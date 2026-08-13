Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ολλανδίας, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε διυλιστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Moezelweg στο λιμάνι Europoort, όπως μετέδωσε ο περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός Rijnmond.

Οι αρχές ερευνούν την αιτία της έκρηξης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Rijnmond, εκτελούνταν εργασίες σε αγωγούς ενός διυλιστηρίου στο λιμάνι, και η έκρηξη πιθανότατα προέκυψε από ένα λάθος κατά την διάρκεια της αποσύνδεσης κάποιων σωλήνων.

Φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν ίχνη μιας έκρηξης να είναι ορατά σε μια δεξαμενή στο λιμάνι.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα έξι ασθενοφόρα, ένα ελικόπτερο τραυματιοφορέων και πυροσβεστικές δυνάμεις για να παραλάβουν τους τραυματίες και να τους μεταφέρουν σε τοπικό νοσοκομείο.