Σε δημοπρασία το άγαλμα του Τζον Λένον στην Penny Lane του Λίβερπουλ – Έως 100.000 λίρες η εκτίμηση

Snapshot Το χάλκινο άγαλμα του Τζον Λένον στην Penny Lane του Λίβερπουλ βγαίνει σε δημοπρασία με εκτίμηση έως 100.000 λίρες.

Στη θέση του αγάλματος θα τοποθετηθεί αντίγραφο μετά την πώλησή του.

Το άγαλμα, δημιουργία της Laura Lian, τοποθετήθηκε το 2022 και απεικονίζει τον Λένον με σύμβολο της ειρήνης και τη λέξη «Imagine».

Το έργο υποστηρίχθηκε από τον τοπικό οργανισμό Penny Lane Development Trust και έγινε δημοφιλές σημείο για τους θαυμαστές των Beatles.

Το άγαλμα υπέστη ζημιές και κλοπή το Δεκέμβριο του 2022, ενώ η δημιουργός του απεβίωσε το 2024. Snapshot powered by AI

Ένα άγαλμα του Τζον Λένον σε φυσικό μέγεθος, το οποίο βρίσκεται στην περίφημη Penny Lane του Λίβερπουλ, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία και εκτιμάται ότι μπορεί να πωληθεί έως και 100.000 λίρες.

Το χάλκινο γλυπτό, έργο της εκλιπούσας καλλιτέχνιδας Laura Lian, βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2022 έξω από την εκκλησία St Barnabas. Μετά την πώλησή του, στη θέση του αναμένεται να τοποθετηθεί αντίγραφο.

Η Penny Lane έχει συνδέσει το όνομά της με τους Beatles χάρη στο ομώνυμο τραγούδι του 1967, αποτελώντας έκτοτε έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς για τους θαυμαστές του συγκροτήματος.

Η Omega Auctions θα δημοπρατήσει το άγαλμα στις 29 Σεπτεμβρίου, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται μεταξύ 70.000 και 100.000 λιρών.

Το «John Lennon Peace Statue», ύψους σχεδόν 1,8 μέτρων, απεικονίζει τον μουσικό να ακουμπά πάνω σε ένα σύμβολο της ειρήνης, στο οποίο αναγράφεται η λέξη «Imagine», παραπέμποντας φυσικά σε ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του.

Το γλυπτό είναι κατασκευασμένο από μπρούντζο με πράσινη πατίνα και στηρίζεται σε βάση από μπρούντζο και ατσάλι.

Ο Dan Muscatelli-Hampson, διευθυντής της Omega Auctions, σημείωσε ότι ελάχιστα σύγχρονα αξιοθέατα που συνδέονται με τους Beatles στο Λίβερπουλ έχουν γίνει τόσο αναγνωρίσιμα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, χιλιάδες θαυμαστές των Beatles από όλο τον κόσμο έχουν φωτογραφηθεί δίπλα στο άγαλμα του Τζον Λένον στην Penny Lane.

Το έργο τοποθετήθηκε στο σημείο με την υποστήριξη του Penny Lane Development Trust, ενός τοπικού κοινοτικού οργανισμού. Αρχικά επρόκειτο να παραμείνει εκεί για μόλις έξι μήνες, ωστόσο τελικά παρέμεινε για αρκετά χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2022, το άγαλμα υπέστη ζημιές, ενώ εκλάπησαν και τα χάλκινα γυαλιά του.

Πριν βρεθεί στην Penny Lane, το γλυπτό είχε παρουσιαστεί στο φεστιβάλ Glastonbury, στο St George's Hall του Λίβερπουλ, καθώς και στο Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Η Laura Lian, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2024, είχε δηλώσει ότι δημιούργησε το έργο «για να εμπνεύσει τη νέα γενιά και να αναζωπυρώσει την αποστολή του Τζον και της Γιόκο για την ειρήνη».

Η Penny Lane πέρασε στην ιστορία χάρη στο ομώνυμο τραγούδι των Beatles, που κυκλοφόρησε το 1967 ως διπλό A-side single μαζί με το «Strawberry Fields Forever».

Ο Τζον Λένον, γεννημένος στο Λίβερπουλ, υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Beatles. Στην πιο γνωστή σύνθεση του θρυλικού συγκροτήματος συμμετείχαν επίσης οι Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Σερ Ρίνγκο Σταρ.

Ο Λένον δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1980, όταν ήταν μόλις 40 ετών.