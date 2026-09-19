Χρυσό βραβείο για την Περιφέρεια Αττικής στα Compliance Awards 2026

Χαρδαλιάς: «Σε μια εποχή που η αξιοπιστία θεσμών και οργάνων δοκιμάζεται, απαντάμε με διαφάνεια, λογοδοσία και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων» – Πρώτη θέση στην κατηγορία «Best Governance Implementation Project»

Μιχάλης Παπαδάκος

Χρυσό βραβείο για την Περιφέρεια Αττικής στα Compliance Awards 2026
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Περιφέρεια Αττικής κέρδισε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Governance Implementation Project» στα Compliance Awards 2026 για την εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής της λειτουργίας.
  • Η μετάβαση στο νέο σύστημα και η αναδιοργάνωση διαδικασιών οδήγησαν σε ενοποίηση οικονομικών δεδομένων, μείωση λαθών, βελτίωση της συμμόρφωσης και ακρίβεια στον προϋπολογισμό.
  • Τα εγχειρίδια εφαρμογής του νέου πλαισίου είναι διαθέσιμα δημόσια στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής για χρήση από άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης.
  • Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε τη σημασία της διαφάνειας, λογοδοσίας και τήρησης κανόνων ως βασικών αξιών στη δημόσια διοίκηση.
  • Η διάκριση αναγνωρίστηκε ως σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της δημόσιας διοίκησης, ενώ η Περιφέρεια δεσμεύτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια με την ίδια προσήλωση.
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Μία ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η Περιφέρεια Αττικής, κατακτώντας για πρώτη φορά το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Best Governance Implementation Project» των Compliance Awards 2026, για την επιτυχημένη εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης και τον συνολικό εκσυγχρονισμό της οικονομικής της λειτουργίας.

Η βράβευση αναγνωρίζει έμπρακτα τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας για διαφάνεια, χρηστή διοίκηση, θεσμική συνέπεια και πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Με αφετηρία την υποχρεωτική εφαρμογή του νέου Λογιστικού Πλαισίου, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση των οικονομικών της υπηρεσιών, αξιοποιώντας την κανονιστική αλλαγή ως ευκαιρία ψηφιακού και διοικητικού μετασχηματισμού.

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Μέσα από τη μηχανογραφική μετάβαση στο νέο σύστημα και την αναδιοργάνωση κρίσιμων διαδικασιών, επιτεύχθηκαν η ενοποίηση και η διαλειτουργικότητα των οικονομικών δεδομένων, η μείωση των λαθών, η ενίσχυση της δημοσιονομικής συμμόρφωσης και η αναβάθμιση της ποιότητας της οικονομικής πληροφόρησης. Παράλληλα, η αξιοποίηση πραγματικών οικονομικών στοιχείων συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση της ακρίβειας του προϋπολογισμού και στη λήψη τεκμηριωμένων διοικητικών αποφάσεων.

Ιδιαίτερα σημαντική παρακαταθήκη του έργου αποτελούν τα εγχειρίδια εφαρμογής του νέου Πλαισίου, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και είναι ελεύθερα διαθέσιμα για δημόσια χρήση, ώστε η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε να μπορεί να αξιοποιηθεί και από άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Με αφορμή τη βράβευση, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: «Την ώρα που η αξιοπιστία θεσμών και οργάνων δοκιμάζεται από όσα συμβαίνουν γύρω μας, η Περιφέρεια Αττικής επιλέγει να απαντά με πράξεις: με διαφάνεια, λογοδοσία και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων.

Οδηγούμε τις εξελίξεις, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών και του θεσμικού πλαισίου, καθώς και τον απόλυτο σεβασμό στους κανόνες δεοντολογίας. Μετατρέψαμε μια κανονιστική υποχρέωση σε ευκαιρία ουσιαστικού εκσυγχρονισμού, δημιουργώντας ένα πρότυπο οικονομικής λειτουργίας για τη δημόσια διοίκηση.Το Χρυσό Βραβείο ανήκει πρωτίστως στα στελέχη και στους εργαζομένους των υπηρεσιών μας, που με γνώση, επιμονή και αίσθημα ευθύνης έφεραν αυτό το σημαντικό αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση, γιατί για εμάς η χρηστή διοίκηση δεν αποτελεί σύνθημα. Είναι καθημερινή υποχρέωση απέναντι στους πολίτες της Αττικής».

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Τον Περιφερειάρχη Αττικής εκπροσώπησε στην τελετή απονομής ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης, ο οποίος, παραλαμβάνοντας το Χρυσό Βραβείο, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για το έργο τους και χαρακτήρισε τη διάκριση «μια νίκη απέναντι στα εργαλεία περασμένης γενιάς που κρατούν πίσω τη δημόσια διοίκηση».Όπως επισήμανε: «Αυτή η αναγνώριση μας γεμίζει δύναμη, μας γεμίζει όμως και ευθύνη. Ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα, ευθύνη για την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά ο Περιφερειάρχης και τα συλλογικά όργανα της Περιφέρειας Αττικής. Αυτή είναι μόνο η αρχή, συνεχίζουμε».

Τα Compliance Awards συνδιοργανώνονται από τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος – ΣΕΚΑΣΕ/ASCO Greece και την Boussias Events, με στόχο την αναγνώριση και την επιβράβευση της αριστείας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών στον τομέα της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από επιτροπή 35 διακεκριμένων πανεπιστημιακών και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων και τραπεζών, υπό την προεδρία της Ράνιας Αικατερινάρη, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.

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