Άγρια επίθεση στον Πύργο: Ο πρώην σύντροφος 36χρονης και ο φίλος του την ξυλοκόπησαν με ρόπαλα

Snapshot ια 36χρονη γυναίκα και ο πατέρας της δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλα από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της γυναίκας και έναν φίλο του στον Πύργο.

Οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας και επιτέθηκαν βίαια σε εκείνη και τον πατέρα της, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο πατέρας της γυναίκας αναγνώρισε τον πρώην σύντροφο αφαιρώντας την κουκούλα του κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι δράστες διέφυγαν και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Πύργο, με θύματα μια 36χρονη γυναίκα και τον ηλικιωμένο πατέρα της. Οι δύο τους κατήγγειλαν στις Αρχές ότι δέχθηκαν απρόκλητη και βίαιη επίθεση με ρόπαλα από τον 26χρονο πρώην σύντροφο της κοπέλας και έναν συνομήλικό του φίλο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δύο δράστες μετέβησαν έξω από την οικία της 36χρονης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες και κρατώντας ρόπαλα, προκαλώντας αρχικά υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό της. Στη φασαρία, η γυναίκα βγήκε στον δρόμο συνοδευόμενη από τον πατέρα της για να ελέγξει τι συμβαίνει, οπότε και έγιναν στόχος αγριεμένης επίθεσης.

Οι δράστες τούς χτύπησαν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η 36χρονη να υποστεί κάταγμα στο χέρι και ο πατέρας της να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τη σφοδρότητα των χτυπημάτων, ο πατέρας επέδειξε ψυχραιμία, καταφέρνοντας να τραβήξει και να αφαιρέσει την κουκούλα από το πρόσωπο του 26χρονου, αναγνωρίζοντάς τον αμέσως.

Μετά την πράξη τους, οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ πατέρας και κόρη μετέβησαν άμεσα στην Αστυνομία για να καταγγείλουν το συμβάν. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το patrisnews.gr, σε βάρος τους έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, με τις Αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

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