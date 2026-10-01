Πάτρα: Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανίο σχολικής αίθουσας - Από τύχη δεν τραυματίστηκε μαθήτρια

Snapshot Σοβάδες οροφής έπεσαν σε θρανίο σχολικής αίθουσας στο 6ο Γενικό Λύκειο Πατρών χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Η μαθήτρια που κινδύνευσε είχε αποχωρήσει λίγα λεπτά νωρίτερα από την αίθουσα όπου έπεσαν οι σοβάδες.

Οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλη αίθουσα για να συνεχίσουν τα μαθήματά τους λόγω των ζημιών.

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημέρωσε την Αντιδημαρχία Παιδείας, και κλιμάκιο του Δήμου Πατρών θα ελέγξει όλες τις αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος.

Έλεγχοι θα γίνουν επίσης στο 11ο Λύκειο που βρίσκεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα. Snapshot powered by AI

Σοβάδες οροφής έπεσαν σε σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια μαθήματος, στο 6ου Γενικό Λύκειο Πατρών, προκαλώντας αναστάτωση σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου και αναφέρθηκε από το tempo24. Μάλιστα, από θαύμα δεν τραυματίστηκε μία μαθήτρια, η οποία είχε αποχωρήσει από την αίθουσα λίγο νωρίτερα, με τους σοβάδες να πέφτουν στο θρανίο που καθόταν.

Οι μαθητές μετακινήθηκαν σε άλλη αίθουσα προκειμένου να ολοκληρώσουν τα μαθήματα της ημέρας, αφού στην αίθουσα προκλήθηκαν ζημιές.

Επιπλέον, ενημερώθηκε και η Αντιδημαρχία Παιδείας από τη Διεύθυνση του Σχολείου, με κλιμάκιο εργαζομένων του Δήμου Πατρών να προγραμματίζουν έλεγχο σε όλες τις αίθουσες το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, έλεγχοι θα γίνουν και στο 11ο Λύκειο που στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα στην πλατείας Πυροσβεστείου.

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