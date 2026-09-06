Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα μοιράστηκε καλοκαιρινά στιγμιότυπα - Η ανάρτησή της

Snapshot Η Βικτώρια Δέλλα δημοσίευσε σπάνια φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η 18χρονη δεν συνηθίζει να μοιράζεται συχνά προσωπικές στιγμές στα social media.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε μόνο από ένα μπλε ματάκι και μια γοργόνα στη λεζάντα, χωρίς κείμενο.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται με καλοκαιρινά ρούχα και εικόνες από το τοπίο των διακοπών της. Snapshot powered by AI

Η Βικτώρια Δέλλα, κόρη του Τραϊανού Δέλλα και της Γωγώς Μαστροκώστα, έκανε μια σπάνια ανάρτηση στα social media, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της μητέρας της.

Η 18χρονη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή «γεύση» από το φετινό της καλοκαίρι.

Η 18χρονη, η οποία δεν συνηθίζει να μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική της ζωή στα social media, θέλησε αυτή τη φορά να δώσει στους ακολούθους της μία εικόνα από το φετινό της καλοκαίρι.

Στη λεζάντα της ανάρτησης δεν έγραψε κάποιο κείμενο, επιλέγοντας να συνοδεύσει τις φωτογραφίες με ένα μπλε ματάκι και μία γοργόνα.

https://www.instagram.com/p/Dc06L81CP9c/

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Βικτώρια Δέλλα ποζάρει με καλοκαιρινά looks, ενώ δεν λείπουν και εικόνες από το τοπίο των διακοπών της.

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