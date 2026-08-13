Αιγαίο σε… φουρτούνα, 8 μποφόρ και ριπές πάνω από 100 km/h την Παρασκευή – Η πρόγνωση Κολυδά

Ο Δεκαπενταύγουστος φέρνει τη μεγάλη έξοδο, αλλά το Αιγαίο ετοιμάζεται να… βάλει δύσκολα στους ταξιδιώτες. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά την Παρασκευή, «αγγίζοντας» τα 8 μποφόρ, ενώ, οι ριπές σε αρκετές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η εικόνα παραμένει απαιτητική και το Σάββατο, με το κεντρικό και νότιο Αιγαίο και το Κρητικό Πέλαγος να βρίσκονται στο επίκεντρο, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου, Θοδωρή Κολυδά.

Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις, κυρίως προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, όπως η Τήνος, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Τον Δεκαπενταύγουστο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μετατοπίζεται στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και το Κρητικό Πέλαγος.

Συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των λιμενικών Αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς η ένταση και η διάρκεια των ανέμων ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγές ή καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Νωρίτερα, ο κ. Κολυδάς στάθηκε στον επιστημονικό όρο «πολωμένο μελτέμι» και τη σύνδεση με τον διεθνή επιστημονικό όρο Etesian outbreak.

Όπως υπογράμμισε, η αναφορά σε «πολωμένο μελτέμι» δεν αφορά ένα διαφορετικό μετεωρολογικό φαινόμενο, αλλά μία ιδιαίτερα ενισχυμένη φάση της ετησίας κυκλοφορίας. Στη διεθνή βιβλιογραφία, τέτοιες περίοδοι περιγράφονται ως Etesian outbreaks, δηλαδή επεισόδια κατά τα οποία οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ενισχύονται σημαντικά και μπορούν να διαρκέσουν από μερικές ημέρες έως και περισσότερο.

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