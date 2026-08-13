Λαζαράτος: «Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής» – Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ

Τα πανεπιστήμια Ανατόλια, York και Keele επηρεάζονται άμεσα, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν εμπλέκεται μετά από απόσυρση προσφυγής.

Μιχάλης Παπαδάκος

Λαζαράτος: «Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής» – Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Γ' Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και τα προγράμματα σπουδών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα λόγω τυπικών πλημμελειών στο κανονιστικό τους πλαίσιο.
  • Τα πανεπιστήμια Ανατόλια, York και Keele επηρεάζονται άμεσα, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν εμπλέκεται μετά από απόσυρση προσφυγής.
  • Η απόφαση δεν αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά εστιάζει σε διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα.
  • Οι φοιτητές των εν λόγω ιδρυμάτων κινδυνεύουν να μην συνεχίσουν τις σπουδές τους αν δεν διορθωθούν άμεσα οι νομικές ελλείψεις.
  • Τα πανεπιστήμια δεν έχουν δικαίωμα νέας προσφυγής και θα πρέπει να βελτιώσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο για να επαναξιολογηθεί η λειτουργία τους από το ΣτΕ.
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Ο ακαδημαϊκός Πάνος Λαζαράτος, σχολίασε στο Newsbomb.gr την ακυρωτική απόφαση του Γ' Τμήματος του ΣτΕ σε ό,τι αφορά στην άδεια λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

«Σε έναν μήνα από σήμερα, που θα έχει καθαρογραφτεί η απόφαση θα έχουμε την ακριβή εικόνα του σκεπτικού της απόφασης του ΣτΕ. Η απόφαση αφορά στην νομιμότητα του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα πανεπιστήμια. Επί τη βάσει ακυρώθηκαν οι τρεις άδειες των Πανεπιστημίων που προσβλήθηκαν από εμένα καθώς κι όλα τα προγράμματά τους.

Πρόκειται για τα Πανεπιστήμια Anatolia, York και Keele, ενώ όπως τόνισε ο καθηγητής, απέσυρε την προσφυγή του κατά του Πανεπιστημίου Κύπρου.

«Δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής, η απόφαση επηρεάζει και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια»

Ο κ. Λαζαράτος πρόσθεσε εξάλλου πως τα Πανεπιστήμια, «δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «προφανώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια, εάν πάσχει το κανονιστικό τους πλαίσιο. Θα χρειαστεί ενδεχομένως κάποια βελτίωση του κανονιστικού τους πλαισίου. Ωστόσο, περισσότερα θα μπορούμε να πούμε όταν καθαρογραφεί η απόφαση».

«Στον αέρα οι σπουδαστές των Πανεπιστημίων»

Δεδομένου ότι τα εν λόγω Πανεπιστήμια έλαβαν άδεια λειτουργίας από πέρυσι, «οι σπουδάστες θα βρεθούν κατά κάποιον τρόπο στον αέρα, κι αυτό γιατί ξαφνικά δεν θα μπορούν να κάνουν το δεύτερο έτος στις σπουδές τους. Πιστεύω ότι θα βρεθεί τρόπος να τους προστατεύσουν (σ.σ.: τους σπουδαστές και τα προγράμματά τους) τα Πανεπιστήμια.

Κλείνοντας, ο κ. Λαζαράτος, είπε αναφορικά με την απόφαση: «Με αίσθημα ικανοποίησης υποδέχομαι τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν το κανονιστικό καθεστώς των ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Ας είναι οι αποφάσεις αυτές ένα μήνυμα που επιθυμεί να συμβάλει στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, και σε μια υψηλού επιπέδου παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα»

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ

Το Γ' τμήμα του ΣτΕ προχώρησε σε ακύρωση των αδειών λειτουργίας και των προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα – των City College University of York, Keele University και Anatolia College.

Η απόφαση αυτή συνεπάγεται ότι ενδεχομένως τα εν λόγω ιδρύματα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν κατά την αμέσως επόμενη φοιτητική περίοδο, εφόσον βέβαια δεν προλάβουν να διορθωθούν αυτές οι τυπικές πλημμέλειες.

Η ουσία της απόφασης του ΣτΕ εστιάζει αποκλειστικά σε τυπικές και γραφειοκρατικές πλημμέλειες των κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων.

Εφόσον τα τρία εμπλεκόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες ώστε να συμπληρωθούν τα νομικά κενά και να εκλείψουν οι τυπικές παραλείψεις, τα δεδομένα πιθανότατα θα επαναξιολογηθούν από το ΣτΕ.

Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά ως προς τη συνταγματικότητα της λειτουργίας των μη κρατικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κι ως εκ τούτου η ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ δεν θέτει σε κίνδυνο το θεσμικό πλαίσιο, αλλά περιορίζεται αυστηρά στο διαδικαστικό μέρος.

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