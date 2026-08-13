Τουρκία: Κάηκε ολοσχερώς τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε - Δείτε εικόνες

Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και και οι 115 επιβαίνοντες στο σκάφος απομακρύνθηκαν

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Τουρκία: Κάηκε ολοσχερώς τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της Φέτιγιε - Δείτε εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ
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Φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε τουριστικό σκάφος στα ανοιχτά της νοτιοδυτικής τουρκικής παραθαλάσσιας πόλης Φέτιγιε, ανάγκασε τους 115 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων παιδιά, να πηδήξουν με σωσίβια στη θάλασσα, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

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Οι εθνικότητες των επιβαινόντων δεν έχουν ακόμη καταστεί σαφείς.

Δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσβησαν τη φωτιά και και οι 115 επιβαίνοντες στο σκάφος απομακρύνθηκαν, τόνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

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Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ενώ δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ενοχλήσεις από τον καπνό. Παιδιά υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Anadolu.

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Το σκάφος αχρηστεύτηκε και ξεκίνησε επιχείρηση για τη ρυμούλκησή του στην ακτή.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα του σκάφους περίπου στις 11 το πρωί στον κόλπο Κατραντσί, σύμφωνα με το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων Demirören. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα σε όλο το σκάφος, αναγκάζοντας τους επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

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Ομάδες της ακτοφυλακής και του λιμενικού στάλθηκαν στο σημείο, ενώ άλλα σκάφη στην περιοχή συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης, ανέφερε το Demirören.

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