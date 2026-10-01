ΚΥΣΕΑ: Παρατείνεται η παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία

Snapshot Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδριάστηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις διεθνείς εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εξετάστηκαν θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων. Snapshot powered by AI

Συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Συζητήθηκαν ακόμη, όπως προστίθεται, θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, είπε πως θα παραταθεί για έναν μήνα η παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Η πυροβολαρχία που βρίσκεται στην περιοχή του Γιανμπού θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της αναβάθμισης των ελληνικών συστημάτων και της αναπλήρωσης των πυρομαχικών της πυροβολαρχίας Patriot, είπε ότι θα επιλυθεί.

Η παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας δεν ανανεώνεται πλέον για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλά επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση, ώστε η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να μπορεί να αξιολογεί κάθε φορά τα νέα επιχειρησιακά και γεωπολιτικά δεδομένα. Η προηγούμενη απόφαση κάλυπτε την παρουσία της ελληνικής δύναμης έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι σήμερα το αντιαεροπορικό σύστημα της πολεμικής αεροπορίας έχει πετύχει δώδεκα καταρρίψεις βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρεωμένα από το Ιράν και τους Χούθι.

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