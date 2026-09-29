Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα

Στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του γυμναστηρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ο Τάιλερ Μακμπέθ ανοίγει γυμναστήριο στο Σύνταγμα - Φέρνει τα γνωστά Barry's στην Ελλάδα
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  • Ο Τάιλερ Μακμπέθ θα ανοίξει το πρώτο γυμναστήριο Barry’s στην Ελλάδα στις αρχές του 2027, στην πλατεία Συντάγματος.
  • Η Barry’s είναι μία διεθνής αλυσίδα boutique fitness με πάνω από 100 studios σε 19 χώρες, γνωστή για την υψηλής έντασης διαλειμματική προπόνηση cardio.
  • Ο Τάιλερ Μακμπέθ έχει ήδη συστήσει την εταιρεία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου και είναι ο μοναδικός διαχειριστής και μέτοχος της εταιρείας.
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Γυμναστήριο ανοίγει ο Τάιλερ Μακμπέθ στην Ελλάδα, καθώς, όπως φαίνεται, πλέον η χώρα μας έχει γίνει ο μόνιμος τόπος κατοικίας του Αμερικανού συντρόφου του Στέφανου Κασσελάκη.

Το νέο εγχείρημα εντάσσεται στη διεθνή αλυσίδα boutique fitness Barry’s και θα βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας, στην οδό Όθωνος 6, στην πλατεία Συντάγματος. Το εμβληματικό Red Room του Τάιλερ Μακμπέθ αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές του 2027, σηματοδοτώντας παράλληλα την είσοδο του brand στην 20ή χώρα παγκοσμίως.

https://www.instagram.com/reel/Dd1dOdqTtf6/

Από την ίδρυσή της στο West Hollywood το 1998, η Barry’s έχει εξελιχθεί από ένα μόνο studio σε μια παγκόσμια κοινότητα με περισσότερα από 100 studios σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Μαϊάμι, η Μαδρίτη, το Ντουμπάι και το Σίδνεϊ, φέρνοντας τώρα την εμπειρία της και στην Αθήνα. Στις ΗΠΑ, είναι γνωστό, ως το γυμναστήριο που επιλέγουν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη με απίστευτη δυναμική και όρεξη για εμπειρίες παγκόσμιου επιπέδου», δήλωσε ο Τάιλερ Μακμπέθ. «Έχοντας κάνει την Ελλάδα σπίτι μου, έχω ζήσει από κοντά την ισχυρή αίσθηση κοινότητας που έχει κάνει την Barry’s επιτυχημένη σε όλο τον κόσμο. Η Αθήνα είναι μόνο η αρχή για να φέρουμε την Barry’s στην ακμάζουσα κουλτούρα fitness και ευεξίας της ευρύτερης περιοχής».

Είχε συστήσει εταιρία ο Τάιλερ

Η πρόθεση του Τάιλερ Μακμπέθ να ανοίξει γυμναστήριο ήταν ήδη γνωστή από το 2024, όταν τον Σεπτέμβριο εκείνου του έτους είχε προχωρήσει στη σύσταση εταιρείας με την επωνυμία «Barry’s Greece Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.»

Όπως αναφερόταν στο έγγραφο σύστασης της εταιρείας, σκοπός της είναι υπηρεσίες γυμναστηρίων, υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ), καθώς υπηρεσίες γυμναστηρίου ανόργανης ή μη γυμναστικής.

Μοναδικός εταίρος και διαχειριστής 100% όπως σημειώνεται, είναι ο Tyler Matthew Mcbeth. Το κεφάλαιό της ορίζεται σε 1.000 ευρώ που διαιρείται σε 100 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα.

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Τι είναι η Barry’s

Η Barry’s είναι η αρχέτυπη διαλειμματική προπόνηση cardio και ενδυνάμωσης υψηλής έντασης. Ξεκίνησε το 1998 στο Λος Άντζελες και υπήρξε ο πρωτοπόρος του παγκόσμιου κινήματος του boutique fitness.

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Barry's

Έκτοτε, το «The Best Workout in the World» εξελίχθηκε όχι απλώς σε ηγέτη του fitness, αλλά σε ένα brand κοινότητας και lifestyle. Με περισσότερα από 100 studios σε 19 χώρες, καθώς και την ψηφιακή της πλατφόρμα Barry’s X, η Barry’s προσφέρει πλέον την παγκόσμια κοινότητά της, την Fit Fam, μαζί με την εμβληματική εμπειρία προπόνησης του Red Room, τόσο ψηφιακά όσο και με φυσική παρουσία.

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