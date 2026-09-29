Λαζαράτος: Μήνυση κατά του υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Snapshot Ο δικηγόρος Πάνος Λαζαράτος κατέθεσε μήνυση κατά της ΕΘΑΑΕ και του υπουργείου Παιδείας για αδιαφάνεια και αυθαίρετη συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίησης προγραμμάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Η μήνυση ζητά τη διερεύνηση της διαδικασίας συγκρότησης των επιτροπών, του κανονισμού ενστάσεων και του νομικού πλαισίου που εφαρμόστηκε.

Ο Λαζαράτος προσέφυγε εκ νέου στο ΣτΕ για την ακύρωση των νέων αδειών των πανεπιστημίων Keele και York, καταγγέλλοντας παρατυπίες στη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης.

Το ΣτΕ είχε ακυρώσει ήδη τον Αύγουστο τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων (City University, Keele University, Anatolia College) ως παράνομες.

Η απόφαση του ΣτΕ επισημάνθηκε ως σημαντικό μήνυμα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ανώτατης εκπαίδευσης και εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη. Snapshot powered by AI

Μήνυση κατά της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαιδεύσεως (ΕΘΑΑΕ) και του υπουργείου Παιδείας κατέθεσε ο δικηγόρος Πάνος Λαζαράτος, για τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων των μη κρατικών πανεπιστημίων που είχαν λάβει άδεια λειτουργίας στη χώρα μας.

Στη μήνυση ζητά επιπλέον τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο συγκροτήθηκαν οι επιτροπές πιστοποίησης των προγραμμάτων των ξένων ιδρυμάτων, του κανονισμού των ενστάσεων και των επιτροπών, καθώς και του κανονιστικού πλαισίου.

Σύμφωνα με νόμο του 2020, στον οποίο προβλέπεται η λειτουργία της ΕΘΑΑΕ, η επιτροπή που αξιολογεί τα προγράμματα σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων αποτελείται από μέλη που προέρχονται από:

το Μητρώνο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

το Μητρώο Φοιτητών

και το Μητρώο Επαγγελματικών Ενώσεων και Επιμελητηρίων -αν πρόκειται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενο επάγγελμα.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο δικηγόρος χαρακτήρισε «αυθαίρετη» τη συγκρότηση των επιτροπών, υπογραμμίζοντας πως, ενώ θα έπρεπε η πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος προς ένταξη στα Μητρώα να δημοσιεύεται σε ΦΕΚ ή έστω στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελεί μία πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΘΑΕΕ, η οποία είναι ανυπόγραφη και γραμμένη στα αγγλικά, ενώ όλοι οι νόμοι και οι κανονιστικές πράξεις πρέπει να δημοσιεύονται και στα ελληνικά.

Όπως ανέφερε ο κ. Λαζαράτος, η μη δημοσιοποίηση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών για τη συγκρότηση των επιτροπών πιστοποίησης οδηγεί σε «αδιαφάνεια», καθώς αμφισβητείται το νόμιμο της διαδικασίας διαμορφώσεώς τους. «Μιλάμε για κάτι σκανδαλώδες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη μήνυση που κατέθεσε ο Πάνος Λαζαράτος

Τα πρόσωπα και οι φορείς που περιλαμβάνονται στη μήνυση

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται κατά σειράς προσώπων που διαδραμάτισαν ρόλο στην αξιολόγηση, την εποπτεία και τη λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνοντας:

τον πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαιδεύσεως (ΕΘΑΑΕ),

την υπουργό και τον υφυπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ως εποπτευόντων οργάνων της ΕΘΑΑΕ,

τα μέλη των μητρικών ιδρυμάτων των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) Keele, York, Anatolia και University of Nicosia, καθώς και των παραρτημάτων αυτών,

τους συμμετέχοντες στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολογήσεως και Πιστοποιήσεως, και συγκεκριμένα, τους συμμετέχοντες που αντλήθηκαν από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων, το Μητρώο Φοιτητών και το Μητρώο Επαγγελματικών Ενώσεων και Επιμελητηρίων, τόσο για το προηγούμενο, όσο και για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος,

τα μέλη των ως άνω Μητρώων,

τα μέλη του Συμβουλίου Αξιολογήσεως και Πιστοποιήσεως,

τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαιδεύσεως,

τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων και Παραπόνων της ΕΘΑΑΕ,

τους διδάσκοντες στα ως άνω ΝΠΠΕ.

Νέες προσφυγές στο ΣτΕ για Keele και York

Παράλληλα, ο κ. Λαζαράτος προσέφυγε εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση των νέων αδειών που χορηγήθηκαν στα ιδρύματα Keele University και City College University of York, καταγγέλοντας τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με τις ενστάσεις για τα εν λόγω πανεπιστήμια, η οποία έμεινε αδημοσίευτη, κατά παράβαση του ισχύοντος πλαισίου.

Τα νομικά επιχειρήματα του Λαζαράτου

Στις νέες αιτήσεις ακύρωσης, ο καθηγητής υποστηρίζει ότι η διοικητική τακτική που ακολουθήθηκε παραβιάζει θεμελιώδεις διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρα 134 και 142 του ν. 5094/2024), προβάλλοντας τους εξής ισχυρισμούς:

Αντικανονική επαναχορήγηση αδειών: Αντί της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάκλησης, εκδόθηκαν εξαρχής νέες άδειες που παρέχουν τη δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων για προγράμματα που δεν είχαν προηγουμένως πιστοποιηθεί.

Μη επικαιροποιημένες γνωμοδοτήσεις: Οι νέες εγκρίσεις στηρίχθηκαν σε θετικές γνώμες της ΕΘΑΑΕ με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2025, οι οποίες θεωρούνται πλέον παρωχημένες λόγω των νομικών και πραγματικών μεταβολών που μεσολάβησαν.

Ανάγκη νέας αξιολόγησης: Υποστηρίζεται ότι, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να διεξαγάγει πλήρη εκ νέου αξιολόγηση βάσει του ισχύοντος, αναμορφωμένου κανονιστικού πλαισίου της ΕΘΑΑΕ.

Η ακύρωση των αδειών λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων από το ΣτΕ

Υπενθυμίζεται ότι, τον Αύγουστο, το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προχωρήσει στην ακύρωση τριών αδειών λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλο, ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολο τους. Πρόκειται για το CITY University, το Keele University και το Anatolia College.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει και πάλι ο Πάνος Λαζαράτος, ο οποίος τότε είχε χαιρετίσει την απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο επιμένων νικά», ενώ αναφέροντας αναλυτικά τους δικαστικούς λειτουργούς που έλαβαν την απόφαση, υπογράμμισε ότι «οι γενναίες αποφάσεις έχουν και όνομα και επώνυμο».

«Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα ταπεινό μήνυμα εμπιστοσύνης στην Δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας υψηλού επιπέδου Παιδείας για όλα τα Ελληνόπουλα», κατέληξε στην ανάρτησή του ο καθηγητής.

Αναλυτικά η ανάρτηση για την ακύρωση

«ΑΚΥΡΕΣ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ.

Πριν από λίγες ώρες πληροφορήθηκα ότι οι αιτήσεις ακυρώσεώς μου κατά όλων των αδειών λειτουργίας και όλων των προγραμμάτων σπουδών ΟΛΩΝ των ιδιωτικών ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ , πλην του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ,κατα του οποίου απέσυρα την αίτηση ακυρώσεως, έγιναν δεκτές.

Ακυρώθηκαν οι άδειες του KEELE και του ΥΟΡΚ και του ΑΝΑΤΟΛΙΑ.

Ο επιμένων νικά.

Προήδρευσε ο άρτι συνταξιοδοτηθείς Αντιπρόεδρος Δ . ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.Η επταμελής σύνθεση του Γ Τμήματος απαρτίζετο περαιτέρω από τις Συμβούλους ΚΤΙΣΤΑΚΗ , ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ και ΡΩΞΑΝΝΑ και τους Παρέδρους ΑΡΓΥΡΟ ( εισηγητής) , ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ και ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ.

Γιατί οι γενναίες αποφάσεις έχουν και όνομα και επώνυμο.

Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα ταπεινό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και στο ιδανικό μιας υψηλού επιπέδου ΠΑΙΔΕΙΑΣ για όλα τα Ελληνόπουλα».

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