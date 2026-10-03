Αίγιο: Χάος σε σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν εξοπλισμό και προκάλεσαν ζημιές 15.000 ευρώ

Snapshot Σχολικόρότημα στο Αίγιο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και κλοπή εξοπλισμού κατά τη διάρκεια κατάληψης.

Περίπου 15 άτομα εισήλθαν στον χώρο και προκάλεσαν τις ζημιές και την αφαίρεση του εξοπλισμού.

Οι ζημιές εκτιμώνται σε περίπου 15.000 ευρώ.

Οι διευθυντές των σχολείων κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Snapshot powered by AI

Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν στο σχολικό συγκρότημα του Αιγίου, όπου συστεγάζονται το με τους διευθυντές των εκπαιδευτηρίων να προχωρούν σε καταγγελία του περιστατικού στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φθορές, αλλά και η αφαίρεση σχολικού εξοπλισμού, φέρεται να σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια κατάληψης του συγκροτήματος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στον χώρο φέρεται να εισήλθε ομάδα περίπου 15 ατόμων, τα οποία προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές και αφαίρεσαν εξοπλισμό που ανήκει στις σχολικές μονάδες.

Το συνολικό ύψος των ζημιών εκτιμάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 15.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

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