Έφυγε πάρα πολύ νωρίς», καταλήγει γείτονας και παιδικός του φίλος, στο Newsbomb.

Δέκα ημέρες μετά, λοιπόν, η Νίκαια δεν αποχαιρετά απλώς έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Θυμάται τον Γιώργο που ήξερε από παιδί. Εκείνον που, ακόμη κι όταν έγινε γνωστός σε όλη την Ελλάδα, για τη γειτονιά του παρέμεινε πάντα ο δικός της Γιώργος.

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