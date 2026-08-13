Κόντρα Ταγαρά – Σιμόπουλου: «Χάνετε από τα αποδυτήρια και ταράζεστε» – «Είστε τοξική»

Ένταση σημειώθηκε στον τηλεοπτικό «αέρα» της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης μεταξύ της πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Ταγαρά και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

Η συζήτηση εκτυλίχθηκε σε υψηλούς τόνους, με την Κατερίνα Ταγαρά να απευθύνεται στον Στράτο Σιμόπουλο λέγοντας: «Χάνετε από τα αποδυτήρια και ταράζεστε».

Ο Στράτος Σιμόπουλος απάντησε σε ανάλογο ύφος, απορρίπτοντας την αιτίαση ότι ενοχλείται από την κριτική. «Δεν ταράζομαι, απλώς εσείς είστε τοξική».

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε και η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή την αποστολή Patriot στη Σαουδική Αραβία. Ο κ. Σιμόπουλος, απαντώντας στις τοποθετήσεις της Ταγαρά, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να ασκεί κριτική στις επιλογές της κυβέρνησης στον συγκεκριμένο τομέα, σημειώνοντας: «Δεν μπορείτε εσείς να μιλάτε για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Δεν μπορείτε να πετάτε πυροτεχνήματα και να μην βλέπετε ότι έχετε αποτύχει. Σας “πιάνει” στον ύπνο η Τουρκία, μαζί με το θέμα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας και δεν έχετε καταφέρει να βοηθήσετε τον Έλληνα. Βέβαια, εκτός αν σας συμφέρει η ακρίβεια για να βλέπει ο κόσμος τα προβλήματά του και να μην κοιτάζει αυτά που πράττετε», συνέχισε η Ταγαρά, με τον Σιμόπουλο να απαντά ότι «τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι νομίζετε».

«Η κυβέρνηση πράττει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάζουν. Αυτή είναι μία τεράστια διαφορά και έτσι θα κριθούμε», είχε πει λίγο νωρίτερα ο Στράτος Σιμόπουλος.