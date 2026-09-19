Ηλεία: Συνελήφθη ο 26χρονος που χτύπησε με ρόπαλο την πρώην του και τον πατέρα της πριν μία εβδομάδα

Snapshot Συνελήφθη ο 26χρονος που επιτέθηκε με ρόπαλο στην πρώην σύντροφο και τον πατέρα της στον Πύργο Ηλείας, μετά από ένταλμα σύλληψης.

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη και βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση νόμου περί όπλων.

Η επίθεση έγινε με καλυμμένα τα πρόσωπα των δραστών, οι οποίοι αρχικά προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητο πριν χτυπήσουν την 36χρονη και τον πατέρα της.

Η 36χρονη υπέστη κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από την επίθεση.

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή μετά την επίθεση, ενώ η γυναίκα αναγνώρισε αμέσως τον 26χρονο αφαιρώντας την κουκούλα του. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη την Παρασκευή 18/9 ο 26χρονος δράστης της επίθεσης με ρόπαλο σε βάρος της πρώην συντρόφου του και του πατέρα της, που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο 12/9 στον Πύργο Ηλείας.

Ο 26χρονος είχε διαφύγει της σύλληψης, παρά τις έρευνες που είχαν γίνει στο σπίτι του, στο χωριό Κάμπος της Ηλείας από τις πρώτες ώρες που πατέρας και κόρη έκαναν την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ωστόσο, ύστερα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Ηλείας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση της αστυνομίας στο χωριό που διαμένει, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 26χρονος εντοπίστηκε από αστυνομκούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης και τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, σε χώρο που βρισκόταν μαζί με φιλικά του πρόσωπα και συνελήφθη.

Εις βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη, απλή σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ σήμερα Σάββατο οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Ηλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Πύργου.

Το ιστορικό

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν ο 26χρονος μαζί με έναν φίλο του μετέβησαν έξω από την οικία της 36χρονης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες. Και οι δύο κρατούσαν ρόπαλα και αρχικά ξεκίνησαν να χτυπούν το αυτοκίνητο της γυναίκας προκαλώντας υλικές ζημιές. Λόγω της φασαρίας, η γυναίκα βγήκε στο δρόμο συνοδευόμενη από τον πατέρα της, για να ελέγξει τι συμβαίνει, οπότε και έγιναν στόχος αγριεμένης επίθεσης.

Ο 26χρονος τους χτύπησε επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, η γυναίκα κατάφερε να τραβήξει και να αφαιρέσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, αναγνωρίζοντάς τον αμέσως.

Μετά την πράξη τους, οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ πατέρας και κόρη μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το συμβάν.

Διαβάστε επίσης