Μαζωνάκης: Αλλεπάλληλες διακοπές του μηχανήματος λόγω μεγάλης απώλειας αίματος

Ερωτήματα γύρω από το βίντεο που τράβηξε η γιατρός με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο μηχάνημα και διέγραψε πριν φτάσει στο τμήμα

Ελένη Ευστρατίου

Μαζωνάκης: Αλλεπάλληλες διακοπές του μηχανήματος λόγω μεγάλης απώλειας αίματος
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Οι ερευνητές βκαν βίντεο από το κινητό της γιατρού που δείχνει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε λειτουργία και διαγράφηκε πριν κατατεθεί στην αστυνομία.
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεγάλη απώλεια αίματος 710 ml κατά τη διαδικασία, ενώ αναπληρώθηκαν μόνο 243 ml από τα 953 ml που έλειπαν συνολικά.
  • Η μεγάλη απώλεια αίματος μπορεί να προκαλέσει ολιγαιμικό σοκ με σοβαρές συνέπειες, όπως πτώση πίεσης και άπνοια, ειδικά αν χορηγηθεί μέθη.
  • Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης παρουσίασε πολλαπλές αποσυνδέσεις και συναγερμούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Μαζωνάκη.
  • Η διαδικασία διακόπηκε όταν έσπασε η φλέβα του τραγουδιστή, σύμφωνα με μαρτυρία νοσηλεύτριας.
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Οι ερευνητές της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ανέκτησαν ένα βίντεο από το κινητό της κατηγορούμενης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, το οποίο φέρεται να είχε τραβήξει πριν από τις φωτογραφίες που έστειλε στον υπνοθεραπευτή και να διέγραψε πριν φτάσει στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης για να καταθέσει.

Όπως δημοσιεύει η εκπομπή Live News, έξι καρέ που περιλαμβάνονται στο βίντεο δείχνουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και τα εξαρτήματά του. Το βίντεο καταγράφηκε στις 14:43:55, ενώ ένα λεπτό μετά η κ. Γάκα τράβηξε δύο φωτογραφίες με τον τραγουδιστή να βρίσκεται στην καρέκλα συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Η μία φωτογραφία στάλθηκε στον υπνοθεραπευτή για να του δείξει ότι τελικά ο τραγουδιστής μπήκε στη διαδικασία της θεραπείας.

Από τα καρέ του βίντεο φαίνεται πως το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του μηχανήματος, πρόκειται για τα πρώτα λεπτά που ξεκίνησε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για τον τραγουδιστή. Το ερώτημα είναι γιατί η γιατρός επέλεξε να τραβήξει το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά και γιατί αποφάσισε να το διαγράψει, μαζί με τις φωτογραφίες, πριν φτάσει στο τμήμα.

Τα ιατρικά λάθη

Παράλληλα, οι ειδικοί μιλούν για τα λάθη που έγιναν κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπομπή, ο τραγουδιστής είχε έλλειμμα 710 ml αίματος. Ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου «Αττικόν» ανέφερε στην εκπομπή ότι ο συνηθισμένος όγκος αίματος που λείπει από τον οργανισμό κατά τη διαδικασία της ινουσφαίρισης είναι 160 με 250 ml.

Από τον Γιώργο Μαζωνάκη όμως είχαν αναπληρωθεί μόνο 243 ml από τον συνολικό όγκο των 953 ml αίματος. Όπως εξήγησε ο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, στο Live News, η τόσο μεγάλη απώλεια αίματος μπορεί να οδηγήσει σε ολιγαιμικό σοκ, δηλαδή η οξεία απώλεια αίματος ή υγρών μπορεί να προκληθεί από έναν σοβαρό τραυματισμό, μια εσωτερική αιμορραγία αλλά από σοβαρή αφυδάτωση.

Όπως εξήγησε, «είναι μια απότομη πτώση της πίεσης, ζάλη, γίνεται κάθιδρος. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και δεν αποκατασταθεί με τα κατάλληλα μέτρα, χάνεται», προσθέτει. Μάλιστα, αναφέρει ότι στην περίπτωση που χορηγηθεί μέθη, τότε η πίεση πέφτει ακόμα περισσότερο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανιστεί το φαινόμενο της άπνοιας, δηλαδή να σταματήσει να αναπνέει, εξήγησε ο κ. Βασιλόπουλος.

Το μηχάνημα σταματούσε τη λειτουργία

Παράλληλα, στο Live News αναδείχθηκε ότι το μηχάνημα έβγαλε την ένδειξη «αποσύνδεσης» στην οθόνη πολλές φορές όσο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στη διαδικασία της θεραπείας. Στις 13:41 φαίνεται πως έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της συσκευής από την προηγούμενη χρήση, ενώ στις 13:43 γίνεται έναρξη θεραπείας και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέεται με το μηχάνημα στις 14:13.

Τρία δευτερόλεπτα μετά την έναρξη όμως βγαίνει στην οθόνη «ένδειξη αποσύνδεσης». Πέντε δευτερόλεπτα μετά ξαναβγαίνει η ίδια ένδειξη. Και ξαναποσυνδέεται 14 δευτερόλεπτα αργότερα. Τρεις απανωτές φορές φαίνεται να υπάρχει αποσύνδεση πριν την μετάβαση στη θεραπεία ενώ στις 15:20 ακολούθησαν νέοι συναγερμοί. Είναι τα κρίσιμα alert του μηχανήματος.

Όπως ανέφερε η νοσηλεύτρια που βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο, έσπασε η φλέβα του τραγουδιστή και η διαδικασία σταμάτησε. H 53χρονη κατέθεσε ότι τον επισκέφθηκε δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας, μαζί με μία ακόμη νοσηλεύτρια, για να τον βοηθήσουν σε διαδικαστικά ζητήματα, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, αποτελούσε μέρος της καθημερινής τους εργασίας.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα», κατέθεσε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί πως κάτι του συνέβαινε.

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