Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ημέρα στην Ιατρική Σχολή με τον μπαμπά της στο πλευρό της

Snapshot Η Βικτώρια Δέλλα ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.

Την πρώτη της ημέρα στη σχολή συνόδευσε ο πατέρας της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος εξέφρασε την υπερηφάνειά του.

Η Βικτώρια μοιράστηκε στιγμιότυπο της πρώτης ημέρας της στα social media, φορώντας την ιατρική ρόμπα της.

Η έναρξη των σπουδών της σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στη ζωή της, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα. Snapshot powered by AI

Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για τη Βικτώρια Δέλλα, η οποία ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, η 18χρονη κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα μοιράστηκε μέσα από τα social media ένα στιγμιότυπο από την πρώτη της ημέρα στη σχολή φορώντας την ιατρική της ρόμπα και ποζάροντας χαμογελαστή έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και προπονητής δεν έκρυψε την υπερηφάνειά του για τη μοναχοκόρη του και το σημαντικό βήμα που κάνει στη ζωή της. Κάνοντας repost τη φωτογραφία της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλή αρχή αγάπη μας! Doctor in progress!»

Η σημαντική αυτή στιγμή για την 18χρονη Βικτώρια έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

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